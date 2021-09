PIT za 2020 r. Podatnicy odliczyli 7,5 mld zł ulgi termomodernizacyjnej

Ulga termomodernizacyjna. Według wstępnych danych z rozliczeń PIT za 2020 r. z ulgi termomodernizacyjnej skorzystało ponad 450 tys. podatników, ponad dwa razy więcej niż za 2019 r. - wynika z danych resortu finansów. Za 2020 r. odliczono w ten sposób 7,5 mld zł.; za 2019 r. było to 3,2 mld zł.

Ulga termomodernizacyjna w rozliczeniu PIT za 2020 r.

Resort finansów przekazał, że zgodnie ze wstępnymi danymi z rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2020 r. (PIT) odliczenia od dochodu/przychodu wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego dokonało 451 tys. podatników na łączną kwotę 7,5 mld zł. Dodano, że przeciętna kwota odliczenia wyniosła 16,7 tys. zł.

Dla porównania w rozliczeniu za 2019 rok z ulgi termomodernizacyjnej skorzystało 214 tys. podatników i odliczono w ten sposób 3,2 mld zł. Przeciętne rozliczenie wyniosło z kolei 15 tys. zł.

Ulga termomodernizacyjna - kto może skorzystać?

Ulga termomodernizacyjna obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku i została wprowadzona nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Wprowadzenie ulgi miało za zadanie zachęcić obok programu antysmogowego "Czyste powietrze" do przeprowadzania inwestycji termomodernizacyjnych i wymiany źródeł ciepła na bardziej ekologiczne.

Zgodnie z objaśnieniami resortu finansów z możliwości odliczenia ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać podatnicy rozliczający się według skali podatkowej lub według jednolitej 19 proc. stawki podatku oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Ulga termomodernizacyjna dotyczy wyłącznie wydatków poniesionych przez podatnika, który jest właścicielem bądź współwłaścicielem domu jednorodzinnego pod warunkiem, że inwestycja termomodernizacyjna w tym domu zakończy się w okresie trzech kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Ważną kwestią jest to, że z ulgi można skorzystać jedynie w przypadku budynków już wybudowanych.

Ulga termomodernizacyjna - co można odliczyć?

Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z 21 grudnia 2018 r. określa rodzaj materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z termomodernizacją, które można później obliczyć od podatku. Są to m.in. materiały wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, kotły gazowe i olejowe, przyłącza do sieci ciepłowniczej lub gazowej, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, demontaż starego źródła ciepła na paliwo stałe. Rozliczyć można również wykonanie audytu energetycznego przed inwestycją, choć - jak w objaśnieniu tłumaczy resort finansów - nie jest on konieczny, by móc skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej.

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 tys. zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.

autor: Michał Boroń