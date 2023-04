Ulga CSR (sponsoringowa) - wydatki na wynagrodzenia piłkarzy i trenerów w klubie sportowym

Na to pytanie odpowiedział Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 16 lutego 2023 r. (sygn. 0115-KDIT3.4011.889.2022.2.JS).

Spółka jawna - jako sponsor klubu sportowego - chce finansować wynagrodzenia piłkarzy i trenerów

Wnioskodawca będący wspólnikiem spółki jawnej („Spółka”) złożył do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej („Dyrektor KIS”, „Organ”) wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie ulgi podatkowej opisanej w art. 26ha ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych („Ustawa o PIT”), tzw. ulgi CSR („Ulga CSR”). W celu promowania swojej marki Spółka zamierza podpisać umowę sponsoringu z piłkarskim klubem sportowym („Klub”), którego drużyny piłkarskie (drużyny seniorów oraz grupy młodzieżowe) biorą udział w rozgrywkach piłki nożnej organizowanych przez Polski Związek Piłki Nożnej, wojewódzkie oraz okręgowe związki piłki nożnej.



W ramach umowy sponsoringowej Spółka będzie promowana w trakcie wydarzeń sportowych, które będą relacjonowane w ogólnodostępnej telewizji, na stronie internetowej Klubu oraz w innych uzgodnionych formach. Zdaniem Spółki rozpowszechnianie w ten sposób informacji na jej temat oraz oferowanych przez nią usług, może mieć wpływ na wzrost sprzedaży oferowanych przez Spółkę usług, a w konsekwencji uzyskiwanych przez nią przychodów.



Klub, z którym Spółka zamierza podpisać umowę sponsoringu, jest klubem sportowym w rozumieniu ustawy z 25 czerwca 2010 r. o sporcie („Ustawa o sporcie”) działającym w formie spółki akcyjnej. W statucie Klubu zostało zapisane, że nie działa w celu osiągnięcia zysku.



Spółka będzie posiadać oświadczenie Klubu, z którego będzie wynikać, że środki pieniężne otrzymane przez Klub w ramach powyższej umowy sponsoringu zostaną w całości przeznaczone m.in. na sfinansowanie wynagrodzenia kadry szkoleniowej oraz wynagrodzeń należnych zawodnikom Klubu z tytułu Kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej zawartych z Klubem.

Dyrektor KIS: wydatki sponsora na wynagrodzenia piłkarzy i trenerów mogą być odliczone w ramach ulgi CSR

W ocenie Wnioskodawcy, koszty finansowania wynagrodzeń zawodników, mieszą się w zakresie Ulgi. W treści uzasadnienia do swojego stanowiska, Wnioskodawca podniósł, iż:

,,Choć w art. 28 ust. 2 ustawy o sporcie nie wskazano wprost możliwości finansowania wynagrodzeń zawodników klubu sportowego (...) to jednak zważywszy że wyliczenie celów na które może zostać przeznaczona dotacja jest tylko przykładowe o czy świadczy zwrot "może być przeznaczona w szczególności", powyższy katalog celów jest więc otwarty a nie zamknięty. W katalogu tym mieszczą się również wynagrodzenia dla zawodników z tytułu umów zawartych z klubem sportowym w ramach których realizują swoje usługi sportowe na rzecz klubu sportowego, a więc w szczególności reprezentują go w zawodach sportowych’’.

Dyrektor KIS uznał stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe. W optyce Organu wydatki na pokrycie kosztów działalności Klubu - jednakże wyłącznie poniesione w ramach zawartej przez Spółkę umowy z Klubem - na (jak wskazano we wniosku) sfinansowanie wynagrodzeń należnych zawodnikom - o ile w istocie ponoszenie tych wydatków wpłynie na poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubu sportowego, który otrzyma środki, lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez ten klub, będą stanowić koszty poniesione na działalność sportową, o której mowa w art. 26 ha ust. 2 pkt 1 Ustawy o PIT. W konsekwencji Wnioskodawca będzie uprawniony do skorzystania z Ulgi CSR.

Otwarty katalog wydatków podlegających odliczeniu. Komentarz PwC

Stanowisko Dyrektora KIS stanowi pozytywną informację dla podatników planujących zawarcie tzw. umowy sponsoringu właściwego z klubem sportowym. Należy bowiem zwrócić uwagę, iż ustawy podatkowe uzależniają prawo do skorzystania z Ulgi CSR od realizacji stosownych celów wskazanych w art. 28 ust. 2 Ustawy o sporcie.



Wymaga podkreślenia, iż przedmiotowy katalog nie odnosi się do wydatków poniesionych w celu sfinansowania wynagrodzeń sportowców. Wskazuje on np. wydatki na sfinansowanie stypendiów sportowych oraz wynagrodzeń kadry szkoleniowej. Niemniej jednak, należy zauważyć, że przedmiotowy katalog ma ma charakter otwarty.



Ustawodawca wskazuje jednak, że dany wydatek musi wpłynąć na poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubu sportowego, lub ewentualnie zwiększyć dostępność społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez ten Klub. Tym samym, wpływ na poprawę warunków uprawiania sportu poprzez sponsorowanie wynagrodzeń sportowców pozostaje kwestią dyskusyjną. Samo odczytanie celu ustawodawcy w niniejszym zakresie nie jest oczywiste, więc przyjęcie takiego podejścia może być obarczone ryzykiem. Należy jednak wskazać, że ustawodawca w katalogu z art. 28 ust. 2 Ustawy o sporcie jako przykład kosztu przywołał wynagrodzenia dla kadry szkoleniowej. Można twierdzić, że jest to podobny przypadek kosztu, gdyż wynagrodzenia dla kadry szkoleniowej realizują podobny cel (tj. ułatwiają beneficjentom pełne zaangażowanie w działalność sportową). Z drugiej strony w przepisie zostały wymienione stypendia sportowe, a nie wynagrodzenia, co może oznaczać, że wynagrodzenia sportowców domyślnie tego warunku nie spełniają.



Niemniej jednak, podatnicy, którzy planują rozliczyć w ramach Ulgi CSR wydatki poniesione na sfinansowanie wynagrodzeń sportowców, muszą w sposób rzetelny udokumentować stosowny związek przyczynowo-skutkowy. Rekomendowanym rozwiązaniem będzie również wystąpienie z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej, gdyż nie sposób jednoznacznie rozstrzygnąć czy organy podatkowe będą prezentowały podobne stanowisko również w przyszłości.

Maciej Klimczyk, Manager

Szymon Artemiak, Associate

Jakub Babańczyk, Associate

PwC Polska

