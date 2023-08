Ulga dla samotnie wychowujących - znaczna korzyść przy rozliczeniu PIT-u

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji sygn. 0115-KDIT2.4011.680.2022.2.AK uznał, że kobieta rozwiedziona, która żyje w konkubinacie ma prawo do rozliczania się na takich samych zasadach jak samotnie wychowująca.

Ulga dla samotnie wychowujących – możliwe wątpliwości

Ulga dla samotnie wychowujących może dawać duże oszczędności. W praktyce pojawiały się wątpliwości, co dokładnie oznacza „samotny rodzic”, jednak jak się okazuje – podejście organów w tej kwestii jest korzystne dla podatników.

Korzyści w rozliczeniu PIT dla samotnie wychowujących

Osoby samotnie wychowujące dzieci, mogą korzystać z preferencyjnego rozliczenia dochodów. Preferencja polega na obliczeniu podatku w podwójnej wysokości – podatku obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci. Do tej kwoty trzeba także doliczyć niektóre przychody dziecka.

Ulga dla samotnie wychowujących - konkubinat nie jest przeszkodą

W stanie faktycznym omawianej interpretacji, ojciec dzieci miał ograniczoną władzę rodzicielską, płacił alimenty, ale nie brał faktycznego udziału w wychowaniu dzieci. Kobieta miała wątpliwości czy może korzystać z preferencji, gdyż mieszka z nowym partnerem, który nie jest ojcem jej dzieci. Kobieta wskazała, że konkubent nie bierze udziału w utrzymaniu małoletnich dzieci, więc wszelkie koszty utrzymania dzieci spoczywają na niej.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazał, że kobieta żyjąca w konkubinacie jest samotną matką i ma prawo do ulgi dla samotnie wychowujących.

Dyrektor KIS zaznaczył, że do skorzystania z ulgi uprawnia fakt, że osoba troszczy się o byt i rozwój dziecka, bez udziału drugiej osoby.

W innej interpretacji (0113-KDIPT2-2.4011.637.2022.2.KR) KIS wskazał podobnie – do grona samotnie wychowujących, można zaliczyć osoby żyjące w nowym związku, o ile nie jest to związek z drugim rodzicem. O samotnym rodzicielstwie możemy mówić wtedy, gdy drugi rodzic nie uczestniczy w wychowaniu dziecka.

„Jednocześnie przepisy ustawy o PIT nie pozbawiają podatnika prawa do preferencyjnego opodatkowania w sytuacji, gdy zamieszkuje on z osobami niewychowującymi i nieobowiązanymi do wychowywania dzieci.” – wskazał dyrektor KIS.

Kto nie może skorzystać z ulgi dla samotnie wychowujących?

Z ulgi dla samotnie wychowujących wyłączeni są podatnicy, których dziecko w roku podatkowym:

uzyskiwało przychody opodatkowane na skali podatkowej albo podatkiem belki z wyłączeniem renty rodzinnej;

uzyskiwało przychody zwolnione z podatku w ramach ulgi dla młodych lub ulgi na powrót

– o ile przekraczały one dwunastokrotność wysokości renty socjalnej – 16 061,28 zł.

Kolejne wyłączenia dotyczą opodatkowania samotnego rodzica lub jego dziecka, którzy to nie mogą być opodatkowani:

podatkiem liniowym 19% rozliczanym PIT-36L,

ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (z wyjątkiem prywatnego najmu),

ryczałtem od wartości sprzedanej produkcji, wedle przepisów ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych,

podatkiem tonażowym.

W przypadku wątpliwości w korzystaniu z ulg podatkowych, warto wykorzystać narzędzie, jakim jest interpretacja indywidualna, która da nam pewność w odpowiedzi na nurtujące nas pytania.

Autor: Aleksandra Glinka, Kancelaria Mentzen