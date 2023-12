Jak ująć w PIT-11 ulgę dla młodych? Termin na wysłanie formularza się zbliża. Sprawdź kiedy wypełnić część E, a kiedy G.

Termin na wysłanie PIT-11 się zbliża. Każda firma zatrudniająca młodych pracowników powinna poświęcić uwagę temu, jak prawidłowo ująć w tej informacji przychody osób poniżej 26 roku życia. W formularzu przewidziano bowiem więcej niż jedno miejsce, w którym należy je wykazać. Czy wiesz kiedy trzeba je wpisać w części E, a kiedy w części G?

Czym jest ulga dla młodych?

Ulga dla młodych to nic innego jak zwolnienie przedmiotowe od PIT. Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych są m.in. przychody:

ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, z umów zlecenia, z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej, z tytułu odbywania stażu uczniowskiego, z zasiłku macierzyńskiego,

- otrzymane przez podatnika do ukończenia 26 roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.

Jednak fakt, że przychody te są wolne od podatku nie oznacza automatycznie, nie muszą znaleźć odzwierciedlenia w rozliczeniu podatkowym osoby, która je uzyskuje. Aby to było możliwe, w pierwszej kolejności płatnik musi uwzględnić je w przekazywanej podatnikowi i urzędowi skarbowego informacji PIT-11. Jednak jak zrobić to poprawnie, skoro w formularzu tym jest więcej niż jedno miejsce, w którym należy wykazać należności otrzymane przez podatników do ukończenia 26 roku życia?

Ulga dla młodych w części E formularza PIT-11

W 29 wersji formularza PIT-11 w części E „Dochody podatnika, pobrane zaliczki oraz pobrane składki na ubezpieczenia społeczne”, w wierszu 2 należy wykazać „Należności ze stosunku: pracy, służbowego, spółdzielczego i z pracy nakładczej otrzymane przez podatników do ukończenia 26 roku życia”. Trzeba jednak zwrócić uwagę na to, że ten wiersz wypełnia się tylko jeśli płatnik w trakcie roku pobierał od tych przychodów! To zaś może mieć miejsce w dwóch przypadkach:

1) gdy podatnik złożył oświadczenie o rezygnacji ze stosowania w trakcie roku ulgi dla młodych, albo 2) z powodu przekroczenia limitu przychodu zwolnionego od podatku (sumy kwot wykazanych w poz. 109 i 114), gdy zwolnienie było stosowane w trakcie roku.

W tych przypadkach w wierszu 3 należy wykazać przychody uzyskane przez podatnika do ukończenia 26 roku życia wraz z kwotą kosztów uzyskania przychodów oraz sumą zaliczek na podatek pobranych przez płatnika. W wierszu tym nie wykazuje się natomiast przychodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych uzyskanych przez podatnika już po dniu ukończenia 26 roku życia. Te przychody należy wykazać odpowiednio w wierszu 1 (stosunek służbowy, stosunek pracy, pracy nakładczej, spółdzielczy stosunek pracy), w wierszu 6 (umowa zlecenia), w wierszu 10 (praktyki absolwenckie lub staże uczniowskie) lub w wierszu 12 (zasiłek macierzyński).

Ulga dla młodych w części G formularza PIT-11

Kolejnym miejscem w formularzu PIT-11, w którym jest mowa o uldze dla młodych jest część G. W pozycjach od 109 do 113 należy wykazać „Przychody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych, z umów zlecenia, praktyk absolwenckich lub staży uczniowskich oraz z zasiłków macierzyńskich, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy”. To właśnie tutaj należy wskazać kwotę przychodu do wysokości limitu zwolnienia. Limit zwolnienia od podatku przychodów wykazanych w poz. 109 i 114 (inne zwolnienia PIT-0) wynosi łącznie 85 528 zł w roku podatkowym. A więc w praktyce, przychody podatnika do ukończenia 26 roku życia, które w roku podatkowym skorzystały ze zwolnienia nazywanego ulgą dla młodych, muszą znaleźć odzwierciedlenie w części G formularza.

Oznacza to, że może się zdarzyć, że przychody jednego podatnika np. z tytułu zatrudnienia, trzeba będzie wykazać w kilku częściach formularza PIT-11 – w poz. 110 te, które skorzystały ze zwolnienia, w poz. 36 te, od których zaliczka została pobrana w związku z przekroczeniem limitu, a w poz. 29 te, od których zaliczka również została pobrana, ale podatnik uzyskał je już po dniu ukończenia 26 roku życia.



Podstawa prawna

art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z 27 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 2647 ze zm.)

