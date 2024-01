PIT-4R. Sprawdź, czy wiesz, jak poprawnie określić liczbę podatników?

Zbliża się termin złożenia deklaracji PIT-4R. Tymczasem jednym z problemów, z którymi nadal mierzą się osoby wypełniające ten formularz jest to, jak prawidłowo określić w nim liczbę podatników.

PIT-4R – co to jest?

PIT-4R to deklaracja roczna o zaliczkach na podatek dochodowy składana do urzędu skarbowego przez płatników w celu przekazania informacji o zaliczkach pobranych i odprowadzonych na podatek dochodowy od osób fizycznych. Płatnik sporządza jedną deklarację niezależnie od tego, w imieniu ilu podatników pobierał w trakcie roku zaliczki. Nie przekazuje się jej podatnikom (pracownikom). Stan przedstawiony w tej deklaracji powinien zgadzać się z sumą zaliczek wpłaconych przez płatnika do urzędu skarbowego.

Jak określić liczbę podatników w PIT-4R?

W części C deklaracji PIT-4R należy wykazać, w podziale na poszczególne miesiące roku podatkowego, zaliczki należne na podatek dochodowy. W wierszu 1 tej części deklaracji wykazuje się, również z podziałem na odpowiednie miesiące, liczbę podatników. Płatnicy wypełniający wskazany formularz często mają wątpliwości, czy w liczbie tej należy uwzględniać, np. pracowników korzystających z ulgi dla młodych, czy też osoby osiągające na tyle niskie przychody, że nie jest z ich tytułu pobierana zaliczka na podatek. W przypadku takich wątpliwości należy zwrócić uwagę na to, że ta część deklaracji dotyczy „należnych zaliczek”. Tymczasem we wskazanych przykładowo przypadkach nie występują zaliczki należne. Co za tym idzie, określając w części C deklaracji PIT-4R liczbę podatników, nie należy ujmować w niej tych osób, które osiągnęły jedynie przychody zwolnione od podatku (np. z tytułu ulgi dla młodych), czy też takich, w przypadku których zaliczka obliczona od ich przychodów wyniosła 0 (np. z uwagi na wartość przychodu).

Przykład 1 Jan K. został zatrudniony w firmie XYZ w październiku 2023 r. na podstawie umowy o pracę. Jest pracownikiem w wieku poniżej 26 lat i korzysta z ulgi dla młodych przewidzianej w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. W roku podatkowym jego przychody nie przekroczyły kwoty 85 528 zł, a pracownik nie ukończył 26 lat. W konsekwencji z tytułu osiąganych przez niego przychodów płatnik nie pobierał zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, a co za tym idzie, osoby tej nie należy uwzględniać w liczbie podatników wskazywanej w części C deklaracji PIT-4R.

Przykład 2 Anna B. również jest pracownicą firmy XYZ. Ukończyła już 26 lat i nie korzysta z żadnego ze zwolnień od podatku z tzw. grupy PIT-0. Jednak przychód, który osiągnęła w styczniu 2023 r. był niski i zaliczka na PIT wyniosła w tym wypadku 0 zł. Pracownicy tej nie należy więc uwzględniać w liczbie podatników określanej w wierszu 1 deklaracji PIT-4R w odniesieniu do stycznia 2023 r.

Podstawa prawna

art. 38 ust. 1a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 2647 ze zm.)