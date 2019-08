PIT zero dla młodych – co oznaczają wprowadzone zmiany?

Kto skorzysta na zmianach w prawie?

Zgodnie z przyjętym ustawodawstwem, zwolnienie z podatku obejmuje przychody ze stosunku pracy, stosunku służbowego, spółdzielczego stosunku pracy oraz z pracy nakładczej i umów zlecenie, uzyskane przez pracownika do ukończenia 26. roku życia i nieprzekraczające kwoty 85 528 złotych w danym roku podatkowym. Jeżeli przychody młodego pracownika przewyższą limit, nadwyżka będzie opodatkowana na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej.

Co ważne, ulga nie zwalnia młodego pracownika z obowiązku zapłaty składek zdrowotnych do NFZ oraz składek emerytalnych i rentowych do ZUS, chyba że osoba jest ustawowo zwolniona, np. jeśli jest studentem i świadczy usługę w opraciu o umowę cywilnoprawną. Kłóci się to z pojawiającymi się w mediach komunikatami, które podkreślają „zerowy” charakter zwolnienia. Tymczasem, jak wynika z wyliczeń, w przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę blisko 10% wynagrodzenia trafi do NFZ na ubezpieczenie zdrowotne. Zerowy PIT nie oznacza więc, że młodzi pracownicy otrzymają o 18% wyższe wynagrodzenie – tyle bowiem wynosi podatek dochodowy od osób fizycznych (jeśli zarobek roczny nie przekroczył 85 528 zł). Odejmując obligatoryjne składki, faktyczny zysk wyniesie 8%.

Rzeczywiste korzyści finansowe dla młodego pracownika mogą okazać się mniejsze niż wynika to z zapowiedzi rządu. Jak alarmuje Krajowa Izba Gospodarcza, brak opodatkowania PIT może zachęcać pracodawców do wypłacania niższych wynagrodzeń brutto przy zachowaniu niezmienionej wysokości wynagrodzenia netto. Młodzi pracownicy na początku swej kariery zawodowej nie mają bowiem dużej przewagi negocjacyjnej. W praktyce więc mogą przystawać na propozycję niższego wynagrodzenia brutto w zamian za zatrudnienie.

Pit zero nie dla wszystkich młodych

Ministerstwo Finansów szacuje, że ze zwolnienia skorzysta przeszło 2 miliony młodych pracowników. Jak jednak podkreślają eksperci, przyjęte zmiany mogą doprowadzić do nierównego traktowania. Nie wszystkie osoby, które mają mniej niż 26 lat, mogą bowiem skorzystać ze zwolnienia. Ustawodawca przekonuje, że wyłączenia są konieczne, by zapobiec nadużyciom, których trudno byłoby uniknąć, gdyby wprowadzone przepisy miały charakter powszechny. Kto i z jakich względów nie został objęty ulgą?