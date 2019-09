Zwolnienie z PIT dla marynarzy od 1 stycznia 2020 r.

Nowe regulacje wprowadza ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podpisana przez prezydenta 13 września 2019 r.

Zasadniczym celem ustawy jest poszerzenie zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych dochodów marynarzy (obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) uzyskanych z tytułu pracy na statkach morskich.

Ustawa zakłada, że wolne od podatku będą dochody uzyskiwane z tytułu pracy nie tylko na statkach podnoszących polską banderę, ale też na statkach podnoszących banderę innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Ustawa zmienia także minimalny okres pracy na statkach morskich, warunkujący prawo do nabycia zwolnienia poprzez zastąpienie terminu „przez okres przekraczający 183 dni” sformułowaniem „przez okres co najmniej 183 dni” (zwolnienie przysługiwać ma marynarzom pod warunkiem przepracowania na morzu przynajmniej połowy roku kalendarzowego, czyli co najmniej 183 dni).

Zwolnienie od podatku dochodów marynarzy uzyskanych z tytułu pracy na statkach morskich będzie stosowane do dochodów uzyskanych począwszy od roku, w którym Komisja Europejska wyda pozytywną decyzję o zgodności pomocy publicznej z rynkiem wewnętrznym i ma obowiązywać w okresie obowiązywania tej decyzji.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.