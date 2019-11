Podatek od sprzedaży detalicznej zawieszony do 1 lipca 2020 r.

Ponowne zawieszenie podatku od sprzedaży detalicznej

Rada Ministrów w dniu 26 listopada br. przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, przedłożony przez ministra finansów.

Zgodnie z projektem podatek od sprzedaży detalicznej (inaczej: podatek od sklepów wielkopowierzchniowych, podatku od hipermarketów, podatek od handlu) zostanie zawieszony do 1 lipca 2020 r. Nie jest to pierwsze zawieszenie tego podatku.

Przypomnijmy, że podatek dla branży handlowej wprowadzono w 2016 r. – nie był on jednak pobierany w związku z decyzją wydaną przez Komisję Europejską.

Otóż w decyzji z dnia 30 czerwca 2017 r. Komisja Europejska stwierdziła, że rozpatrywany podatek stanowi pomoc państwa niezgodną z rynkiem wewnętrznym i że został on wprowadzony w życie w sposób niezgodny z prawem. Wobec czego Polska miała definitywnie anulować wszystkie wypłaty zawieszone na podstawie decyzji o wszczęciu postępowania. Jako że rozpatrywany środek nie został wprowadzony w życie, Komisja Europejska uznała, iż nie zachodzi potrzeba odzyskania pomocy od beneficjentów.

Polska nie zgodziła się ze stanowiskiem Komisji Europejskiej i wniosła do Sądu Unii Europejskiej (SUE) o stwierdzenie nieważności tej decyzji.

Odwołanie od decyzji SUE

W efekcie, w maju bieżącego roku Polska wygrała sprawę przeciw Komisji Europejskiej dotyczącą tego podatku. Chodzi o wyrok SUE w sprawach połączonych T-836/16 i T-624/17 Polska/Komisja, z dnia 16 maja 2019 r. (wyrok nieprawomocny). Zdaniem SUE "Komisja Europejska popełniła błąd" uznając ten podatek za niedozwoloną pomoc publiczną.

Majowa decyzja SUE otworzyła drogę do ponownego wprowadzenia podatku, ale nie skończyła sprawy. W dniu 24 lipca br. Komisja Europejska złożyła bowiem w Trybunale Sprawiedliwości odwołanie.

W związku z tym, jak czytamy w komunikacie na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, biorąc pod uwagę toczące się postępowanie w TSUE, konieczne jest zawieszenie podatku do 1 lipca 2020 r.

Kiedy ostateczne rozstrzygnięcie sporu?

W dniu 26 listopada br. służby prasowe TSUE poinformowały, że ostateczne rozstrzygnięcie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczące sporu Polski i Komisji Europejskiej w sprawie podatku od sprzedaży detalicznej zapadnie za mniej więcej 10 do 12 miesięcy.

Sprawa jest obecnie na etapie pisemnym, w trakcie którego zarówno Komisja Europejska, jak i polski rząd przedstawiają swoje argumenty na piśmie.

Kto i w jakiej wysokości zapłaci podatek od sprzedaży detalicznej?

Jeżeli ostatecznie Polska wygra spór z Komisja Europejską, to, zgodnie z ustawą w sprawie podatku od sprzedaży detalicznej, ten nowy podatek będą płacić sprzedawcy, którzy osiągnęli w danym miesiącu przychód ze sprzedaży detalicznej ponad kwotę 17 mln zł.

Przy czym, przychodem ze sprzedaży detalicznej są kwoty otrzymane przez podatnika z tytułu sprzedaży, w tym zaliczki, raty, przedpłaty i zadatki, także w przypadku, gdy kwoty te podatnik otrzymał przed wydaniem towaru.

Przychód ze sprzedaży detalicznej określa się na podstawie wielkości obrotu zaewidencjonowanego przy pomocy kas rejestrujących oraz obrotu niezaewidencjonowanego zgodnie ze zwolnieniem określonym w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 111 ust. 8 ustawy o VAT.

Przychód ze sprzedaży detalicznej nie obejmuje należnego podatku VAT.

Przychód osiągnięty w danym miesiącu pomniejsza się o kwoty wypłacone w tym miesiącu z tytułu zwrotu towarów po odliczeniu podatku VAT.

Opodatkowaniu podatkiem od sprzedaży detalicznej nie podlega sprzedaż:

1) energii elektrycznej oraz gazu ziemnego dostarczanych do konsumentów za pośrednictwem sieci dystrybucyjnych, ciepła dostarczanego do konsumentów siecią ciepłowniczą ani wody dostarczanej do konsumentów przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne;

2) paliw stałych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw;

3) używanych do celów opałowych pozostałych węglowodorów gazowych, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym:

a) w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w art. 32 ust. 5-13 tej ustawy,

b) rozlewanych do butli gazowych w składzie podatkowym;

4) olejów napędowych przeznaczonych do celów opałowych oraz olejów opałowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 9 i pkt 10 lit. a ustawy o podatku akcyzowym;

5) leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, refundowanych lub finansowanych w całości lub w części ze środków publicznych na podstawie odrębnych przepisów.

Ustawodawca przewidział dwie stawki podatku, tj.:

- 0,8 proc. od nadwyżki przychodu powyżej 17 mln zł do 170 mln zł miesięcznie,

- 1,4 proc. od nadwyżki przychodu ze sprzedaży ponad 170 mln zł miesięcznie.

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą osiągnięcia w danym miesiącu przychodu przekraczającego 17 mln zł i dotyczy przychodu powyżej tej kwoty osiągniętego od tej chwili do końca miesiąca.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej - Dziennik Ustaw rok 2017 poz. 1918.