Podatek rolny w 2021 r.

Do ustalenia podatku rolnego na 2021 r. przyjmuje się średnią cenę skupu żyta za okres ostatnich 11 kwartałów, ogłaszaną przez GUS. Jaki będzie podatek rolny w 2021 r.? Kto będzie zobowiązany do jego zapłaty i w jakim terminie? Jak i gdzie zapłacić podatek rolny? Kto jest zwolniony? Kiedy przedawnia się podatek rolny a kiedy można go umorzyć?