Usługi naprawy maszyn dla rolnictwa z kasą fiskalną online

Obowiązek stosowania kas rejestrujących online

Na początku maja 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw oraz ustawy – Prawo o miarach, która wprowadziła do ustawy o VAT zmiany w zakresie kas rejestrujących.

Przewiduje ona m.in. obowiązek stosowania kas rejestrujących online. Kasy tego nowego typu wyposażone są w funkcjonalności umożliwiające, oprócz zapisu w pamięci fiskalnej i chronionej kasy, również przekazywanie w sposób ciągły, zautomatyzowany i bezpośredni danych rejestrowanych przy ich użyciu z prowadzonej ewidencji oraz danych o zdarzeniach mających znaczenie dla pracy kas do systemu teleinformatycznego Centralnego Repozytorium Kas (CRK).

Ustawy określa wymagania i zasady działania, którym powinny odpowiadać kasy online. Przede wszystkim, kasa rejestrująca tego typu musi zapewniać prawidłowe zaewidencjonowanie, przechowywanie i bezpieczne przesyłanie danych z kasy rejestrującej na zewnętrzne nośniki danych oraz umożliwiać połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a CRK.

Ustawodawca wskazał terminy i grupy podatników, których obejmie obowiązek posiadania kasy fiskalnej online.

I tak, w myśl art. 145b ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, podatnicy mogą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r. w przypadku:

- świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,

- sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych.

Oznacza to, że obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas online w zakresie tych czynności występuje począwszy od 1 stycznia 2020 r.

Usługi naprawy pojazdów silnikowych

Obowiązek ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących online dotyczy świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów.

Stosownie do przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym pojazd, to środek transportu przeznaczony do poruszania się po drodze oraz maszyna lub urządzenie do tego przystosowane, natomiast pojazd silnikowy oznacza pojazd wyposażony w silnik, z wyjątkiem motoroweru i pojazdu szynowego.

Z kolei pojazd wolnobieżny, to pojazd silnikowy, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h, z wyłączeniem ciągnika rolniczego.

Usługi naprawy i serwisowania maszyn dla rolnictwa

W związku z powyższym, czy usługi dla rolnictwa i leśnictwa, polegające na serwisowaniu i naprawie traktorów ogrodowych mieszczą się w katalogu świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych i obligują do zainstalowania kasy fiskalnej online z dniem 1 stycznia 2020 r.

Problem ten został rozstrzygnięty w interpretacji indywidualnej z 17 lutego 2020 r., 0113-KDIPT1-3.4012.791.2019.2.ALN, w której podatnik wskazał, że świadczy usługi naprawy pojazdów silnikowych tj. traktorów ogrodowych.

Urząd skarbowy uznał, że skoro podatnik świadczy usługi naprawy pojazdów silnikowych - traktorów ogrodowych, to stosownie do zapisu art. 145b ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, będzie zobowiązany do prowadzenia ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej od 1 stycznia 2020 r. przy użyciu kasy online, tj. kasy umożliwiającej połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą, a Centralnym Repozytorium Kas, z uwzględnieniem przepisu art. 145b ust. 2 ustawy o VAT.

Zgodnie bowiem z prawem o ruchu drogowym traktor ogrodowy jest pojazdem wolnobieżnym z grupy pojazdów silnikowych.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw oraz ustawy – Prawo o miarach (Dz. U. poz. 675),

- rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U 2019 r., poz. 816),

- ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2020 r., poz. 106),

- ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 110).