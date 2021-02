Nabór wniosków o pomoc na rozwój usług rolniczych

Rozwój usług rolniczych

W ramach tego naboru Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa otrzymała dotąd 772 wnioski na kwotę prawie 347 mln zł. W ramach dwóch poprzednich naborów zawarto z beneficjentami 1716 umów na kwotę prawie 714 mln zł.

Agencja przypomina, że o dofinansowanie inwestycji w rozwój przedsiębiorczości może ubiegać się osoba fizyczna, osoba prawna, a także mikro- lub małe przedsiębiorstwo, niemające osobowości prawnej. Warunkiem jest wykonywanie działalności gospodarczej obejmującej świadczenie usług dla gospodarstw rolnych przez okres co najmniej dwóch lat poprzedzających dzień złożenia wniosku w zakresie jednego z następujących kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności:





- 01.61.Z – Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

- 01.62.Z – Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich

- 01.63.Z – Działalność usługowa następująca po zbiorach

Refundacja do 50 proc. kosztów kwalifikowanych

Wnioskodawcy mogą liczyć na refundację do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, do których zalicza się m.in. koszty zakupu lub leasingu (zakończonego przeniesieniem prawa własności) nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń do produkcji rolnej, aparatury pomiarowej i kontrolnej, sprzętu komputerowego i oprogramowania służących do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających sterowanie procesem świadczenia usług oraz opłaty za patenty i licencje.

Dofinansowanie nie obejmuje zakupu nieruchomości, rzeczy używanych, jak również kosztów robót budowlanych, leasingu zwrotnego oraz podatku VAT. Limit pomocy na jednego beneficjenta wynosi maksymalnie 500 tys. zł.

Wnioski o pomoc przyjmują oddziały regionalne ARiMR właściwe ze względu na miejsce realizacji inwestycji. Można je składać osobiście lub przez upoważnioną osobę, albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej. Wniosek można również wysłać w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem platformy e-PUAP.

