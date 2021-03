Zmiany w rolnictwie ekologicznym 2021

Zmiany w rolnictwie ekologicznym zawiera rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Rolnictwo ekologiczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dziennik Ustaw rok 2021 poz. 434). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 2021 r.

Wśród zmian wprowadzanych niniejszym rozporządzeniem znajdują się m.in.:

- nowe wartości stawek płatności ekologicznych,

- zmiany dotyczące okresu zobowiązania ekologicznego,

- obniżenie sankcji za brak planu ekologicznego,

- nowe normy dotyczące ekologicznej uprawy pomidorów.

Stawki płatności ekologicznej od 15 marca 2021 r.

Ustawodawca w sposób istotny podwyższył stawki płatności ekologicznej. Zaktualizowane stawki, w ocenie ustawodawcy, mają zrekompensować wzrost kosztów produkcji, a także przyczynić się do wzrostu powierzchni objętych zobowiązaniami ekologicznymi, co powinno przełożyć się na poprawę efektów środowiskowych działania "Rolnictwo ekologiczne", a także zwiększyć podaż tańszej żywności ekologicznej.

Nowe stawki płatności ekologicznej, zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2021 r. (poz. 434), zawiera poniższa tabela.

Tabela. Wysokość stawek płatności ekologicznej od 15 marca 2021 r.

Lp. Pakiety rolnictwa ekologicznego Warianty rolnictwa ekologicznego Stawki płatności 1 Pakiet 1. Uprawy rolnicze w okresie konwersji 1 475 zł/ha 2 Pakiet 2. Uprawy warzywne w okresie konwersji 2 249 zł/ha 3 Pakiet 3. Uprawy zielarskie w okresie konwersji 1 673 zł/ha 4 Pakiet 4. Uprawy sadownicze w okresie konwersji 4.1.1. Podstawowe uprawy sadownicze w okresie konwersji 2 591 zł/ha 4.1.2. Uprawy jagodowe w okresie konwersji 2 239 zł/ha 4.2. Ekstensywne uprawy sadownicze w okresie konwersji 1 025 zł/ha 5 Pakiet 5. Uprawy paszowe na gruntach ornych w okresie konwersji 1 100 zł/ha 6 Pakiet 6. Trwałe użytki zielone w okresie konwersji 631 zł/ha 7 Pakiet 7. Uprawy rolnicze po okresie konwersji 1 190 zł/ha 8 Pakiet 8. Uprawy warzywne po okresie konwersji 1 446 zł/ha 9 Pakiet 9. Uprawy zielarskie po okresie konwersji 1 673 zł/ha 10 Pakiet 10. Uprawy sadownicze po okresie konwersji 10.1.1. Podstawowe uprawy sadownicze po okresie konwersji 1 756 zł/ha 10.1.2. Uprawy jagodowe po okresie konwersji 1 960 zł/ha 10.2. Ekstensywne uprawy sadownicze po okresie konwersji 1 025 zł/ha 11 Pakiet 11. Uprawy paszowe na gruntach ornych po okresie konwersji 764 zł/ha 12 Pakiet 12. Trwałe użytki zielone po okresie konwersji 631 zł/ha

Dla porównania, w poniższej tabeli znajdują się stawki funkcjonujące dotychczas.

Lp. Pakiety rolnictwa ekologicznego Warianty rolnictwa ekologicznego Stawki płatności 1 Pakiet 1. Uprawy rolnicze w okresie konwersji 1 137 zł/ha 2 Pakiet 2. Uprawy warzywne w okresie konwersji 1 557 zł/ha 3 Pakiet 3. Uprawy zielarskie w okresie konwersji 1 325 zł/ha 4 Pakiet 4. Uprawy sadownicze w okresie konwersji 4.1.1. Podstawowe uprawy sadownicze w okresie konwersji 4.1.2. Uprawy jagodowe w okresie konwersji 1 882 zł/ha 4.2. Ekstensywne uprawy sadownicze w okresie konwersji 790 zł/ha 5 Pakiet 5. Uprawy paszowe na gruntach ornych w okresie konwersji 926 zł/ha 6 Pakiet 6. Trwałe użytki zielone w okresie konwersji 535 zł/ha 7 Pakiet 7. Uprawy rolnicze po okresie konwersji 932 zł/ha 8 Pakiet 8. Uprawy warzywne po okresie konwersji 1 310 zł/ha 9 Pakiet 9. Uprawy zielarskie po okresie konwersji 1 325 zł/ha 10 Pakiet 10. Uprawy sadownicze po okresie konwersji 10.1.1. Podstawowe uprawy sadownicze po okresie konwersji 10.1.2. Uprawy jagodowe po okresie konwersji 1 501 zł/ha 10.2. Ekstensywne uprawy sadownicze po okresie konwersji 660 zł/ha 11 Pakiet 11. Uprawy paszowe na gruntach ornych po okresie konwersji 658 zł/ha 12 Pakiet 12. Trwałe użytki zielone po okresie konwersji 535 zł/ha

Zobowiązania ekologiczne w okresach 3-letnich

Rozporządzenie wprowadza zapis, zgodnie z którym w przypadku zobowiązania ekologicznego podjętego po dniu 14 marca 2021 r. płatność ekologiczną przyznaje się, jeżeli rolnik realizuje 3-letnie zobowiązanie ekologiczne. Dotychczas zobowiązania w ramach działania "Rolnictwo ekologiczne" były zawierane na okres 5 lat.

Brak planu ekologicznego - sankcje

W przypadku uchybienia w przestrzeganiu wymogów dotyczących płatności ekologicznej, zgodnie z nowym brzmieniem § 30 ust. 5, jeżeli rolnik nie posiada planu działalności ekologicznej, płatność ekologiczna za realizację zobowiązania ekologicznego, w odniesieniu do którego rolnik nie posiada planu działalności ekologicznej, przysługuje temu rolnikowi w wysokości zmniejszonej o 40%.

Zmiana jest korzystna dla beneficjentów, z uwagi na to, że dotychczas było tak, że w sytuacji gdy rolnik nie posiadał planu działalności ekologicznej, to zmniejszenie płatności ekologicznej o 40% dotyczyło całej płatności ekologicznej. Teraz będzie ograniczone jedynie do danego planu działalności ekologicznej.

Ekologiczna uprawa pomidorów

Zmiany w rolnictwie ekologicznym dotyczą także upraw pomidorów. Zgodnie z nowym brzmieniem wymóg dodatkowy dla Pakietu 2. Uprawy warzywne w okresie konwersji i Pakietu 8. Uprawy warzywne po okresie konwersji - w przypadku prowadzenia uprawy pomidorów:

1) do uprawy takiej może zostać wykorzystany wyłącznie materiał nasadzeniowy, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 8 lit. g ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2021 r. poz. 129);

2) obsada roślin w ramach takiej uprawy wynosi nie mniej niż 20 000 szt./ha.

Wprowadzenie tej zmiany, czyli minimalnej obsady uprawy pomidorów liczącej 20 000 szt./ha, ma ułatwiać pielęgnację oraz zbiór pomidorów, bez uszkodzenia roślin, zapewniając przy tym przewiew i szybkie ich osuszanie.

Okres przejściowy

Ustawodawca wskazał także, że do przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej w ramach działania "Rolnictwo ekologiczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w sprawach objętych postępowaniami:

1) wszczętymi i niezakończonymi ostateczną decyzją przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia,

2) zakończonymi ostateczną decyzją wydaną na podstawie przepisów dotychczasowych, w przypadku gdy zostały wznowione od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia

- stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w brzmieniu dotychczasowym.

Podstawa prawna:

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 8 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Rolnictwo ekologiczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Dziennik Ustaw rok 2021 poz. 434