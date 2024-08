Wnioski o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze w drugim terminie. Jest nieco więcej czasu

W tym roku producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do 2 września. W bieżącym roku zwrot ustalony został w wysokości 1,46 zł za litr oleju napędowego.

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze 2024 - drugi termin składania wniosków upływa z dniem 2 września

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało o końcowym terminie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego za paliwo rolnicze. W 2024 roku rolnicy mogą do 2 września złożyć wnioski w urzędach gmin lub miast wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od lutego do końca lipca 2024 r.

Dodatkowo, aby uzyskać zwrot kosztów akcyzy od paliwa wykorzystanego do hodowli zwierząt (takich jak świnie, bydło, owce, kozy i konie), rolnik może wystąpić do biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiRM) o dokument o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) wyżej wymienionych zwierząt na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego. Dokument o liczbie DJP będących w posiadaniu producenta rolnego zwierząt za 2023 r. należy dołączyć do składanego wniosku.

Wysokość zwrotu podatku akcyzowego dla rolników w 2024 roku

Jak zaznaczył resort rolnictwa, w 2024 r. zwrot podatku akcyzowego ustalony został w wysokości 1,46 zł do litra zakupionego oleju napędowego. Limit zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej obecnym roku wynosi: