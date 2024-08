Zmiany w składce na Fundusz Ochrony Rolnictwa. Ograniczenie z 0,125 do 0,07 proc. wartości skupionych produktów rolnych składki

Podatnicy przekonali się do split paymentu. Blisko 49 mln transakcji w pół roku

Podatnicy coraz bardziej zainteresowani split paymentem, czyli mechanizmem podzielonej płatności (MPP). W pół roku zrobili blisko 49 mln tego typu transakcji. Oznacza to wzrost rok do roku blisko 5-procentowy. Takie dane podaje Ministerstwo Finansów. Z czego to wynika?