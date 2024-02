Czy wspólnota gruntowa może ubiegać się o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze?

Czy wspólnota gruntowa może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej?

Wspólnota gruntowa w świetle ustawy

Zgodnie z wyjaśnieniami resortu rolnictwa, w świetle ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 140), uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej, a więc w tym do pobierania pożytków, są osoby fizyczne lub prawne posiadające gospodarstwa rolne, które w ciągu ostatniego roku przed dniem wejścia w życie ustawy faktycznie korzystały z tej wspólnoty.

Ułamkowy udział poszczególnych podmiotów we wspólnocie gruntowej wynika natomiast z decyzji administracyjnej właściwego organu – obecnie starosty. Ten ułamkowy udział w użytkach rolnych wspólnoty może zostać wykazany przez poszczególnych producentów rolnych we wniosku o zwrot podatku akcyzowego pod warunkiem, że są oni faktycznie posiadaczami w odniesieniu do wykazanej powierzchni i jednocześnie posiadaczami gospodarstw rolnych.

Wspólnota gruntowa a zwrot podatku akcyzowego

Wspólnota nie może być uznana za samodzielny podmiot ubiegający się o zwrot podatku akcyzowego, gdyż ze swej istoty jest ona wspólnym dobrem miejscowych gospodarstw rolnych mających w niej określone udziały, przy czym warunkiem posiadania udziału we wspólnocie jest posiadanie oddzielnego gospodarstwa rolnego.

Zwrot podatku przysługuje producentowi rolnemu, którym zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

W świetle natomiast art. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych wspólnotami gruntowymi podlegającymi zagospodarowaniu w trybie i na zasadach określonych w tej ustawie są nieruchomości rolne, leśne oraz obszary wodne określone w tym artykule.

Wspólnota gruntowa nie jest zatem podmiotem prawa ale zespołem nieruchomości, nad którym zarząd może sprawować spółka, utworzona specjalnie w tym celu przez osoby uprawnione do podziału we wspólnocie gruntowej (art. 14 ustawy).

Wniosek o zwrot akcyzy w 2024

Przypomnijmy, że w 2024 roku chcąc odzyskać podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej należy złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych, w następujących dwóch terminach:

w pierwszym terminie, czyli od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. (wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia do 31 stycznia 2024 r.) oraz

(wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia do 31 stycznia 2024 r.) oraz w drugim terminie, czyli od 1 sierpnia 2024 r. do 2 września 2024 r. (wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2024 r.

Natomiast zwroty kwot akcyzy w 2024 roku będą wypłacane gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku w terminach:

od 1 do 30 kwietnia 2024 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,

od 1 do 31 października 2024 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.

Wzór wniosku o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze

Od 30 stycznia 2024 roku obowiązuje nowe rozporządzenie określające wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Chodzi o rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 26 stycznia 2024 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W efekcie traci moc poprzednie rozporządzenie w tej sprawie.

Nowy wzór wniosku jest wykorzystywany w procedurze ubiegania się o zwrot akcyzy przez rolników już w lutym tego roku.

