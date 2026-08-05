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Skarbówka ostrzega rolników. Jedna darowizna może przekreślić zwolnienie z PCC

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05 sierpnia 2026, 08:05
Adam Kuchta
Adam Kuchta
rolnik podatek pcc darowizna
Skarbówka ostrzega rolników. Jedna darowizna może przekreślić zwolnienie z PCC
Shutterstock

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Tylko jedna decyzja o przekazaniu ziemi w rodzinie może mieć znacznie poważniejsze skutki, niż większość rolników zakłada. W nowej interpretacji indywidualnej Dyrektor Krajowej Informacji jasno wskazuje, że nawet darowizna części gospodarstwa rolnego może prowadzić do utraty zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), jeśli nastąpi w okresie 5 lat od zakupu gruntów objętych ulgą.

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Sprawa dotyczy rolnika, który skorzystał ze zwolnienia przy nabyciu ziemi, a następnie planował przekazanie części odziedziczonego gospodarstwa córce. Choć na pierwszy rzut oka nie wydawało się to związane z ulgą, skarbówka przyjęła skrajnie rygorystyczne podejście. W interpretacji pada jednoznaczne stwierdzenie, że zbycie jakiejkolwiek części gospodarstwa przed upływem 5 lat powoduje utratę wcześniej przyznanego zwolnienia od podatku PCC w całości.

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Jedna tylko darowizna może kosztować więcej niż się wydaje – skarbówka zmienia perspektywę na gospodarstwa rolne

W nowej interpretacji indywidualnej Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej odniósł się do sytuacji, która w praktyce dotyczy tysięcy rolników korzystających ze zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) przy zakupie gruntów rolnych. Sprawa wydaje się pozornie prosta – podatnik nabył grunty, skorzystał ze zwolnienia, a następnie planuje przekazać część innego, odziedziczonego gospodarstwa w formie darowizny na rzecz córki.

Jednak fiskus nie pozostawił złudzeń. W interpretacji czytamy jednoznacznie: „Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest nieprawidłowe.” Już ten fragment nadaje ton całemu rozstrzygnięciu i wskazuje, że organ podatkowy przyjął bardzo restrykcyjne podejście do warunków zwolnienia.

W centrum sporu znalazł się art. 9 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, który przewiduje preferencję podatkową dla nabywców gruntów rolnych, pod warunkiem spełnienia określonych wymogów – przede wszystkim prowadzenia gospodarstwa przez minimum 5 lat. To właśnie ten pięcioletni horyzont stał się kluczowy dla oceny skutków planowanej darowizny.

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Organ skarbowy wprost wskazał, że nawet jeśli rolnik nadal będzie posiadał gospodarstwo o wymaganej powierzchni, to samo zbycie części majątku może oznaczać utratę preferencji podatkowej. W interpretacji pojawia się jedno bardzo istotne zdanie: „Zbycie jakiejkolwiek części tego gospodarstwa powoduje utratę zwolnienia od podatku w całości.”

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Zwolnienie z PCC w rolnictwie – warunkowa ulga, która działa jak tykająca bomba

Zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych przy zakupie gruntów rolnych jest jednym z podstawowych narzędzi wspierania konsolidacji gospodarstw. Ustawodawca przewidział jednak szereg warunków, które – jak wynika z tego stanowiska Dyrektora KIS – są interpretowane bardzo rygorystycznie.

W uzasadnieniu organ podkreśla, że zwolnienie ma charakter warunkowy, a jego utrzymanie zależy od spełnienia wszystkich przesłanek przez pełne 5 lat od momentu nabycia gruntów. W szczególności wskazano, że gospodarstwo musi być prowadzone w niezmienionym kształcie, a jego powierzchnia nie może zostać uszczuplona.

W interpretacji czytamy: „(...) warunek powiększenia gospodarstwa rolnego, a następnie warunek prowadzenia przez nabywcę, przez wymagany ustawowo okres, gospodarstwa rolnego powstałego w wyniku powiększenia, muszą być spełnione łącznie.” Ten fragment ma zasadnicze znaczenie, ponieważ wskazuje, że nie wystarczy jedynie utrzymać gospodarstwo jako takie – musi ono pozostać w strukturze odpowiadającej momentowi powiększenia.

Dalej organ skarbowy precyzuje jeszcze bardziej restrykcyjne podejście: „W przypadku niedotrzymania tych warunków następuje utrata zwolnienia.” Nie ma więc mowy o częściowej utracie ulgi czy jej proporcjonalnym rozliczeniu – skutek jest zero-jedynkowy. W praktyce oznacza to, że nawet czynności pozornie niezwiązane z nabyciem gruntów – takie jak darowizna części innego gospodarstwa – mogą mieć bezpośredni wpływ na prawo do ulgi PCC.

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Ważny fragment interpretacji KIS – fiskus definiuje ryzyko w podatku PCC w sposób bezwzględny

Najbardziej intrygujący fragment interpretacji dotyczy tego, co dokładnie oznacza „uszczuplenie gospodarstwa rolnego”. Organ podatkowy nie pozostawia tu miejsca na wątpliwości. Wprost wskazano: „Tak więc obszar powiększonego gospodarstwa rolnego (obejmującego wszystkie grunty nabyte tytułem umowy sprzedaży i objęte zwolnieniem podatkowym, jak również dotychczas wchodzące w skład gospodarstwa rolnego, a będące jego częścią w chwili nabycia) nie może być uszczuplony w okresie 5 lat od dnia nabycia – powiększenia gospodarstwa, a zbycie jakiejkolwiek części tego gospodarstwa powoduje utratę zwolnienia od podatku w całości.”

To zdanie ma ogromne znaczenie praktyczne, ponieważ obejmuje nie tylko sprzedaż, ale również darowiznę. W interpretacji wyraźnie podkreślono, że forma przeniesienia własności nie ma znaczenia – liczy się sam fakt zmniejszenia areału gospodarstwa objętego ochroną podatkową.

W dalszej części fiskus doprecyzowuje, że nawet utrzymanie minimalnej powierzchni gospodarstwa (11 ha) nie chroni podatnika przed utratą ulgi. W interpretacji czytamy: „Nie ma znaczenia, że nawet po zbyciu (darowizna na rzecz córki) części odziedziczonego gospodarstwa (gruntów rolnych) powierzchnia Pana gospodarstwa nadal będzie nie mniejsza niż 11 ha i nie większa niż 300 ha.” To oznacza, że ustawowy próg powierzchni gospodarstwa nie jest jedynym kryterium, ponieważ istotne jest utrzymanie struktury gospodarstwa powstałego w wyniku nabycia objętego ulgą.

Darowizna jako pułapka podatkowa – pozornie neutralna czynność o daleko idących skutkach

W analizowanej sprawie podatnik planował przekazanie części odziedziczonego gospodarstwa na rzecz córki, która również prowadzi działalność rolniczą. W jego ocenie taka czynność nie powinna wpływać na ulgę PCC, ponieważ dotyczyła innego składnika majątku niż ten nabyty w 2025 roku. Organ skarbowy przyjął jednak zupełnie inne podejście, wskazując, że gospodarstwo należy traktować jako całość, a nie zbiór odrębnych segmentów. W konsekwencji każda zmiana jego struktury może wpływać na ocenę spełnienia warunków ulgi.

W interpretacji pojawia się stwierdzenie: „Warunki prowadzenia powiększonego gospodarstwa rolnego przez okres co najmniej 5 lat od daty nabycia nieruchomości (2025 r.) nie zostaną w takiej sytuacji dotrzymane, gdyż zamierza Pan zbyć część odziedziczonych gruntów rolnych wchodzących w skład wcześniej prowadzonego gospodarstwa rolnego. W ten sposób będzie Pan działał niezgodnie z celem ustanowienia omawianego zwolnienia, gdyż w wyniku dokonanej czynności pomniejszy Pan, a nie powiększy swoje gospodarstwo rolne.”

To oznacza, że nawet jeśli darowizna dotyczy majątku nieobjętego bezpośrednio ulgą, jej skutki „przenoszą się” na całość gospodarstwa i wpływają na ocenę spełnienia warunków zwolnienia. W praktyce prowadzi to do bardzo szerokiego rozumienia ryzyka podatkowego, które obejmuje nie tylko transakcje sprzedaży, ale również rodzinne przekazania majątku.

Jak skarbówka definiuje „powiększone gospodarstwo” i dlaczego to klucz do całej sprawy

Jednym z fundamentów interpretacji jest sposób, w jaki organ skarbowy rozumie pojęcie „gospodarstwa powiększonego”. To właśnie ta definicja determinuje zakres ryzyka utraty zwolnienia. W interpretacji podkreślono, że ustawodawca nie odnosi się do gospodarstwa jako stałej struktury powierzchniowej, lecz do konkretnego momentu jego powiększenia. W związku z tym jakakolwiek zmiana po tym momencie może zostać uznana za naruszenie warunków ulgi.

W dokumencie czytamy: „Ustawodawca bowiem nie określił warunku prowadzenia gospodarstwa rolnego o określonej wielkości, tylko gospodarstwa powiększonego, w wyniku nabycia nowych gruntów (a zatem składającego się między innymi z posiadanych uprzednio gruntów rolnych bez względu na sposób oraz czas ich nabycia).” To rozróżnienie ma zasadnicze znaczenie, ponieważ oznacza, że ochrona podatkowa dotyczy nie samego gospodarstwa w sensie ekonomicznym, ale jego konkretnej konfiguracji w chwili nabycia gruntów.

Ostateczne stanowisko skarbówki i jego konsekwencje dla rolników

Końcowa część interpretacji daje bardzo jasny przekaz – organ skarbowy nie dopuszcza żadnych wyjątków ani elastycznych interpretacji warunków zwolnienia. Wprost wskazano: „Tym samym, w przypadku dokonania darowizny części gospodarstwa (bez względu na to jakim tytułem ta część została nabyta) przed upływem 5 lat od ostatniego nabycia (w 2025 r.) przez Pana gruntów rolnych wchodzących w skład posiadanego gospodarstwa rolnego, powstanie po Pana stronie obowiązek uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych.”

To wszystko oznacza, że skutkiem naruszenia warunków jest konieczność zapłaty podatku, który pierwotnie został objęty zwolnieniem. W praktyce może to oznaczać konieczność rozliczenia się z fiskusem nawet kilka lat po dokonaniu zakupu gruntów.

Podstawa prawna

Interpretacja indywidualna z dnia 5 maja 2026 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-3.4014.143.2026.1.BD

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Źródło: INFOR
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