Czy influencer płaci podatki?

Kim są influencerzy

To osoby, które za pomocą mediów społecznościowych przedstawiają najróżniejsze produkty i usługi, dzielą się opiniami z osobami, które zgromadzili, jako swoich obserwujących. Prężnie działają w social mediach takich jak Facebook, Instagram, YouTube czy Snapchat. Bardzo często są oni także blogerami.

Influencerzy dziają w oparciu o otrzymane od reklamodawcy produkty. Mogą otrzymać je od reklamodawcy na jeden z trzech sposobów:

Produkt może zostać przekazany nieodpłatnie, jako prezent Produkt może zostać wymieniony na usługę świadczoną przez influencera (barterowa wymiana) Produkt może zostać sprzedany, z uwzględnieniem rabatu

Jednak każda z opcji wywołuje skutki podatkowe.

Influencer nie prowadzi działalności

W przypadku otrzymania produktu o niskiej wartości, czyli do 200,00 zł. zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 68a ustawy o PIT nie są opodatkowane materiały przekazane przez reklamodawców w celach promocyjnych i reklamowych. Należy jednak zwrócić uwagę, że w tym wypadku znaczenie ma wartość brutto (z VAT) danego produktu. Jest jeszcze jeden warunek – produkt musi zostać podarowany bez uzależnienia od działań influencera. Oznacza to, że będzie on mógł, a nie musiał, przedstawić produkt na swoim portalu. Jeśli jednak Urząd Skarbowy uzna, że produkt został przekazany wraz ze zobowiązaniem, wtedy zwolnienie nie będzie mogło być zastosowane.

W przypadku, kiedy produkt ma wartość wyższą niż 200,00 zł. nie można zastosować zwolnienia. Należy wówczas opodatkować całą wartość prezentu. Influencer powinien od reklamodawcy otrzymać PIT-8C i rozliczyć przychód w zeznaniu rocznym, jako inny przychód opodatkowany według skali podatkowej.

Inną możliwością jest wybór rozliczania ryczałtem od najmu powierzchni reklamowych. Influencer wynajmuje lub wydzierżawia część swojej strony internetowej reklamodawcą. Bardzo istotne w tym wypadku jest spisanie umowy najmu, która będzie dokładnie określała miejsce i wielkość wynajętej przestrzeni. Wysokość ryczałtu to 8,5%, a powyżej 100.000,00 zł. 12,5%. Można również przychody te rozliczać na zasadach ogólny. W każdy z przypadków należy jednak obliczyć i zapłacić zaliczkę na podatek dochodowy, i złożyć zeznanie roczne (PIT-28 w przypadku ryczałtu lub PIT-36 przy zasadach ogólnych).

Influencer przedsiębiorca

W przypadku założenia działalności również można korzystać ze zwolnienia z opodatkowania, jeśli prezent spełnia dwa warunki:

Prezent ma charakter reklamowy lub promocyjny oraz Jego wartość nie przekracza 200,00 zł. brutto

Podatnik musi sam ocenić, czy prezent spełnia warunki. Jeśli nie spełnia – wówczas należy go ująć w przychodach podlegających opodatkowaniu.

Problematyczne dla influencera może być zakwalifikowanie kosztów. Wydatek musi być związany z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz nie może być wykluczony przez ustawę o PIT w art. 23 par 1.

Do niedawna organy podatkowe były bardzo wyrozumiałe w stosunku do inluencerów. To wszystko dzięki interpretacji indywidualnej Izby Skarbowej w Warszawie nr IPPB1/4511-1035/15-2/AM z dnia 14.10.2015r. Zgodnie z interpretacją uzasadnione było zaliczenie w koszty uzyskania przychodów wydatków, które są bezpośrednio związane z tematyką bloga. Nic nie stało na przeszkodzie, aby zaliczyć jako koszt zakup ubrań, jedzenia, wyjść do kina, restauracji, wyjazdów do Spa

Niestey, stanowisko Ministerstwa Finansów zmieniło się radykalnie. W uzasadnieniu interpretacji Indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 8.12.2017r. nr 0014-KDIP3-1.4011.366.2017.1.ES czytamy, ze dzielenie się spostrzeżeniami, opiniami, informacjami publikowanymi na blogu wskazuje na osobisty charakter wpisów tam zamieszczanych niemających bezpośredniego związku z działalnością gospodarczą. Wydatki związane z prowadzeniem bloga, związane są z realizacją osobistych potrzeb wnioskodawcy

Jaki jest zatem złoty środek dla influencerów? Być może wskazaniem będzie wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, który w wyroku z dnia 10.07.2017r. (I SA/Gl 287/17) podkreślił, że wydatki blogerów są to wydatki, które autor musi ponieść, aby treść bloga była atrakcyjna i wiarygodna dla czytelników i aby w ten sposób docelowo dotrzeć do reklamodawców. Jednak jeśli charakter tych wydatków jest dominujący względem potrzeb, które wynikają z pisania bloga, wówczas wyklucza to ich rozliczenie w kosztach.

Patrycja Majzner