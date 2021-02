Zmiany w podatkach, które weszły w życie z początkiem 2021 r.

ograniczenie ujmowania transgranicznych płatności jako kosztów uzyskania przychodów – przepisy, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku ograniczają możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych, wydatków związanych z istniejącymi powiązaniami pomiędzy podmiotami lub powstałych na skutek uzgodnień strukturalnych. Ma to zapobiec sytuacjom, gdy dokonywane jest odliczenie wydatku od podstawy opodatkowani w jednym państwie, podczas gdy nie następuje jednoczesne ujęcie go w podstawie opodatkowania w drugim państwie. Celem zmiany jest także uniemożliwienie odliczania wydatku w więcej niż jednym państwie.