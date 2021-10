Czy świadczenie rodzinne z Włoch podlega PIT?

Świadczenie rodzinne jest wypłacane do Polski przez włoskie Istituto Nazionale della Previdenza Sociale osobie zamieszkującej w Polsce. Czy podlega ono opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, czy też korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT?

Świadczenie rodzinne z Włoch jest wolne od PIT

W sytuacji gdy świadczenie rodzinne jest wypłacane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych obowiązujących we Włoszech - to jest ono w Polsce zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT - takie stanowisko zajął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 27 września 2021 roku, sygn. 0115-KDIT2.4011.509.2021.2.KC.

Z przedstawionego we wniosku o interpretację opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni jest obywatelką Polski, która wyszła za mąż za obywatela Włoch i przez wiele lat mieszkała we Włoszech. Po śmierci męża Wnioskodawczyni zostało przyznane we Włoszech świadczenie rodzinne, które jest wypłacane przez INPS we Włoszech. Świadczenie rodzinne, które Wnioskodawczyni zaczęła otrzymywać, wypłacane jest co miesiąc na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych obowiązujących we Włoszech. Z tytułu wypłacanego do Polski świadczenia nie jest potrącany włoski podatek dochodowy. Wnioskodawczyni na stałe mieszka w Polsce – jest to jej jedyne miejsce zamieszkania. Do Polski przeniosła się na stałe i tu prowadzi swoje gospodarstwo domowe. Wnioskodawczyni w chwili obecnej nie ma innego miejsca osiągania dochodów w Polsce. Z tytułu otrzymywanego świadczenia wdowiego, wypłacający to świadczenie polski bank od marca 2021 r. potrąca podatek dochodowy od osób fizycznych.

Przepisy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania

Dyrektor KIS wskazał, że w związku z powyższym w niniejszej sprawie znajdują zastosowanie postanowienia umowy z dnia 21 czerwca 1985 r. między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Włoskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania (Dz. U. z 1989 r. Nr 62 poz. 374 ze zm.).

W myśl art. 18 ww. Umowy z dnia 21 czerwca 1985 r. między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Włoskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania – z uwzględnieniem Obwieszczenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 26 marca 2019 r. o sprostowaniu błędów (Dz. U. z 2019 r. poz. 597) – z zastrzeżeniem artykułu 19 ustęp 2, emerytury oraz inne podobne świadczenia wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie z tytułu zatrudnienia w przeszłości będą opodatkowane tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym ich odbiorca ma miejsce zamieszkania.

Stosownie do art. 19 ust. 2 ww. Umowy, każda emerytura wypłacana bezpośrednio bądź z funduszy Umawiającego się Państwa lub jego jednostki politycznej, administracyjnej bądź władzy lokalnej każdej osobie fizycznej z tytułu usług, świadczonych na rzecz tego Państwa lub jednostki, lub władzy, będzie opodatkowana wyłącznie w tym Państwie. Jednakże taka emerytura będzie opodatkowana tylko w drugim Umawiającym się Państwie, jeśli osoba fizyczna jest obywatelem oraz ma stałe miejsce zamieszkania w tym Państwie.

Z powyższego wynika zatem, iż emerytury oraz inne podobne świadczenia otrzymywane z Włoch wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania w Polsce z tytułu zatrudnienia w przeszłości, podlegają opodatkowaniu tylko w Polsce, tzn. w kraju w którym odbiorca ma miejsce zamieszkania.

Biorąc pod uwagę postanowienia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Włoskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania należy stwierdzić, że świadczenie rodzinne otrzymywane w związku ze śmiercią męża Wnioskodawczyni z włoskiego INPS przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce podlega opodatkowaniu tylko w Polsce.

Zgodnie z generalną zasadą wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ustawy Ordynacja podatkowa przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9, 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, pkt 11, art. 19, art. 25b, art. 30ca, art. 30da i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów otrzymane na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, świadczenia pieniężne otrzymane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, zasiłki porodowe otrzymane na podstawie odrębnych przepisów oraz świadczenie wychowawcze otrzymane na podstawie przepisów o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Mając na uwadze powyższe, Dyrektor KIS uznał, że w sytuacji gdy – jak wskazano w opisie stanu faktycznego – świadczenie rodzinne jest wypłacane Wnioskodawczyni na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych obowiązujących we Włoszech – to jest ono w Polsce zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.