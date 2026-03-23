PIT-38 2026: tysiące Polaków mogą popełnić ten błąd. Sprawdź, zanim będzie za późno
Do 30 kwietnia 2026 r. trzeba rozliczyć podatek od inwestycji. Dla ponad miliona Polaków to dopiero drugi raz, gdy robią to samodzielnie – a błędy mogą słono kosztować. Ekspertka ostrzega: nawet strata nie zwalnia z obowiązku złożenia PIT-38.
Sezon rozliczeń podatkowych trwa, a osoby, które w 2025 roku inwestowały w fundusze, akcje, ETF-y czy kryptowaluty, muszą do 30 kwietnia 2026 r. złożyć deklarację PIT-38. Jak podkreśla Małgorzata Gliwińska, fundatorka fundacji finmarie, wiele osób – zwłaszcza kobiety stawiające pierwsze kroki w inwestowaniu – uważa to za stresujący etap. Dla ponad miliona Polaków to dopiero drugi rok, w którym rozliczają podatek od zysków kapitałowych samodzielnie. Co ważne, obowiązek ten dotyczy nawet tych, którzy odnotowali stratę. W dalszej części tekstu Gliwińska wyjaśnia, jak przygotować się do rozliczenia i na co zwrócić szczególną uwagę.
Nowe zasady podatku Belki: koniec automatycznych rozliczeń
Od 1 stycznia 2024 roku fundusze inwestycyjne nie pełnią już roli płatnika tzw. podatku Belki. Wcześniej towarzystwa funduszy inwestycyjnych automatycznie potrącały 19-procentowy podatek od zysków kapitałowych przy każdej wypłacie czy konwersji jednostek. Teraz inwestorzy otrzymują pełną kwotę brutto i sami odpowiadają za rozliczenie z fiskusem.
„Zmiana niesie jednak istotną korzyść: możliwość kompensacji zysków i strat między różnymi instrumentami finansowymi. Jeśli jedna inwestycja przyniosła zysk, a inna stratę, można je wzajemnie rozliczyć w jednej deklaracji PIT-38. Dotyczy to nie tylko funduszy inwestycyjnych, ale także akcji, ETF-ów czy obligacji. Stratę nierozliczoną w danym roku można odliczać przez kolejnych pięć lat do 50 proc. jej wartości rocznie” – wyjaśnia Małgorzata Gliwińska.
Kto musi złożyć PIT-38? Nawet strata nie zwalnia
PIT-38 musi złożyć każda osoba, która w 2025 roku uzyskała przychody lub poniosła koszty z tytułu inwestycji kapitałowych, niezależnie od tego, czy transakcja zakończyła się zyskiem, czy stratą. Stawka podatku wynosi 19 proc. i jest naliczana wyłącznie od wypracowanego dochodu, nie od całego zainwestowanego kapitału. Opodatkowaniu podlegają m.in. zyski ze sprzedaży jednostek funduszy inwestycyjnych, akcji, ETF-ów, obligacji, instrumentów pochodnych oraz kryptowalut.
Według danych 57 proc. Polaków miało do czynienia z produktami inwestycyjnymi w porównaniu do 35% Polek. Jednocześnie aż 44 proc. ogółu badanych deklaruje zainteresowanie inwestowaniem, ale brak wystarczającej wiedzy, by zacząć . Wśród kobiet ten problem jest szczególnie widoczny.
„Rozliczenie podatku inwestycyjnego nie musi być skomplikowane, ale wymaga świadomości i systematyczności. Z naszych obserwacji wynika, że to zwłaszcza panie, które dopiero zaczynają inwestować, obawiają się formalności podatkowych bardziej niż samego ryzyka rynkowego” – mówi Małgorzata Gliwińska.
Jak rozliczyć PIT-38 krok po kroku i uniknąć błędów?
Podstawą rozliczenia jest formularz PIT-8C, który towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz domy maklerskie mają obowiązek dostarczyć inwestorom do końca lutego. Dokument zawiera informacje o przychodach i kosztach uzyskania przychodów z poszczególnych transakcji. Na podstawie tych danych należy wypełnić deklarację PIT-38. Najszybszą drogą jest usługa Twój e-PIT na portalu podatki.gov.pl , gdzie zeznanie jest wstępnie wypełnione na podstawie danych przesłanych do urzędu skarbowego. Warto jednak zweryfikować, czy wszystkie formularze PIT-8C – od każdego TFI i domu maklerskiego – zostały uwzględnione.
Jeśli inwestor korzystał z więcej niż jednej instytucji, musi zsumować dane ze wszystkich dokumentów. Osoby inwestujące za granicą powinny dodatkowo dołączyć załącznik PIT/ZG. Termin złożenia PIT-38 i zapłaty ewentualnego podatku upływa 30 kwietnia 2026 roku.
Do typowych pomyłek należą: brak złożenia deklaracji mimo poniesionej straty, pominięcie jednego z formularzy PIT-8C od różnych instytucji finansowych oraz przekonanie, że zyski niezrealizowane (pozostające na rachunku maklerskim) podlegają opodatkowaniu.
Warto pamiętać, że przeniesienie środków między funduszami z różnych TFI jest traktowane jak sprzedaż jednostek, a więc powoduje powstanie zysku lub straty do wykazania w PIT-38; neutralne podatkowo są tylko zamiany w obrębie tego samego TFI.
Co dalej z podatkiem Belki? Rząd szykuje zmiany
W grudniu 2025 roku Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt ustawy o Osobistych Kontach Inwestycyjnych (OKI), które mają umożliwić inwestowanie do 100 tys. zł rocznie bez podatku od zysków kapitałowych . Nowe przepisy mogą wejść w życie 1 stycznia 2027 roku.
Całkowita likwidacja podatku Belki nie jest jednak planowana, a rząd stawia na stopniowe ograniczanie obciążeń. Niezależnie od kształtu przyszłych regulacji, tegoroczne rozliczenie za 2025 rok odbywa się jeszcze na dotychczasowych zasadach. Zmiany w sposobie rozliczania podatku od zysków kapitałowych mogą wydawać się wymagające, ale dla wielu inwestorów są także szansą na lepsze zarządzanie portfelem i świadome podejmowanie decyzji finansowych. Nowe zasady pozwalają łączyć wyniki z różnych instrumentów, a tym samym realnie wpływać na wysokość podatku. Jak podkreśla Małgorzata Gliwińska, kluczem jest nie odkładać formalności na ostatnią chwilę, dobrze zrozumieć mechanizm rozliczeń i korzystać z dostępnych narzędzi.
