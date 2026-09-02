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Podatki 2027. Pierwszy próg PIT wzrośnie do 130 tys. zł, ale rząd podniesie też daninę solidarnościową

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02 września 2026, 08:08
Adam Kuchta
Adam Kuchta
podatki 2027 pierwszy próg PIT wzrośnie
Podatki 2027. Pierwszy próg PIT wzrośnie do 130 tys. zł, ale rząd podniesie też daninę solidarnościową
INFOR

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Rząd opublikował projekt zmian podatkowych, które mają wejść w życie od 1 stycznia 2027 roku. Pierwszy próg PIT zostanie podniesiony do 130 tys. zł, a stawka dla kolejnego przedziału dochodów spadnie do 24 proc. Jednocześnie osoby z dochodami powyżej 1 mln zł zapłacą wyższą daninę solidarnościową, przedsiębiorców czekają zmiany w ryczałcie, a największe firmy zostaną objęte 22-proc. stawką CIT.

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Od 2027 roku czekają nas istotne zmiany w podatkach. Rządowy projekt zakłada m.in. podniesienie pierwszego progu PIT do 130 tys. zł, wprowadzenie nowego przedziału z 24-proc. stawką oraz podwyższenie daniny solidarnościowej. Zmiany obejmą także przedsiębiorców rozliczających się ryczałtem i największe firmy płacące CIT. Kto zapłaci mniej, kto więcej i ile pieniędzy mają przynieść nowe przepisy?

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Zmiany podatkowe od 2027 roku. Rząd podał szczegóły

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji został już opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt zawiera przepisy wprowadzające zmiany podatkowe, które zapowiedzieli w minionym tygodniu premier Donald Tusk i minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

Z dołączonego do projektu OSR wynika, że zmiany w podatkach będą korzystne dla finansów publicznych. W roku 2027 saldo zmian być dodatnie i wyniesie ponad 2,6 mld zł, przy czym budżet państwa uzyska dodatkowe przeszło 440 mln zł a Narodowy Fundusz Zdrowia – prawie 2,2 mld zł. W kolejnym roku saldo zmian ma zwiększyć się do blisko 5 mld zł, przy czym NFZ zyska przeszło 2,5 mld zł, Fundusz Solidarnościowy – do którego trafia danina solidarnościowa, pobierana od dochodów przekraczających 1 mln zł – zyska ponad 1,9 mld zł a budżet - ponad 430 mln zł. W kolejnych latach sytuacja nieco się zmieni – instytucjami, które będą korzystać na zmianach, będą NFZ, Fundusz Solidarnościowy oraz samorządy, a budżet państwa zacznie tracić. Łącznie do 2036 r. finanse publiczne mają na zmianach podatkowych zyskać przeszło 50 mld zł, przy czym NFZ ma zyskać ponad 31 mld zł, samorządy – ponad 29,6 mld zł a Fundusz Solidarnościowy – ponad 23 mld zł. Dla budżetu państwa saldo zmian będzie ujemne i przekroczy w tym okresie -33 mld zł. W projekcie zapisano przede wszystkim zmiany w konstrukcji stawek i progów podatkowych.

Nowe progi PIT. Pierwszy próg wzrośnie do 130 tys. zł

Proponuje się skalę podatkową z trzema przedziałami dochodów. Pierwszy do 130 tys. zł ze stawką 12 proc., drugi będzie obejmował dochody w przedziale ponad 130 tys. zł do 150 tys. zł ze stawką 24 proc. i trzeci przedział będzie obejmował dochody przekraczające 150 tys. zł ze stawką 32 proc.” – czytamy w uzasadnieniu do projektu. „Te zmiany oznaczają, że pierwszy przedział zostanie podwyższony o 10 tys. zł, tj. z obecnego 120 tys. zł do 130 tys. zł, drugi przedział zyska nowy, wyższy próg (będzie to 150 tys. zł) oraz znacznie niższą stawkę (zamiast 32 proc. będzie to 24 proc.), a trzeci przedział ze stawką 32 proc. będzie obejmował dochody dopiero powyżej 150 tys. zł. Kwota wolna od podatku pozostanie na obecnym poziomie 30 tys. zł. Dzięki takiemu rozwiązaniu podatnicy opłacający podatki według skali podatkowej zapłacą znacznie niższe podatki” – wskazano.

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W uzasadnieniu wskazano, że w efekcie podniesienia pierwszego progu dochodowego wzrośnie ze 120 tys. zł do 130 tys. zł limitu możliwych do zastosowania w roku podatkowym zryczałtowanych 50-proc. kosztów uzyskania przychodów przysługujących np. twórcom z tytułu korzystania z praw autorskich i artystom wykonawcom z praw pokrewnych. Wzrośnie także do 130 tys. zł baza podatkowa dla zakładów pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej, które to zakłady zaliczki na podatek od dochodów ze stosunku pracy (i stosunków pokrewnych) oraz od zasiłków z ubezpieczenia społecznego przekazują na szczególnych zasadach.

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Danina solidarnościowa wzrośnie z 4 do 5 proc.

Ponieważ danina solidarnościowa dotyczy osób o najwyższych dochodach (39 tys. osób, według danych Ministerstwa Finansów z deklaracji złożonych w 2024 r.), a obecna stawka tej daniny jest stosunkowo niska, proponuje się jej podwyższenie o 1 punkt procentowy, tj. z 4 proc. do 5 proc. podstawy obliczenia tej daniny” – czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy. Dodano tam, że proponuje się, aby zmiana stawki daniny solidarnościowej weszła w życie z dniem 1 stycznia 2027 r. i miała zastosowanie do tej daniny, której termin zapłaty upływa z dniem 2 maja 2028 r.

Do jej obliczenia brane będą pod uwagę dochody wykazywane w zeznaniach PIT składanych od 1 maja 2027 r. do 2 maja 2028 r. Oznacza to, że do 30 kwietnia 2027 r. osoby fizyczne obowiązane do zapłaty daniny solidarnościowej zastosują obecną stawkę, czyli 4 proc. od nadwyżki ponad 1 mln zł dochodu” – napisano.

Ryczałt dla przedsiębiorców. Limit zostanie mocno obniżony

W projekcie znalazły się także zapisy, dotyczące zmian w podatku zryczałtowanym. Przede wszystkim chodzi o obniżenie limitu uprawniającego do skorzystania z ryczałtu z równowartości 2 mln euro obecnie do równowartości 250 tys. euro. Przekroczenie tego limitu uniemożliwia skorzystanie z rozliczenia ryczałtem w kolejnym roku podatkowym, ale przedsiębiorca rozlicza się ryczałtem do końca tego roku, w którym przekroczenie nastąpiło. Dlatego MF proponuje także, aby przychody od kwoty przekraczającej równowartość 300 tys. euro w roku, w którym przeszło do przekroczenia limitu, były objęte nową, 17-proc. stawką.

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Zakłada się, że wprowadzenie nowych regulacji (…) ograniczy skalę korzystania z preferencyjnych rozwiązań przez podmioty o wysokich przychodach. Przyczyni się także do powrotu do pierwotnych założeń opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, czyli jako uproszczonej formy opodatkowania, która była adresowana do przedsiębiorców prowadzących działalność w niewielkich rozmiarach” – czytamy w uzasadnieniu.

Największe firmy zapłacą 22 proc. CIT

MF w projekcie zapisało także wprowadzenie nowej, 22-proc. stawki CIT dla firm, także podatkowym grup kapitałowych, których przychody osiągnięte w poprzednim roku podatkowym przekroczyły równowartość w złotych kwoty 50 mln euro.

Celem zwiększenia o 3 punkty procentowe stawki CIT dla wyżej wskazanych największych podmiotów gospodarczych jest zwiększenie ich udziału w finansowaniu wydatków publicznych, przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowych zasad opodatkowania pozostałych podatników” – czytamy w uzasadnieniu. Projektowana ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2027 r.

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FAQ. Podatki 2027: wyższy próg PIT, nowa stawka i większy CIT. Kto zapłaci więcej, a kto mniej?

Czy od 2027 roku zmieni się pierwszy próg PIT?

Tak. Pierwszy próg PIT ma zostać podniesiony ze 120 tys. zł do 130 tys. zł. Dochody do tej kwoty mają być objęte stawką 12 proc.

Jaki będzie drugi próg podatkowy od 2027 roku?

Nowy przedział ma obejmować dochody powyżej 130 tys. zł do 150 tys. zł. W tej części dochodu obowiązywać ma stawka 24 proc.

Od jakiej kwoty będzie obowiązywać 32 proc. PIT?

Według projektu od 2027 roku stawka 32 proc. będzie dotyczyć dochodów przekraczających 150 tys. zł.

Czy kwota wolna od podatku wzrośnie w 2027 roku?

Nie. Projekt zakłada pozostawienie kwoty wolnej od podatku na obecnym poziomie 30 tys. zł.

Kto skorzysta na zmianach w progach PIT?

Zgodnie z uzasadnieniem projektu niższe podatki mają zapłacić podatnicy rozliczający się według skali podatkowej. Korzystne ma być przede wszystkim podniesienie pierwszego progu oraz wprowadzenie 24-proc. stawki dla dochodów między 130 tys. a 150 tys. zł.

Czy danina solidarnościowa wzrośnie w 2027 roku?

Tak. Projekt zakłada podniesienie jej stawki z 4 proc. do 5 proc. Danina nadal będzie dotyczyć nadwyżki dochodu ponad 1 mln zł.

Od kiedy obowiązywać będzie wyższa danina solidarnościowa?

Zmiana ma wejść w życie 1 stycznia 2027 roku. Pierwsze rozliczenia według nowej stawki będą dotyczyć daniny, której termin zapłaty przypada 2 maja 2028 roku.

Ile osób płaci daninę solidarnościową?

Według danych przywołanych w uzasadnieniu projektu w 2024 roku daninę solidarnościową wykazało około 39 tys. osób.

Czy zmieni się limit ryczałtu dla przedsiębiorców?

Tak. Limit przychodów uprawniający do korzystania z ryczałtu ma zostać obniżony z równowartości 2 mln euro do 250 tys. euro.

Jaka będzie nowa stawka ryczałtu dla przedsiębiorców przekraczających limit?

Projekt zakłada 17-proc. stawkę dla przychodów przekraczających równowartość 300 tys. euro w roku, w którym przedsiębiorca przekroczy ten próg.

Ile wyniesie CIT dla największych firm od 2027 roku?

Największe firmy mają zostać objęte nową stawką CIT w wysokości 22 proc. Ma ona dotyczyć podmiotów, których przychody w poprzednim roku podatkowym przekroczyły równowartość 50 mln euro.

Od kiedy mają obowiązywać nowe przepisy podatkowe?

Projekt zakłada wejście większości zmian w życie 1 stycznia 2027 roku.

Ile państwo ma zyskać na zmianach podatkowych?

Według OSR w 2027 roku saldo zmian dla finansów publicznych ma wynieść ponad 2,6 mld zł. Do 2036 roku łączne saldo ma przekroczyć 50 mld zł, choć wpływy będą różnie rozłożone między budżet państwa, NFZ, samorządy i Fundusz Solidarnościowy.

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Źródło: INFOR
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