MF o zmianach w podatku od miejsc parkingowych i garaży. Zasadniczo nie składamy IN-1 do 15 stycznia 2025 r.

W 2025 r. podatek od nieruchomości dla miejsc parkingowych został ujednolicony. Podatek dla miejsc parkingowych m.in. z osobną od mieszkania księgą wieczystą obniżono z 11,48 zł do 1,19 zł (za 1m2). To dobra wiadomość wynikająca z wyroku TK i nowelizacji przepisów. W artykule zamieszczamy wyjaśnienia urzędu m.st. Warszawy oraz Ministerstwa Finansów (za DGP) - na końcu artykułu.

Są za to wątpliwości, czy trzeba składać informacje IN-1 (pomimo jej złożenia w latach ubiegłych w sytuacji braku zmiany danych). Jest to "Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych". W artykule wyjaśnienia urzędu m.st. Warszawy.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi przez UM w Warszawie intepretując przepisy kluczowe dla obniżki podatku od nieruchomości należy je podzielić na:

1) przepisy o składaniu informacji IN-1

2) przepisy o składaniu deklaracji DN-1

- oraz interpretować następująco.

Przepis o składaniu IN-1 przez właścicieli miejsc parkingowych w styczniu 2025 r.

Jest to art. 5 w nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. poz. 1757). UM w Warszawie wskazuje, że:

Przepis wprost wskazuje się na brak obowiązku składania informacji IN-1: „Osoby fizyczne, z wyłączeniem osób fizycznych, o których mowa w art. 6 ust. 11 ustawy zmienianej w art. 2, które przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy złożyły informację, o której mowa w art. 6 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 2, z tytułu przysługującej im odrębnej własności lub współwłasności lokalu stanowiącego pomieszczenie przeznaczone do przechowywania pojazdów w budynku mieszkalnym, nie mają obowiązku złożenia takiej informacji z tego tytułu w 2025 r. ”.

W powołanym art. 5 mamy fragment "z wyłączeniem osób fizycznych, o których mowa w art. 6 ust. 11 ustawy zmienianej w art. 2". Jak go interpretować?

Przepis o składaniu DN-1 w 2025 r.

Sformułowanie „Z wyłączeniem osób fizycznych, o których mowa w art. 6 ust. 11 ustawy zmienianej w art. 2” należy interpretować następująco.

Osoby te, to osoby, które są współwłaścicielami lub posiadaczami nieruchomości wraz z osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi. W takim przypadku osoby takie nie składają w ogóle informacji o nieruchomościach lub obiektach budowlanych . Osoby takie składają deklaracje na podatek od nieruchomości (DN-1), co roku do 31 stycznia. Aczkolwiek w 2025 r. na mocy art. 6 nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, pod pewnymi warunkami, możliwe jest złożenie deklaracji w terminie do 31 marca 2025 r.

Ministerstwo Finansów odpowiada na pytania DGP

Odpowiedź MF z 13 grudnia 2024 r. na pytanie DGP:

DGP: Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z 19 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U. poz. 1757; dalej: ustawa nowelizująca):

„Osoby fizyczne, z wyłączeniem osób fizycznych, o których mowa w art. 6 ust. 11 ustawy zmienianej w art. 2, które przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy złożyły informację, o której mowa w art. 6 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 2, z tytułu przysługującej im odrębnej własności lub współwłasności lokalu stanowiącego pomieszczenie przeznaczone do przechowywania pojazdów w budynku mieszkalnym, nie mają obowiązku złożenia takiej informacji z tego tytułu w 2025 r.”.

Czy to oznacza, że inne osoby fizyczne (w tym prowadzące działalność gospodarczą) muszą złożyć informację IN-1, jeśli zmiany wprowadzone przez ustawę nowelizującą mogą mieć wpływ na wysokość opodatkowania? Jeżeli tak – to w jakim terminie? Jeżeli nie – to czy mogą to zrobić (w jakim terminie), aby uniknąć konieczności zaskarżania wydanej decyzji?

Odpowiedź MF:

MF: Na mocy art. 5 ust. 1 wskazanej w pytaniu ustawy z 19 listopada 2024 r. został wyłączony obowiązek ponownego złożenia informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1) przez osoby fizyczne będące właścicielami (współwłaścicielami) pomieszczeń przeznaczonych do przechowywania pojazdów w budynku mieszkalnym, które przed 1 stycznia 2025 r. złożyły tę informację z tytułu przysługującej im odrębnej własności (współwłasności) tych pomieszczeń.

Pozostałe osoby fizyczne, w przypadku których zaistnieją zdarzenia wpływające na zmianę wysokości ich zobowiązania w podatku od nieruchomości za dany rok, będą tak jak dotychczas zobowiązane do złożenia informacji IN-1 w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zdarzeń.

