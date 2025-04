Fiskus wlepi kary za niezapłacony podatek od sprzedaży ubrań i zabawek w internecie? MF analizuje informacje o 300 tys. osób i podmiotów handlujących na platformach internetowych

Operatorzy platform, za pośrednictwem których dokonywane są transakcje w internecie, przekazali MF dane ponad 177 tys. osób fizycznych i 115 tys. podmiotów – poinformowała PAP rzeczniczka szefa KAS Justyna Pasieczyńska. Dane te są teraz analizowane.

Dane dot. transakcji handlowych w internecie za 2023 i 2024 rok

Do końca stycznia 2025 r. operatorzy platform mieli obowiązek przekazania organom skarbowym danych o transakcjach przeprowadzonych przez ich użytkowników.



"Do tego dnia operatorzy platform mieli obowiązek przekazać informacje dotyczące transakcji oraz sprzedawców dokonujących czynności wymienionych w ustawie, za ich pośrednictwem w tych okresach sprawozdawczych. Na koniec marca br. oszacowaliśmy, że 82 operatorów platform przekazało za 2023 r. i 2024 r. informacje o ponad 177 tys. unikalnych osobach fizycznych oraz ponad 115 tys. unikalnych podmiotach" – poinformowała PAP rzeczniczka szefa Krajowej Administracji Skarbowej Justyna Pasieczyńska.

Kto to jest unikalny użytkownik platformy internetowej

Wyjaśniła, że przez "unikalnych" użytkowników platform należy rozumieć zidentyfikowane przez KAS osoby fizyczne czy podmioty (zarejestrowane jako przedsiębiorcy). Przypomniała, że dane od platform w zakresie sprzedaży towarów obejmują osoby, które w danym roku przeprowadziły za ich pośrednictwem 30 lub więcej transakcji lub uzyskały z tych transakcji przychód przekraczający 2 tys. euro. Nieco inaczej jest przy wynajmie nieruchomości, pojazdów lub przy świadczeniu usług - wówczas raportowana jest każda transakcja.

Kto nie musi się bać kary od fiskusa?

"Raportowanie nie obejmie osób, które wykorzystują platformy internetowe do sporadycznej sprzedaży rzeczy, np. ubrań czy zabawek. W ich przypadku, nawet przekroczenie progów nie musi skutkować automatycznie podjęciem działań. Oznacza jedynie, że operator platformy przekazał do Szefa KAS informacje o tym sprzedawcy" – powiedziała rzeczniczka Szefa KAS.



"Błędne jest twierdzenie, że sprzedaż 30 używanych zabawek sprowadzi na kogoś obligatoryjnie kontrolę skarbową lub dodatkowy podatek. Wprowadzone przepisy mają na celu walkę z negatywnymi zjawiskami, takimi jak szara strefa" – dodała.



Przypomniała, że zasady opodatkowania prywatnej sprzedaży rzeczy używanych są takie same bez względu na to, w jaki sposób handel jest prowadzony. W przypadku osób fizycznych jeśli rzecz jest sprzedawana w internecie poza działalnością gospodarczą, a od jej zakupu upłynęło więcej niż 6 miesięcy, to przychód ze sprzedaży nie podlega opodatkowaniu. Jeśli jednak od zakupu do sprzedaży upłynęło mniej niż 6 miesięcy, wówczas opodatkowaniu podlega dochód (przychód minus koszty uzyskania przychodów), według skali podatkowej. Jeśli zaś ktoś handluje takimi przedmiotami w ramach działalności gospodarczej, to podatek należy się w każdym przypadku. Pasieczyńska dodała, że "przepisy te mają na celu unormowanie działalności prowadzonej przy użyciu platform, nie zaś kontrolę każdego sprzedawcy, który z nich korzysta".

"Potencjalne działania KAS są i będą podejmowane tylko przy wykryciu ewentualnych nieprawidłowości. Jeżeli takie wystąpią, urząd skontaktuje się z podatnikiem, aby wyjaśnić kwestie budzące wątpliwości" – wskazała rzecznika KAS.



Poinformowała, że obecnie prowadzone są czynności analityczne, których celem jest wykrycie potencjalnych nieprawidłowości. "Opracowujemy założenia i metody analityczne, które pozwolą skupić się na tych podmiotach, które wzbudzają wątpliwości co do rzetelności wypełniania obowiązków podatkowych" – dodała Pasieczyńska.



Stwierdziła także, że dane przekazywane przez operatorów platform pozwolą organom podatkowym na lepsze wykrywanie nieprawidłowości w działalności prowadzonej z ich użyciem. Jej zdaniem, analiza tych danych ułatwi identyfikacje tych podatników, którzy nie dopełniają obowiązków podatkowych.



"Analizując te dane, będziemy mogli określać prawidłową wysokość należnych podatków" – wskazała. Pytana, kiedy można spodziewać się efektów tej analizy, odpowiedziała: "Efekty oraz podsumowania będziemy przedstawiać w kolejnych miesiącach i latach, bo zależą one także od wyników czynności, jakie będzie podejmować KAS".



