Podatek od środków transportowych 2021 - co trzeba wiedzieć?

Czym jest podatek od środków transportowych?

Podatek od środków transportowych jest jednym z podatków lokalnych, tj. podatków płaconych w gminach, w których ma siedzibę lub miejsce zamieszkania podatnik, a nie do urzędu skarbowego. Podatki lokalne stanowią dochody gmin w odróżnieniu np. od VAT, który zasila budżet państwa. Podatek od środków transportowych jest uregulowany w ustawie z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 1170).



Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,

- ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 3,5 tony,

- przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą powyżej 7 ton - z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą,

- autobusy.

Kto płaci podatek od środków transportowych?

Podatnikami podatku od środków transportowych, na których ciąży obowiązek podatkowy są osoby fizyczne i osoby prawne, będące właścicielami ww. środków transportowych.





Za właścicieli (a więc i za podatników tego podatku) przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych uważają również:

- jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, oraz

- posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

Ważne

Jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach.

Ważne

W przypadku zmiany właściciela (np. w wyniku sprzedaży) środka transportowego zarejestrowanego, obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności.

Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych - terminy

Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych powstaje:

- od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany (w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym) na terytorium Polski, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty, a także

- od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.

Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, lub z końcem miesiąca, w którym upłynął czas, na który pojazd powierzono.

Obowiązki podatników – deklaracje i zapłata podatku

Podatnicy podatku od środków transportowych mają obowiązek:

1) składać, w terminie do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu DT-1 (załącznik DT-1A), a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;

2) odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności;

3) wpłacać obliczony w deklaracji podatek od środków transportowych – bez wezwania – na rachunek budżetu właściwej gminy.

Deklaracje na podatek od środków transportowych mogą być składane także za pomocą środków komunikacji elektronicznej - przy użyciu formularza elektronicznego dostępnego na Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Organem właściwym w sprawach podatku od środków transportowych jest organ podatkowy, na którego terenie znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa wielozakładowego lub podmiotu, w którego skład wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne – organ podatkowy, na terenie którego znajduje się zakład lub jednostka posiadająca środki transportowe podlegające opodatkowaniu. W przypadku współwłasności środka transportowego organem właściwym jest organ podatkowy odpowiedni dla osoby lub jednostki organizacyjnej, która została wpisana jako pierwsza w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Zapłata podatku

Zgodnie z art. 11 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych podatek od środków transportowych jest (co do zasady) płatny w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku. Zasada ta dotyczy sytuacji, gdy obowiązek podatkowy powstał wcześniej niż w lutym danego roku.

Natomiast jeżeli obowiązek podatkowy powstał:

1) po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie:

a) w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego – I rata,

b) do dnia 15 września danego roku – II rata;

2) od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

A gdy obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

Co zmienia się w podatku od środków transportowych w 2021 roku?

Co roku Minister Finansów ma obowiązek obwieścić w Monitorze Polskim stawki minimalne i maksymalne podatku od środków transportowych. Obwieszczenia w tej kwestii ukazały się już odnośnie stawek obowiązujących w 2021 roku.

Obwieszczeniem Ministra Finansów z 23 lipca 2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021, opublikowanym w Monitorze Polskim z 30 lipca 2020 r., poz. 673 (wydanym na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych) zostały ustalone także tzw. maksymalne stawki podatku od środków transportowych na 2021 rok.

Zatem w roku 2021 stawki podatku od środków transportowych ustalone (do końca 2020 roku) w uchwałach rad gmin gminy nie mogą przekroczyć tych stawek maksymalnych. Bo o faktycznej wysokości stawek podatków i opłat lokalnych w danym roku decyduje każda gmina w odpowiedniej uchwale swojej rady, podjętej w roku poprzednim. Ale stawki uchwalone przez radę gminy nie mogą być wyższe od tych maksymalnych ustalonych przez Ministra Finansów.

Warto też wiedzieć, że w przypadku nieuchwalenia stawek podatku od środków transportowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, 4 lub 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, jeśli stawki minimalne dla poszczególnych rodzajów pojazdów są wyższe od stawek uchwalonych na rok poprzedzający rok podatkowy – stosuje się odpowiednie stawki wynikające z załączników nr 1–3 do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Ponadto na podstawie art. 12b ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w ustalił w obwieszczeniu z 8 października 2020 r. stawki minimalne podatku od środków transportowych na rok 2021.