Strona główna » Księgowość » Podatki » Podatki osobiste » Podatek od spadków i darowizn » Skarbówka nie uzna darowizny w gotówce. Jeden błąd po spadku może kosztować podatek

Skarbówka nie uzna darowizny w gotówce. Jeden błąd po spadku może kosztować podatek

29 maja 2026, 13:15
Adam Kuchta
Rodzina chciała po prostu przekazać matce pieniądze po zmarłym ojcu. Problem pojawił się w chwili, gdy środki wypłacono w gotówce. Najnowsza interpretacja Dyrektora KIS pokazuje jasno: bez przelewu lub wpłaty na konto zwolnienie z podatku przepada – nawet między najbliższą rodziną.

W tej sprawie wszystko wyglądało prosto: rodzina, spadek, dzieci, które chcą przekazać pieniądze matce. Jednak kiedy w grę wchodzi gotówka, pojawia się bariera, której – jak pokazuje najnowsza interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej – nie da się obejść żadną logiką ani zdrowym rozsądkiem. To właśnie ten element staje się osią całej sprawy i decyduje o tym, czy podatnik skorzysta ze zwolnienia, czy zapłaci podatek.

Gotówka po spadku pod czujnym okiem skarbówki – tu zaczyna się problem, którego na pierwszy rzut oka wcale nie widać

Sytuacja opisana we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej jasno pokazuje moment, w którym wszystko się komplikuje. Najważniejszy fragment brzmi: „Dodatkowo dziedziczy Pani pieniądze z konta męża. Złożona została dyspozycja zamknięcia tego konta. Środki zostaną wypłacone w gotówce.” To właśnie ta decyzja – wypłata pieniędzy w gotówce – uruchamia całą lawinę konsekwencji podatkowych. Dalej pojawia się naturalny krok: „Dzieci całość środków pieniężnych chcę darować Pani (matce).”

Na poziomie życia codziennego to sytuacja zupełnie oczywista. Jednak dla organu skarbowego istotne jest nie tylko to, kto komu przekazuje pieniądze, ale jak dokładnie to robi.

Skarbówka mówi jasno i wyraźnie: gotówka nie spełnia warunków i nie ma tutaj żadnych wyjątków

Stanowisko skarbówki jest jednoznaczne. W uzasadnieniu decyzji organ tłumaczy to krok po kroku, nie pozostawiając miejsca na własną interpretację: „W odniesieniu do darowizn pieniędzy wypłaconych z konta Pani męża w gotówce należy zauważyć, że jak już wskazano powyżej, w przypadku darowizny środków pieniężnych, dla zastosowania przedmiotowego zwolnienia z podatku, o którym mowa w art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, środki pieniężne muszą zostać przekazane w sposób ściśle w przepisie określony, a zatem na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym.”

Ten fragment jest bardzo ważny, bo pokazuje, że ustawodawca nie zostawił tu żadnej swobody. Każdy element sposobu przekazania pieniędzy został dokładnie opisany. Jeszcze mocniejsze jest kolejne zdanie, które praktycznie zamyka całą dyskusję: Nie można odstąpić od jednoznacznego brzmienia ww. przepisu i stosować go z pominięciem warunków wprost w nim wyrażonych, czyli z pominięciem fragmentu przepisu (określającego wprost jak darowane środki mają być przekazane, by zwolnienie mogło być zastosowane), który musiałby zostać uznany nie tyle za zbędny, co za niedopuszczalny, rażąco naruszający Konstytucję RP.”

Podstawowy warunek: dowód przelewu albo wpłaty – bez tego zwolnienie podatkowe po prostu przepada

Interpretacja Dyrektora KIS bardzo szczegółowo rozkłada na czynniki pierwsze pojęcie udokumentowania darowizny. I właśnie tutaj gotówka przegrywa definitywnie: „Użyte w art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn wyrażenie ‘udokumentowanie - w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne (...) - ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym’ należy rozumieć w ten sposób, że dowód ten dokumentuje dokonanie wpłaty lub przelewu środków pieniężnych, będących przedmiotem czynności prawnej darowizny (art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego), przez darczyńcę na konto obdarowanego.”

Powyższe wyjaśnienia precyzują coś, co często bywa pomijane: nie wystarczy, że pieniądze fizycznie trafią do obdarowanego. Musi istnieć konkretny ślad w systemie finansowym. W praktyce oznacza to, że przekazanie gotówki „do ręki” nie spełnia warunku, nawet jeśli pieniądze później trafią na konto, to sposób ich przekazania ma znaczenie.

Skarbówka wskazuje wprost: kto musi wykonać przelew i jak to należy zrobić

Kolejny fragment interpretacji usuwa wszelkie wątpliwości dotyczące technicznej strony operacji: „Zatem warunkiem do skorzystania ze zwolnienia podatkowego uregulowanego w ww. przepisie jest udokumentowanie dokonania przekazania środków pieniężnych we wskazany w tym przepisie sposób przez darczyńcę na rzecz obdarowanego.”

Jeszcze bardziej jednoznaczne jest dalsze doprecyzowanie: „Biorąc pod uwagę przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz powołane wyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie, aby został spełniony jeden z warunków zastosowania zwolnienia z podatku od spadków i darowizn, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy, konieczne jest dokonanie wpłaty lub przelewu środków pieniężnych, będących przedmiotem darowizn przez darczyńców (Pani dzieci) na konto obdarowanego (Pani). Darowane Pani środki pieniężne, zgodnie z art. 4a ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, muszą zostać wpłacone lub przelane przez Pani dzieci na Pani konto.”

Intuicja kontra przepisy – dlaczego gotówka przegrywa?

Wnioskodawczyni próbowała podejść do sprawy racjonalnie, wskazując na praktyczne trudności: „Pani zdaniem, przelewanie pieniędzy tam i z powrotem nie ma sensu i byłoby problematyczne bo wymagałoby zrywania lokat czy wcześniejszego wykupywania obligacji.”

To argument, który dla wielu osób wydaje się oczywisty. Jednak interpretacja pokazuje, że w tym przypadku logika praktyczna nie ma znaczenia. Fiskus nie odnosi się do wygody ani kosztów operacji. Liczy się wyłącznie zgodność z przepisem – a ten jest jednoznaczny.

Ostateczna ocena organu skarbowego: stanowisko nieprawidłowe i konkretne konsekwencje podatkowe

Interpretacja kończy się jednoznacznym rozstrzygnięciem: „Mając na uwadze powyższe w tej części [dotyczącej darowizn od dzieci środków pieniężnych wypłaconych w gotówce z konta Pani męża] Pani stanowisko należy uznać za nieprawidłowe.” To krótkie zdanie ma ogromne znaczenie praktyczne. Oznacza, że darowizna w gotówce nie spełnia warunków zwolnienia, a brak przelewu lub wpłaty eliminuje możliwość uniknięcia podatku

W całej sprawie nie chodzi więc o wysokość kwoty, relację rodzinną czy źródło pieniędzy. Decyduje jeden element – sposób przekazania środków. To pokazuje, że w przypadku gotówki skarbówka nie zostawia żadnego pola manewru, nawet w najbardziej typowych, rodzinnych sytuacjach.

Podstawa prawna

Pismo z dnia 2 kwietnia 2026 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB2-2.4015.26.2026.1.PB. Skutki podatkowe darowizn środków pieniężnych i papierów wartościowych od dzieci po dziedziczeniu spadku

Księgowość
ZUS: można odzyskać nadpłaconą składkę zdrowotną – 1 czerwca mija termin na złożenie wniosku
29 maja 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że najpóźniej 1 czerwca 2026 r. przedsiębiorcy mogą przesłać wniosek o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej za 2025 rok. Jeśli tego nie zrobią, ZUS rozliczy nadpłatę do końca roku.
Skarbówka lubi darowizny (dopasowane). To znak dla pracowników urzędów, że jest szansa na podatek
29 maja 2026

Darowizna „dopasowana” to w języku pracowników urzędów skarbowych taka darowizna od członka rodziny, która tłumaczy „na styk”, skąd pojawiły się u podatnika pieniądze. Np. fiskus zauważa, że podatnik kupił samochód za 100 000 zł, a na koncie bankowym miał 82 000 zł. W związku z tym podatnik tłumaczy się w US, że 9 000 zł dostał w darowiźnie od mamy, a 9 000 zł od brata. Daje to brakujące 18 000 zł.Obie darowizny są zwolnione z podatku od spadków i darowizn. Mogłyby być o wiele wyższe niż dwa razy po 9 000 zł. Dla I grupy (małżonek, dzieci, wnuki, rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, pasierb, zięć, synowa, macocha, ojczym, teściowie) limit darowizny, która – na mocy ustawy (bez zgłaszania) – jest zwolniona z podatku, wynosi 36 120 zł.
Czerwcowe święto demokracji korporacyjnej. Co trzeba wiedzieć przed zgromadzeniem wspólników lub akcjonariuszy? Jakie są najczęstsze błędy?
29 maja 2026

Czerwiec to tradycyjnie miesiąc, w którym w spółkach kapitałowych odbywają się zwyczajne zgromadzenia wspólników i walne zgromadzenia akcjonariuszy. Wynika to wprost z kodeksowych terminów – zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. W praktyce oznacza to, że właśnie teraz zapadają najważniejsze decyzje dotyczące zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz podziału zysku, w tym wypłaty dywidendy.
Bezumowne korzystanie z nieruchomości a VAT
29 maja 2026

Rozliczenia związane z bezumownym korzystaniem z nieruchomości mogą budzić wątpliwości w zakresie ich odpowiedniej kwalifikacji. Spółki często stoją przed pytaniem czy wynagrodzenie za korzystanie z takiej nieruchomości należy uznać za wynagrodzenie za świadczenie usług czy też uzyskane pieniądze będą stanowić odszkodowanie za korzystanie z gruntu bez umowy. Dyrektor KIS wskazał w swojej interpretacji, że nawet w przypadku, w którym Spółka otwarcie sprzeciwia się korzystaniu z gruntu i wzywa do wydania gruntu, korzystanie z gruntu może być dorozumianie zakwalifikowane jako świadczenie usług.

Przychody z innych źródeł w PIT: co to jest, jaki podatek i jak rozliczyć?
28 maja 2026

Przychody z innych źródeł to jedna z tych kategorii podatkowych, która często budzi wątpliwości przy rocznym rozliczeniu PIT. Podatnicy pytają najczęściej: czym dokładnie jest przychód z innych źródeł, czy trzeba zapłacić od niego podatek, gdzie wykazać go w zeznaniu oraz który formularz będzie właściwy: PIT-37 czy PIT-36. W tym artykule wyjaśniamy aktualne zasady rozliczania takich przychodów, pokazujemy praktyczne przykłady i omawiamy najważniejsze kwestie: przychody z innych źródeł w PIT-11, koszty uzyskania przychodu, zaliczki na podatek, zwolnienia oraz różnice między PIT i CIT.
Skarbówka ostrzega rolników: jedna darowizna może przekreślić zwolnienie z PCC
29 maja 2026

Jedna decyzja o przekazaniu ziemi w rodzinie może mieć znacznie poważniejsze skutki, niż większość rolników zakłada. W nowej interpretacji indywidualnej Dyrektor Krajowej Informacji jasno wskazuje, że nawet darowizna części gospodarstwa rolnego może prowadzić do utraty zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), jeśli nastąpi w okresie 5 lat od zakupu gruntów objętych ulgą.
Sposoby postępowania, gdy na koncie KSeF pojawi się faktura dokumentująca nie nasze zakupy
27 maja 2026

Wprowadzenie KSeF powoduje, że podatnik uzyskuje dostęp do wszystkich faktur przypisanych do jego numeru NIP – niezależnie od tego, czy faktycznie dokumentują one rzeczywiste zdarzenia gospodarcze. W praktyce oznacza to, że w systemie mogą pojawić się faktury, które nie dotyczą działalności podatnika, zostały wystawione omyłkowo albo stanowią element działań o charakterze nadużycia.
Nieodpłatne świadczenia na rzecz pracowników a opodatkowanie VAT
27 maja 2026

Zakup towarów i usług, które są przekazywane pracownikom nieodpłatnie, nie uprawnia do odliczenia VAT, gdy nie ma on związku z działalnością firmy, tylko potrzebami osobistymi pracownika. Dobra informacja jest taka, że podatnik nie musi naliczać VAT od tego świadczenia.

Polskie firmy stoją nad finansową przepaścią. Wystarczy minimalne pogorszenie, by ruszyła fala upadłości
26 maja 2026

Polskie firmy znalazły się w wyjątkowo niebezpiecznym momencie. Najnowszy raport pokazuje, że przedsiębiorstwom został już tylko symboliczny margines bezpieczeństwa finansowego. Eksperci ostrzegają: wystarczy niewielki wzrost opóźnień w płatnościach, by problemy z płynnością zaczęły rozlewać się po całej gospodarce.
Na koncie miała 82 000 zł. Kupiła samochód za 100 000 zł. Skarbówka pyta o 18 000 zł
26 maja 2026

Kłopoty przez brakujące 18 000 zł. Organ podatkowy wszczął postępowanie z tezą "18 000 zł pochodzi z nieopodatkowanych środków". A to oznacza ryzyko podatku w stawce 75%. A to wszystko w sytuacji, gdy kobieta miała na koncie "legalne" 82 000 zł. Ze źródła "X" dołożyła 18 000 zł. I za całość sumy kupiła za 100 000 zł Mercedesa. Te 18 000 zł uruchomiła gigantyczną machinę weryfikacyjną majątku i dochodów kobiety. Mitem jest więc przekonanie, że fiskus "przetrzepuje" legalność gotówki podatników tylko co do dużych kwot. W omówionej w artykule sprawie wystarczyło 18 000 zł.
