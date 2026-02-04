REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » Podatki » Podatki osobiste » VAT » TSUE: brak dokumentów z art. 45a nie wyklucza zwolnienia z VAT przy WDT. Przełomowy wyrok w sprawie FLO VENEER

TSUE: brak dokumentów z art. 45a nie wyklucza zwolnienia z VAT przy WDT. Przełomowy wyrok w sprawie FLO VENEER

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
04 lutego 2026, 11:52
Robert Nogacki
Robert Nogacki
radca prawny
Kancelaria Prawna Skarbiec
Kancelaria Prawna Skarbiec
Kancelaria Prawna Skarbiec świadczy doradztwo prawne z zakresu prawa podatkowego, gospodarczego, cywilnego i karnego.
TSUE: brak dokumentów z art. 45a nie wyklucza zwolnienia z VAT przy WDT. Przełomowy wyrok w sprawie FLO VENEER
TSUE: brak dokumentów z art. 45a nie wyklucza zwolnienia z VAT przy WDT. Przełomowy wyrok w sprawie FLO VENEER
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Trybunał Sprawiedliwości UE potwierdził, że formalne braki dokumentacyjne nie mogą automatycznie pozbawiać podatników prawa do zwolnienia z VAT przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów. Orzeczenie w sprawie FLO VENEER wzmacnia znaczenie materialnych przesłanek transakcji i daje przedsiębiorcom istotny argument w sporach z fiskusem.

TSUE doprecyzowuje zasady dokumentowania WDT

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 13 listopada 2025 r. w sprawie C-639/24 FLO VENEER stanowi istotne doprecyzowanie zasad dokumentowania wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów (WDT) dla celów zwolnienia z VAT. Orzeczenie to wpisuje się w utrwaloną linię orzeczniczą faworyzującą materialnoprawne przesłanki zwolnienia nad wymogami formalnymi, jednocześnie rozstrzygając praktyczne wątpliwości dotyczące relacji między art. 138 ust. 1 Dyrektywy VAT a art. 45a rozporządzenia wykonawczego nr 282/2011.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Instrukcje KSeF
KSeF w biurze rachunkowym - Poradnik Gazety Prawnej
Szkolenie: Zmiany podatkowe 2026: VAT, CIT, PIT oraz nowe obowiązki w zakresie JPK i KSeF

Mechanizm domniemania wywozu – jak działa art. 45a rozporządzenia

Dla pełnego zrozumienia znaczenia wyroku FLO VENEER niezbędne jest przybliżenie konstrukcji prawnej artykułu 45a rozporządzenia wykonawczego nr 282/2011, ustanawiającego system wzruszalnych domniemań, których celem miało być ułatwienie podatnikom dokumentowania WDT.

Konstrukcja domniemania

Zgodnie z art. 45a ust. 1, domniemywa się, że towary zostały wysłane lub przetransportowane do innego państwa członkowskiego w dwóch alternatywnych przypadkach.

Przypadek A - transport organizowany przez sprzedawcę (art. 45a ust. 1 lit. a). Sprzedawca wskazuje, że towary zostały wysłane przez niego lub osobę trzecią działającą na jego rzecz, oraz jest w posiadaniu co najmniej dwóch niesprzecznych dowodów z katalogu „A" (art. 45a ust. 3 lit. a), wydanych przez dwie różne, niezależne strony, albo jednego dowodu z katalogu „A" wraz z jednym dowodem z katalogu „B" (art. 45a ust. 3 lit. b).

REKLAMA

Szkolenie: KSeF w biurze rachunkowym – wdrożenie, umowy, procedury i modele współpracy z klientem
Autopromocja

Szkolenie:
KSeF w biurze rachunkowym – wdrożenie, umowy, procedury i modele współpracy z klientem

Sprawdź

Przypadek B - transport organizowany przez nabywcę (art. 45a ust. 1 lit. b). Sprzedawca posiada pisemne oświadczenie nabywcy potwierdzające wysyłkę lub transport przez nabywcę (lub osobę trzecią działającą na jego rzecz), zawierające ściśle określone elementy (datę wystawienia, dane nabywcy, ilość i rodzaj towarów, datę i miejsce przybycia, identyfikację osoby przyjmującej towary), dostarczone do 10. dnia miesiąca następującego po dostawie, oraz dodatkowo dowody dokumentacyjne jak w przypadku A.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Katalogi dowodów

Katalog „A" (art. 45a ust. 3 lit. a) obejmuje dokumenty odnoszące się bezpośrednio do wysyłki lub transportu: podpisany list przewozowy CMR, konosament, fakturę za towarowy przewóz lotniczy lub fakturę od przewoźnika.

Katalog „B" (art. 45a ust. 3 lit. b) zawiera dokumenty uzupełniające: polisę ubezpieczeniową lub dokumenty bankowe potwierdzające zapłatę za transport, dokumenty urzędowe potwierdzające przybycie towarów, poświadczenie odbioru od prowadzącego magazyn w państwie przeznaczenia.

Kluczowe jest, że zgodnie z art. 45a ust. 2, organ podatkowy może obalić domniemanie przyjęte na podstawie ust. 1 - ma ono zatem charakter wzruszalny.

Komplet KSeF - wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt
Autopromocja

Komplet KSeF:
wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt

Sprawdź

Spór podatkowy, który trafił do TSUE

Chorwacka spółka FLO VENEER d.o.o., zajmująca się handlem kłodami dębowymi, dokonywała w pierwszym kwartale 2020 r. dostaw na rzecz nabywcy ze Słowenii. W ramach kontroli podatkowej spółka przedłożyła dokumentację obejmującą pisemne oświadczenia nabywcy (zgodnie z art. 45a ust. 1 lit. b) ppkt (i) rozporządzenia wykonawczego), faktury, zaświadczenia o wysyłce towarów oraz listy przewozowe CMR.

Co istotne, chorwackie organy podatkowe nie kwestionowały samego faktu fizycznego przemieszczenia towarów z Chorwacji do Słowenii. Odmówiły jednak zastosowania zwolnienia z VAT, uznając, że przedstawiona dokumentacja nie spełnia wszystkich wymogów formalnych przewidzianych w art. 45a rozporządzenia wykonawczego nr 282/2011, a zatem nie zostały spełnione przesłanki domniemania wywozu.

Kluczowe pytanie prawne: czy formalności mogą blokować zwolnienie z VAT

Sąd administracyjny w Zagrzebiu sformułował pytanie prejudycjalne do TSUE dotyczące fundamentalnej kwestii: czy niespełnienie wymogów dokumentacyjnych z art. 45a rozporządzenia wykonawczego automatycznie wyklucza możliwość skorzystania ze zwolnienia z art. 138 ust. 1 Dyrektywy VAT, czy też organy podatkowe mają obowiązek oceny wszystkich przedstawionych dowodów, nawet jeżeli nie wpisują się one w schemat domniemania?

Problem ten ma doniosłe znaczenie praktyczne. Wprowadzony rozporządzeniem wykonawczym 2018/1912 art. 45a miał w zamierzeniu ułatwić podatnikom dokumentowanie WDT poprzez ustanowienie wzruszalnego domniemania wywozu. Powstała jednak wątpliwość, czy przepis ten - pomyślany jako instrument upraszczający - nie stał się paradoksalnie dodatkową barierą, sugerując jakoby tylko określone kategorie dowodów mogły być akceptowane.

KOMPLET PODATKI 2026
Autopromocja

KOMPLET PODATKI 2026

Sprawdź

Stanowisko TSUE: liczą się fakty, nie tylko dokumenty

TSUE jednoznacznie orzekł, że art. 138 ust. 1 Dyrektywy VAT oraz art. 45a rozporządzenia wykonawczego:

po pierwsze - stoją na przeszkodzie odmowie zwolnienia z VAT wyłącznie z tego powodu, że podatnik nie przedstawił dowodów przewidzianych w art. 45a rozporządzenia wykonawczego.
Po drugie - nakładają na krajowe organy podatkowe obowiązek oceny wszystkich przedstawionych dowodów w celu ustalenia, czy towary zostały faktycznie wysłane lub przetransportowane do innego państwa członkowskiego, niezależnie od tego, czy dowody te wpisują się w katalog z art. 45a.

Dlaczego Trybunał uznał formalizm za niewystarczający

Wykładnia literalna

Trybunał wskazał, że art. 45a rozporządzenia wykonawczego wymienia jedynie przypadki, w których powstaje domniemanie wywozu. Przepis ten nie stanowi wyczerpującego katalogu dowodów niezbędnych do wykazania WDT. Podobnie art. 138 ust. 1 Dyrektywy VAT nie uzależnia zwolnienia od posiadania przez sprzedawcę określonych kategorii dowodów.

Wykładnia celowościowa

Odwołując się do motywów 3-5 rozporządzenia wykonawczego 2018/1912, Trybunał podkreślił, że domniemanie z art. 45a zostało wprowadzone w celu ułatwienia przeprowadzania dowodów - zarówno w interesie przedsiębiorstw, jak i organów podatkowych. Nie miało ono na celu ograniczenia możliwości dowodowych podatników (zob. dowody w sprawie podatkowej).

Gdyby przyjąć wykładnię restrykcyjną, sprzedawcy nieposiadający dokumentów z art. 45a byliby pozbawieni zwolnienia mimo rzeczywistego dokonania WDT. Podważałoby to fundamentalny cel Dyrektywy VAT - wspieranie wewnątrzwspólnotowej wymiany handlowej.

Zasada neutralności podatkowej w centrum orzeczenia

Trybunał przywołał utrwalone orzecznictwo, zgodnie z którym wymogi formalne nie mogą podważać prawa do zwolnienia z VAT, jeżeli spełnione są materialne przesłanki transakcji (wyrok w sprawie C-21/16 Euro Tyre). Zasada neutralności podatkowej wymaga przyznania zwolnienia w razie spełnienia przesłanek materialnych, nawet przy niespełnieniu niektórych wymogów formalnych.

Trybunał przypomniał, że jedynie dwie sytuacje uzasadniają odmowę zwolnienia mimo spełnienia przesłanek materialnych: umyślny udział podatnika w oszustwie podatkowym oraz naruszenie wymogu formalnego uniemożliwiające przedstawienie przekonywającego dowodu spełnienia wymogów materialnych.

Polska praktyka już wcześniej wskazywała podobny kierunek

Objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów

W objaśnieniach podatkowych z 17 grudnia 2020 r. w sprawie dokumentowania WDT Ministerstwo Finansów jednoznacznie wskazało, że "niespełnienie przez podatnika warunków domniemania wprowadzonych w art. 45a ust. 1 rozporządzenia 282/2011 nie oznacza jednocześnie, że zostanie on pozbawiony możliwości zastosowania stawki 0% z tytułu dokonanej WDT". Podatnik w takiej sytuacji "będzie musiał udowodnić zgodnie z obowiązującymi przepisami VATU (art. 42 ust. 3-5 i 11), że warunek zastosowania stawki 0% polegający na tym, aby towary zostały dostarczone do nabywcy w innym państwie członkowskim, został przez niego spełniony".

Uchwała NSA I FPS 1/10

Fundamentalne znaczenie zachowuje uchwała siedmiu sędziów NSA z 11 października 2010 r. (sygn. I FPS 1/10), w której Sąd stwierdził, że "dla zastosowania stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów wystarczającym jest, aby podatnik posiadał jedynie niektóre dowody, o jakich mowa w art. 42 ust. 3 ustawy, uzupełnione dokumentami wskazanymi w art. 42 ust. 11 ustawy lub innymi dowodami w formie dokumentów, o których mowa w art. 180 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, o ile łącznie potwierdzają fakt wywiezienia i dostarczenia towarów". NSA podkreślił, że dowody z art. 42 ust. 3 i 4 ustawy o VAT "nie mają charakteru bezwzględnie obligatoryjnych, lecz jedynie dowodów względnie obowiązkowych".

Elastyczne podejście potwierdzają aktualne interpretacje

Interpretacje indywidualne wydawane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej konsekwentnie potwierdzają elastyczne podejście do dokumentowania WDT. W interpretacji z 4 lipca 2025 r. (sygn. 0111-KDIB3-3.4012.222.2025.2.JSU) organ uznał za wystarczające różnorodne warianty dokumentacyjne, obejmujące m.in. korespondencję mailową z kontrahentem zawierającą oświadczenie o odbiorze dostaw, potwierdzenia z internetowego systemu śledzenia przesyłek przewoźnika, faktury za transport z potwierdzeniem płatności, a nawet samo potwierdzenie otrzymania zapłaty za towar.

Podobnie w interpretacji z 10 września 2025 r. (sygn. 0114-KDIP1-2.4012.411.2025.2.GK) DKIS potwierdził możliwość zastosowania stawki 0% na podstawie zestawu dokumentów obejmującego fakturę, dokument dostawy podpisany przez kierowcę oraz zbiorcze zestawienie dostaw sporządzone przez firmę transportową.

Otwarty katalog dowodów w polskim VAT

Polskie przepisy podatkowe wyraźnie wskazują, że katalog dokumentów z art. 42 ust. 11 ustawy o VAT ma charakter otwarty ("w szczególności"), co oznacza, że podatnik może potwierdzać fakt dokonania WDT również innymi dokumentami. Art. 180 § 1 Ordynacji podatkowej stanowi przy tym, że "jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem".

Co wyrok oznacza dla przedsiębiorców?

Potwierdzenie dotychczasowej linii interpretacyjnej

Wyrok TSUE w sprawie FLO VENEER stanowi autorytatywne potwierdzenie na poziomie unijnym stanowiska, które w polskiej praktyce funkcjonowało już wcześniej. Podatnicy zyskują silny argument w sporach z organami podatkowymi.

Hierarchia bezpieczeństwa dokumentacyjnego

Z wyroku TSUE oraz polskiej praktyki wyłania się następująca hierarchia bezpieczeństwa dokumentacyjnego:

a) poziom najwyższy - spełnienie wymogów art. 45a rozporządzenia wykonawczego: aktywuje domniemanie wywozu, przerzuca ciężar dowodu na organ podatkowy;
b) poziom pośredni - dokumenty z art. 42 ust. 3 ustawy o VAT (dokumenty przewozowe, specyfikacja ładunku): stanowią podstawowy katalog dowodowy;
c) poziom uzupełniający - dokumenty z art. 42 ust. 11 ustawy o VAT i inne dowody: mogą samodzielnie lub łącznie z dokumentami podstawowymi wykazać WDT.

Rekomendacje praktyczne dla podatników

Podatnicy powinni:

  1. Dążyć do spełnienia wymogów art. 45a rozporządzenia wykonawczego jako rozwiązania optymalnego.
  2. Gromadzić alternatywne dowody na wypadek niemożności uzyskania pełnej dokumentacji z art. 45a - w tym korespondencję handlową, potwierdzenia z systemów śledzenia przesyłek, dowody zapłaty za transport i towar.
  3. Zapewnić identyfikowalność transakcji - każdy dowód powinien umożliwiać jednoznaczne powiązanie z konkretną dostawą.
  4. Dokumentować całość procesu - od zamówienia, przez wydanie towaru, transport, aż po potwierdzenie odbioru i zapłatę.

Wnioski: formalności nie mogą blokować prawa do zwolnienia

Wyrok w sprawie C-639/24 FLO VENEER potwierdza fundamentalną zasadę prawa unijnego: przepisy proceduralne i dowodowe służą ustaleniu prawdy materialnej, a nie tworzeniu formalnych barier. Artykuł 45a rozporządzenia wykonawczego nr 282/2011 stanowi instrument ułatwiający, nie ograniczający - ustanawia domniemanie korzystne dla podatnika, ale nie wyklucza innych środków dowodowych.

Polska praktyka interpretacyjna wyprzedziła w pewnym sensie rozstrzygnięcie TSUE, od początku przyjmując elastyczne podejście do dokumentowania WDT. Wyrok FLO VENEER stanowi jednak istotne wzmocnienie tej linii, nadając jej rangę autorytetu orzeczniczego najwyższej instancji sądownictwa unijnego.

Dla praktyki podatkowej płynie stąd jasny wniosek: organy podatkowe mają obowiązek kompleksowej oceny całego materiału dowodowego, a nie mechanicznego sprawdzania, czy podatnik dysponuje dokumentami z zamkniętej listy. Materialnoprawny charakter zwolnienia WDT - tj. faktyczne przemieszczenie towarów między państwami członkowskimi - pozostaje warunkiem koniecznym i wystarczającym, którego wykazanie nie jest ograniczone do określonych kategorii dowodów.

Zobacz również:
oprac. Adam Kuchta
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
Książka przychodów i rozchodów 2026: kompletne kompendium zmian w KPiR i księgowości 2026
04 lut 2026

Od 1 stycznia 2026 r. wszedł w życie pakiet zmian, który całkowicie zmienia sposób prowadzenia książki przychodów i rozchodów 2026. Nowe zasady obejmują obowiązek pełnej elektronizacji, integrację z KSeF oraz nowy wzór KPiR zgodny z JPK_PKPiR. Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą lub obsługujesz klientów w biurze rachunkowym, ten przewodnik pomoże Ci przygotować się do nowych wymogów. Poznaj najważniejsze modyfikacje, jakie przynosi kpir 2026, i sprawdź, jak usprawnić swoją księgowość 2026.
TSUE: brak dokumentów z art. 45a nie wyklucza zwolnienia z VAT przy WDT. Przełomowy wyrok w sprawie FLO VENEER
04 lut 2026

Trybunał Sprawiedliwości UE potwierdził, że formalne braki dokumentacyjne nie mogą automatycznie pozbawiać podatników prawa do zwolnienia z VAT przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów. Orzeczenie w sprawie FLO VENEER wzmacnia znaczenie materialnych przesłanek transakcji i daje przedsiębiorcom istotny argument w sporach z fiskusem.
Twój e-PIT offline na kilka dni. Resort wskazuje termin udostępnienia rozliczeń
04 lut 2026

Krajowa Administracja Skarbowa od środy 4 lutego do 14 lutego przygotuje elektroniczne rozliczenia dla podatników w usłudze Twój e-PIT i w tym czasie usługa będzie niedostępna - poinformowało Ministerstwo Finansów. Od 15 lutego w Twój e-PIT będą dostępne uzupełnione rozliczenia za 2025 r.
KSeF już działa – jak odbierać faktury? Wystarczy Profil Zaufany
04 lut 2026

Od 1 lutego 2026 r. przedsiębiorcy mogą odbierać faktury w systemie KSeF. Aby uzyskać dostęp do dokumentów, potrzebne będzie m.in. logowanie przez Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany. Sprawdź instrukcję krok po kroku, jak przygotować się do korzystania z systemu i nie przegapić ważnych dokumentów.

REKLAMA

KSeF pod ostrzałem dezinformacji. Eksperci i MF dementują fałszywe narracje o inwigilacji i wycieku danych
04 lut 2026

Uruchomienie Krajowego Systemu e-Faktur wywołało w sieci falę dezinformacji – od rzekomej inwigilacji podatników po sprzedaż danych i dostęp obcych służb do faktur. Analiza przepisów oraz wypowiedzi ekspertów i Ministerstwa Finansów pokazuje, że te tezy są nieprawdziwe.
Czy można pociągnąć członka rady nadzorczej do odpowiedzialności? Rada nadzorcza jako organ kontroli spółki kapitałowej - granice kompetencji w świetle orzecznictwa sądów
03 lut 2026

Nadużycie zaufania, brak dołożenia należytej staranności, niewłaściwy nadzór – czy członek rady nadzorczej odpowiada wobec wspólników i na jakiej odpowiedzialności. Czy odpowiedzialność rozszerza się także wobec wierzycieli? Te kwestie analizuje nasz artykuł.
Ile można dać darowizny bez podatku? Do jakiej kwoty nie trzeba zgłaszać?
03 lut 2026

Darowizny od osób spoza najbliższej rodziny mają najniższy limit. W 2026 roku każda darowizna od osoby obcej powyżej 5 733 zł wymaga zgłoszenia i może wiązać się z obowiązkiem zapłaty podatku. Znajomość limitów, grup podatkowych oraz procedur zgłoszeniowych pozwala uniknąć problemów finansowych i formalnych.
KSeF po pierwszych dniach. Przedsiębiorcy: Łatwo nie jest - potrzeba dużo cierpliwości
03 lut 2026

Daleko do świętowania i z dużą ilością problematycznych sytuacji. Księgowe i księgowi, a także doradcy gospodarczej zrzeszeni w Północnej Izbie Gospodarczej mówią o „czarnym poniedziałku”, „setkach pytań” i „niezliczonych wątpliwościach” ze strony przedsiębiorców, którzy zaczynają poruszać się w Krajowym Systemie e-Faktur. – Po tych dwóch dniach jeszcze ciężko mówić czy czeka nas paraliż lub szeroko-problemowe sytuacje. Na pewno jednak, jeżeli ktoś mówił, że KSeF to będzie „bułka z masłem” mylił się. Nie jest łatwo – mówi Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

REKLAMA

KSeF przyniesie gospodarce korzyści? Eksperci wskazują na przykład innego kraju
03 lut 2026

KSeF przyniesie gospodarce realne korzyści: przyspieszy realizację należności, a także ograniczy nadużycia i oszustwa - ocenili eksperci Allianz Trade. Wskazali przykład Włoch, gdzie wprowadzenie podobnego systemu przyczyniło się do rekordowego zmniejszenia luki VAT.

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze 2026. Rolnicy mogą już składać wnioski – stawka wzrosła
03 lut 2026

Rolnicy od 2 lutego do 2 marca 2026 r. mogą ubiegać się o zwrot części kosztów paliwa wykorzystywanego w produkcji rolnej. W tym roku obowiązuje nowa stawka zwrotu – 1,48 zł za litr oleju napędowego. Sprawdź, kto może złożyć wniosek i jakie dokumenty trzeba przygotować.
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA