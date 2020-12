Kiedy udzielanie lekcji na godziny można opodatkować kartą podatkową?

Karta podatkowa a udzielanie lekcji na godziny

Jak wynika z przepisów ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (art. 23 ust. 1 pkt), zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący działalność w zakresie usług edukacyjnych, polegającą na udzielaniu lekcji na godziny - na warunkach określonych w części XI tabeli.

Z tabeli zawartej w części XI „Usługi edukacyjne w zakresie udzielania lekcji na godziny” Załącznika nr 3 do ustawy „Tabela miesięcznych stawek podatku dochodowego w formie karty podatkowej” wynika, że stawka tego podatku uzależniona jest od liczby godzin przeznaczonych miesięcznie na udzielanie lekcji.





Stawki karty podatkowej 2021 - udzielanie lekcji na godziny

Stawki karty podatkowej na 2021 rok w zakresie udzielania lekcji na godziny określa obwieszczenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie stawek karty podatkowej i kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług, z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2021 r. , opublikowane w Monitorze Polskim z 27 listopada 2020 r. (Monitor Polski rok 2020 poz. 1083), zgodnie z poniższą tabelą.

Tabela: Część XI. Usługi edukacyjne w zakresie udzielania lekcji na godziny

Liczba godzin przeznaczonych na udzielanie lekcji miesięcznie Stawka 1 2 do 48 5,30 zł za każdą godzinę powyżej 48 do 96 254,40 zł + 11,00 zł za każdą godzinę ponad 48 powyżej 96 782,40 zł

Objaśnienia do tabeli:

- stawki dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników, nie wyłączając małżonka,

- za udzielanie lekcji na godziny uważa się pomoc w nauce, polegającą głównie na odrabianiu (przygotowaniu) z uczniem zadanych lekcji.

Udzielanie lekcji na godziny dla jednego ucznia i grupy uczniów

Za udzielanie lekcji na godziny ustawodawca uznaje pomoc w nauce, polegającą głównie na odrabianiu (przygotowaniu) z uczniem zadanych lekcji (pkt 2 objaśnień do części XI Załącznika Nr 3 do tej ustawy). Przy czym brak jest wprost uregulowań dotyczących zasad opodatkowania w formie karty podatkowej działalności w przypadku udzielania lekcji grupie uczniów.

Opodatkowanie w formie karty podatkowej, co podkreślają organy skarbowe w interpretacjach podatkowych, stanowi preferencyjną formę opodatkowania przychodów uzyskiwanych przez podatników z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej i jako wyjątek od zasady opodatkowania dochodów uzyskanych z tej działalności na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, może być stosowane wyłącznie w ściśle określonych sytuacjach, wskazanych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Karta podatkowa wyłącznie przy lekcjach indywidualnych

Sprawa opodatkowania lekcji w formie karty podatkowej była przedmiotem interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 grudnia 2020 r., sygn. 0115-KDIT1.4011.733.2020.2.MN.

We wniosku o interpretację podatniczka (Wnioskodawczyni) wskazała, że w dniu 1 września 2020 r. otworzyła działalność gospodarczą polegającą na udzielaniu korepetycji (PKD 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane) z przedmiotów szkolnych: matematyka i fizyka, rozliczając się z podatku dochodowego w formie karty podatkowej. Od początku prowadzenia działalności gospodarczej Wnioskodawczyni udziela lekcji na godziny pomagając przygotować się na zajęcia szkolne, do sprawdzianów oraz kartkówek. Pomocy wymagają mniej zdolni uczniowie oraz tacy, którzy z różnych powodów opuścili wiele godzin zajęć w szkole. Podczas lekcji realizowane są głównie zagadnienia przygotowujące uczniów do odrabiania zadanych lekcji w okresach dla nich szczególnych, przygotowujących do egzaminów szkolnych (ósmoklasisty, maturalnego). Dla uczniów klas ósmych oraz maturalnych odrabianie lekcji z matematyki oraz fizyki polega na powtarzaniu materiałów z lat ubiegłych oraz rozwiązywaniu dużej liczby zadań włączając w to arkusze maturalne z lat poprzednich. Wychodząc naprzeciw ogromnemu zainteresowaniu uczniów pozaszkolnymi formami zajęć realizującymi podstawę programową oraz utrwalających materiał szkolny, mając na uwadze również obniżenie ceny lekcji, Wnioskodawczyni chciałaby zorganizować zajęcia nauczania w małych, kilkuosobowych grupach. Jest to znacznie korzystniejsza forma dla uczniów, ponieważ istnieje również możliwość współpracy koleżeńskiej, która przenosi się na pracę poza zajęciami oraz przekłada na liczbę rozwiązanych zadań.

Zdaniem Wnioskodawczyni, zajęcia (lekcje) prowadzone na godziny grupowo na zasadach opisanych powyżej można rozliczać korzystając z formy karty podatkowej. Według Wnioskodawczyni, jeżeli za udzielanie lekcji na godziny uważa się pomoc w nauce polegającą głównie na odrabianiu (przygotowaniu) z uczniem zadanych lekcji, to usługi edukacyjne w zakresie grupowego przygotowania do egzaminu maturalnego/ósmoklasisty mieszczą się w pojęciu działalności polegającej na udzielaniu lekcji na godziny, zgodnie z wykładnią językową.

Organ skarbowy wyjaśnił, że w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie udzielania lekcji na godziny, działalność ta może być opodatkowana w formie karty podatkowej jedynie w przypadku, gdy podatnik świadczy ww. usługi wyłącznie w postaci lekcji indywidualnych, tj. prowadzonych na zasadzie jedna godzina nauki z jednym uczniem. Jak wynika bowiem z literalnego objaśnień do części XI Załącznika Nr 3 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, pod pojęciem udzielania lekcji na godziny uważa się wyłącznie pomoc udzielaną w trakcie tej godziny jednemu „uczniowi”, a nie grupie uczniów. W związku z tym brak będzie możliwości zastosowania przez Wnioskodawcę formy opodatkowania jaką jest karta podatkowa.

