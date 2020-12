Limity podatkowe 2021 - co się zmienia?

Jednorazowa amortyzacja

Jednorazowa amortyzacja możliwa jest w odniesieniu do środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 KŚT (z wyłączeniem samochodów osobowych), w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50 000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych.

Jaki jest limit jednorazowej dla 2021 r.? Oblicza się go poprzez przeliczenie kwoty limitu wyrażonej w euro według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł. Średni kurs euro na dzień 1 października 2020 r. ogłoszony przez NBP zawiera tabela nr nr 192/A/NBP/2020, zgodnie z którą wynosi on 4,5153 zł/euro. Po przeliczeniu, limit jednorazowej amortyzacja obowiązujący dla roku 2021 wynosi 226 000 zł.





Prawo do dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych mają podatnicy podatków dochodowych (PIT, CIT), posiadający status małego podatnika oraz podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej.

Poza tym, podatnik PIT i CIT, bez względu na wielkość osiąganych przychodów, ma prawo do zaliczenia w koszty podatkowe jednorazowego odpisu amortyzacyjnego do 100 tys. zł. Wynika to z zapisów art. 22k ust. 14-21 ustawy o PIT oraz art. 16k ust. 14-21 ustawy o CIT. Rozwiązanie to dotyczy jednak tylko fabrycznie nowych środków trwałych zaliczanych do grup 3-6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych.

Limit dla małego podatnika 2021

Definicję małego podatnika znajdziemy w ustawach o podatku dochodowym (PIT, CIT). Małym podatnikiem, w świetle ustawy o PIT, jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku również przychodu ze sprzedaży u zmarłego przedsiębiorcy. Natomiast na gruncie ustawy o CIT, definicja małego podatnika przewiduje, że status małego podatnika przysługuje podatnikowi, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro.

Podobnie jak w przypadku jednorazowej amortyzacji, przeliczenia kwot limitu dla małego podatnika wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł. Kurs euro na dzień 1 października 2020 r. wyniósł 4,5153 zł/euro (tabela nr 192/A/NBP/2020).

Wobec tego, po przeliczeniu kwoty limitu dla małego podatnika PIT i CIT na 2021 r. wynosi 9 031 000 zł.

Ryczałt - limit 2021

Kto może opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w 2021 r.? Opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mogą stosować podatnicy, jeżeli w poprzednim roku podatkowym:

- uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro,

- uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2 000 000 euro.

Przeliczenia na walutę polską limitu dla ryczałtu dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy. Kurs euro na dzień 1 października 2020 r. wyniósł 4,5153 zł. Po przeliczeniu, kwota limitu wynosi 9 030 600 zł (równowartość 2 000 000 euro).

Natomiast limit przychodu uprawniającego do kwartalnych wpłat ryczałtu w 2021 to 903 060 zł (równowartość 200 000 euro).

Limit VAT - 2021

Małym podatnikiem na gruncie ustawy o VAT może być podatnik, który mieści się w określonych przez ustawodawcę limitach podatkowych, tj. chodzi o kwoty 1 200 000 euro lub 45 000 euro.

Małym podatnikiem VAT, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 25 lit. a ustawy o VAT, jest podatnik podatku od towarów i usług, u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro. Status małego podatnika posiada również podatnik VAT prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami inwestycyjnymi, zarządzający alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będący agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45 000 euro. Poza tym, małym podatnikiem VAT może zostać podatnik rozpoczynający w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności opodatkowanych VAT, gdy przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży kwot limitów.

Przeliczenia limitów wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł. Kurs euro na dzień 1 października 2020 r. wyniósł 4,5153 zł/euro (tabela nr 192/A/NBP/2020).

Małym podatnikiem VAT w 2021 r. jest podatnik, u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w 2020 r. wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro. Kwota po przeliczeniu to 5 418 000 zł.

W 2021 r. małym podatnikiem w rozumieniu ustawy o VAT będzie także podatnik, prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami inwestycyjnymi, będący agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu - jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w 2020 r. wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45 000 euro. Kwota przeliczona to 203 000 zł.

Małym podatnikiem VAT w 2021 r. może być również podatnik rozpoczynający w trakcie tego roku podatkowego wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdy przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, odpowiednio kwoty 1 200 000 euro (5 418 000 zł) lub 45 000 euro (203 000 zł).

Limity podatkowe 2021 tabela

Dla ułatwienia orientacji w limitach podatkowych, które obowiązują dla roku 2021, prezentujemy poniższe tabele.

Tabela 1. Jednorazowa amortyzacja PIT – limity 2021

Do jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, mają prawo podatnicy w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej oraz mali podatnicy. Mały podatnik to podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2.000.000 euro*. W 2021 r. Małym podatnikiem jest podatnik, którego przychód w 2020 r. nie przekroczył 9.031.000 zł Wysokość jednorazowych odpisów amortyzacyjnych nie może przekraczać w roku podatkowym równowartości kwoty 50.000 euro* łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych. 226.000 zł

Tabela 2. Jednorazowa amortyzacja CIT – limity 2021

Do jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, mają prawo podatnicy w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej oraz mali podatnicy. Mały podatnik to podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2.000.000 euro*. W 2021 r. Małym podatnikiem jest podatnik, którego przychód w 2020 r. nie przekroczył 9 031 000 zł Przepisy nie mają zastosowania do podatników rozpoczynających działalność, którzy zostali utworzeni: - w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników albo - w wyniku przekształcenia spółki niebędącej osobą prawną, albo - przez osoby fizyczne, które wniosły na poczet kapitału nowo utworzonego podmiotu uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10.000 euro*. 45.000 zł Wysokość jednorazowych odpisów amortyzacyjnych nie może przekraczać w roku podatkowym równowartości kwoty 50.000 euro* łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych. 226.000 zł

Tabela 3. Mały podatnik PIT – limit 2021

Małym podatnikiem jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2.000.000 euro. Przeliczenia kwoty dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł. 2021 r. 9.031.000 zł

Tabela 4. Mały podatnik CIT – limit 2021

Małym podatnikiem jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2.000.000 euro. Przeliczenia kwoty dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł. 2021 r. 9.031.000 zł

Tabela 5. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - limity 2021

Podatnicy mogą wybrać opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli w poprzednim roku podatkowym uzyskali: w 2021 r. przychody z działalności gospodarczej prowadzonej wyłącznie samodzielnie w wysokości nieprzekraczającej: 2 000000 euro 9 030 600 zł

(równowartość

2 000 000 euro) przychody uzyskiwane wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty: 2 000000 euro przychody z działalności prowadzonej samodzielnie lub w formie spółki, opodatkowane wyłącznie w formie karty podatkowej lub za część roku w formie karty podatkowej i za część roku na zasadach ogólnych, a łączne przychody nie przekroczyły kwoty: 2000000 euro Prawo do kwartalnego rozliczenia ryczałtu mają podatnicy, których przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki - w roku poprzedzającym rok podatkowy - nie przekroczyły kwoty 200 000 euro 903 060 zł

(równowartość

200 000 euro)

Tabela 6. Mały podatnik VAT – limity 2021

W 2021 r. małym podatnikiem w rozumieniu ustawy o VAT będzie podatnik: Kwota przeliczona - u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w 2020 r. wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro, 5 418 000 zł - prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami inwestycyjnymi, będący agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu - jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w 2020 r. wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45.000 euro. 203 000 zł Małym podatnikiem może być również podatnik rozpoczynający w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdy przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, odpowiednio kwoty 1.200.000 euro lub 45.000 euro. Podatnik traci prawo do rozliczania się metodą kasową począwszy od okresu rozliczeniowego następującego po kwartale, w którym nastąpiło to przekroczenie, oraz w następnym roku podatkowym.

* Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł. Kurs euro na dzień 1 października 2020 r. wyniósł 4,5153 zł/euro (tabela nr 192/A/NBP/2020)

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - t.j. z dnia 18 sierpnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 1406);

- ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - t.j. z dnia 21 sierpnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 1426);

- ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - t.j. z dnia 23 stycznia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 106).