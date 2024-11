Sprawdzamy stawki ryczałtu: Jaki podatek zapłaci manager na kontrakcie B2B?

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest dla wielu przedsiębiorców korzystną formą rozliczeń, zwłaszcza przy niskich kosztach działalności. Stawki tego podatku wahają się od 2 proc. do 17 proc., co może znacząco wpływać na wysokość należności wobec fiskusa. Jaką stawkę ryczałtu powinien wybrać manager zatrudniony na kontrakcie B2B w firmie technologicznej?

Jakie mamy stawki ryczałtu?

Obowiązujące przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewidują dwie stawki PIT: 12 proc. dla dochodów nieprzekraczających 120 000 zł, oraz 32 proc. dla nadwyżki ponad tę kwotę. Dobrze zarabiający, by uniknąć wejścia na wyższy próg opodatkowania, wybierają opodatkowanie podatkiem liniowym w wysokości 19 proc. Zaletą tych form rozliczeń jest możliwość odliczenia kosztów uzyskania przychodu i opodatkowywania tylko czystego dochodu.

Takiej możliwości nie ma przy opodatkowaniu ryczałtem. Podatek liczony jest tu od osiągniętego przychodu, jego zaletą mogą być jednak znacznie niższe stawki, co czyni tę formę rozliczeń z fiskusem atrakcyjną, szczególnie dla przedsiębiorców generujących w swojej działalności stosunkowo niewielkie koszty. Najniższa stawka ryczałtu, 2-procentowa, należna jest dla przychodów ze sprzedaży określonych w art. 20 ust. 1c ustawy o PIT produktów roślinnych i zwierzęcych przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy. Najwyższa, 17-procentowa stawka obarcza wolne zawody (np. radca prawny, adwokat, doradca podatkowy, makler papierów wartościowych, doradca inwestycyjny, agent ubezpieczeniowy). Dla zdecydowanej większości działalności usługowej przewidziane są trzy stawki opodatkowania ryczałtem: 8,5 proc., 12 proc. i 15 proc.

Manager zatrudniony w spółce na B2B pyta o stawkę ryczałtu

Jeden z managerów, prowadzący działalność gospodarczą na własny rachunek, zawarł umowę współpracy ze spółką (B2B), w ramach której do jego obowiązków należały: nadzór na realizacją wdrożonej wizji produktu, praca na rzecz realizacji zakładanych wyników, współpraca z działem produktowym, planowanie pracy zespołu, monitoring wyników, ocena ryzyka, kontrola budżetu oraz inne zadania zlecone przez spółkę. Nadzorował więc zespół zajmujący się projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych, które mieszczą się w klasie 70.22 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Ponieważ spółka zajmowała się projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych, wystąpił do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o wydanie interpretacji, którą stawką ryczałtu będzie mógł opodatkowywać osiągane ze swojego kontraktu managerskiego przychody. Czy będzie to stawka 15 proc. dedykowana dla przychodów ze świadczenia usług związanych z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych (PKWiU dział 60), 12 proc. przeznaczona dla usług doradztwa w zakresie sprzętu komputerowego, związanego z oprogramowaniem oraz z zarządzeniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU ex 62.02.10.0, ex 62.01.1, 62.03.1), czy jednak 8,5 proc. dla przychodów z innej działalności usługowej, wskazanej w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a) ustawy o ryczałcie. Przedsiębiorca zaznaczył, że nie wykonuje żadnego z wolnych zawodów.



O stawce ryczałtu decydują usługi faktycznie wykonywane

Dyrektor KIS zaznaczył, że na potrzeby odpowiedzi na ww. pytanie, należy przyporządkować daną działalność podatnika konkretnemu grupowaniu (PKWiU), bo to pozwala wówczas zidentyfikować odpowiednią stawkę opodatkowania w ustawie o ryczałcie. Decydujące znaczenie ma więc rodzaj faktycznie świadczonych przez tego podatnika usług. A skoro przedsiębiorca świadczy swoje usługi managerskie w zespole zajmującym się projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych, które to usługi mogą być kwalifikowane do PKWiU 70.22.20.0 „Pozostałe usługi zarządzania projektami, z wyłączeniem projektów budowlanych” (a więc nie PKWiU 62…), to może korzystać ze stawki 8,5 proc. przeznaczonej dla działalności usługowej, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a) ustawy o ryczałcie (interpretacja indywidualna z 31 lipca 2024 r., sygn. 0115-KDST2-2.4011.289.2024.2.PR).

Podsumowując, o tym, jaką stawkę ryczałtu można zastosować do rozliczeń z fiskusem decyduje faktycznie wykonywana przez przedsiębiorcę działalność. Warto o tym pamiętać negocjując warunki zatrudnienia i zakres obowiązków a następnie konstruując kontrakt managerski, bo niefortunne rozszerzenie, czy też ograniczenie zakresu obowiązków managera w umowie, może dla niego oznaczać konieczność ponoszenia znaczenie wyższego ciężaru opodatkowania.

Autor: Biuro rachunkowe Skarbiec Corporate Services