Właściwość wyspecjalizowanych urzędów skarbowych – zmiany od 2021 roku

Zmiany właściwości podmiotowej wyspecjalizowanych urzędów skarbowych od 2021 roku

Obecnie funkcjonuje 20 wyspecjalizowanych urzędów skarbowych. Od nowego roku wyspecjalizowany Urząd Skarbowy o zasięgu krajowym zostanie zbudowany na bazie Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego. Do zakresu działania tego organu trafią banki państwowe oraz banki w formie spółek akcyjnych, zakłady ubezpieczeń, podatkowe grupy kapitałowe i spółki wchodzące w skład tych grup oraz spółki, których akcje są notowane na giełdzie.

Według oceny przedstawicieli fiskusa korzyści ze zmiany odniesie zarówno administracja, jak i podatnicy. Dziś wyspecjalizowane urzędy muszą podzielić swój czas na obsługę dużych firm o przychodach powyżej 5 mln euro i bardzo małych, jeżeli mają 5 proc. udział kapitału zagranicznego. W tym ostatnim przypadku może nawet chodzić np. o małą restaurację, której właścicielem czy udziałowcem jest cudzoziemiec.





Mniejszymi firmami będzie się zajmować 380 obecnie działających urzędów skarbowych. Dla usprawnienia i skoncentrowania obsługi podatników MF zamierza również sprawy związane z poborem tzw. podatku u źródła od osób prawnych (w rozliczeniach z zagranicą, kiedy w grę wchodzą między innymi umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania ) Lubelskiemu Wyspecjalizowanemu Urzędowi Skarbowemu.

Likwidacja komórek egzekucji

Dziś tzw. dużymi podmiotami oraz sprawami poboru podatku u źródła zajmuje się 16 wyspecjalizowanych urzędów skarbowych w całej Polsce. Od nowego roku planowane jest jeszcze jedna zmiana w ich organizacji. Mianowicie w wyspecjalizowanych urzędach skarbowych zostaną zlikwidowane komórki egzekucyjne zajmujące się przymusowym ściąganiem zaległych podatkowych. Zadania te zostaną przekazane do urzędów skarbowych właściwych ze względu na siedziby dużych podmiotów. Pracownicy rozwiązywanych komórek egzekucyjnych przejdą do inny zadań w dotychczasowych urzędów, albo do innych organów podatkowych.

Podsumowując

Zmiana w zakresie utworzenia jednego krajowego urzędu skarbowego dla największych podmiotów wydaję się iść w dobrym kierunku. Skupienie kompetencji w jednym ręku pozwoli na takie samo podejście do interpretacji przepisów podatkowych i stosowanie prawa, wobec strategicznych dla budżetu państwa firm i przedsiębiorców. W przypadku pozostawienia, pomiędzy stronami, wyłącznego kontaktu za pomocą środków komunikacji elektronicznej pozwoli to na obniżenie kosztów działania przedsiębiorców, ale organu podatkowego, co w efekcie powinno także przyspieszyć terminy załatwiania spraw.

Artykuł pochodzi z bloga kontrolapodatkowa.pl

