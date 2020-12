Czynności sprawdzające organów podatkowych

Jak poinformowała, mimo pandemii nie zmieniły się cele kontroli, czy przesłanki do ich wszczęcia. "W coraz większym stopniu staramy się bazować na analizie ryzyka, analizie danych, które posiadamy o podatnikach. To przede wszystkim dane z naszych baz - JPK, ksiąg elektronicznych, systemu STIR" - tłumaczy.

W drugim kwartale tego roku zmniejszyła się liczba kontroli zarówno celno-skarbowych jak i podatkowych, co związane było m.in. regulacjami, które pojawiły się w związku z tarczami antykryzysowymi. W trzecim kwartale liczba prowadzonych kontroli była większa, bo sytuacja epidemiczna się ustabilizowała.





Rzeczkowska zaznaczyła, że kontrole celno-skarbowe skierowane są na obszary, gdzie możliwe są największe straty i istnieje największe ryzyko utraty wpływów podatkowych. Chodzi przede wszystkim o oszustwa karuzelowe w VAT oraz CIT.

"W pozostałym zakresie staramy się opierać nasze działania na czynnościach sprawdzających" - powiedziała wiceminister.

Mniej kontroli celno-skarbowych

Zgodnie z informacjami przekazanymi PAP, w III kwartale tego roku liczba kontroli celno-skarbowych w porównaniu do 2019 r. spadła o 11 proc. W porównaniu do II kw. 2020, w III kw. nastąpił wzrost o około 47 proc. Wielkość ustaleń wzrosła o 21 proc., a wysokość wpłat o 125 proc. Z danych MF wynika, że 70 proc. wykrytych nieprawidłowości dotyczy VAT, 20 proc. - CIT, a 10 proc. pozostałych.

"W przypadku kontroli celno-skarbowych ustalenia dotyczą kwoty 4,7 mld zł, a wpłaty 952,7 mln zł. Nie oznacza to, że wielkość wpłat się nie zwiększy, a odzyskana kwota nie wzrośnie" - powiedziała szefowa KAS. Dodała, że w przypadku takich kontroli egzekucja należności jest często utrudniona i długotrwała, często dochodzi do procesów sądowych.

Efekty czynności sprawdzających

Wiceminister uważa, że na skuteczność KAS wskazują przede wszystkim efekty tzw. czynności sprawdzających. "W tym obszarze jesteśmy w dialogu z przedsiębiorcą, to przykład przyjaznego sposobu postępowania administracji. W ramach czynności sprawdzających ustalenia i wpłaty są zdecydowanie wyższe. To jest też wynik tego, że w ramach czynności sprowadzających wychwytywane są zwykłe pomyłki, gdzie nie ma sporu co do wysokości podatku" - zapewniła.

Rzeczkowska zwróciła też uwagę na kontrole podatkowe, które dotyczą spraw spornych, ale mniejszej rangi. W tym przypadku wysokość ustalonych uszczupleń podatkowych wyniosła 2,6 mld zł, co oznacza spadek o 27 proc. r/r. W porównaniu do 2019 r., liczba kontroli podatkowych spadła o 36 proc.

"Ale w III kwartale br. przeprowadziliśmy o ponad 80 proc. więcej kontroli podatkowych niż w II kw. br. Wykryto o 12 proc. więcej uszczupleń. Najlepsze efekty przyniosły czynności sprawdzające. Do końca trzeciego kwartału ustalono uszczuplenia w wysokości 3,9 mld zł, wobec 3,5 mld zł w całym 2019 r." - powiedziała.

Zdaniem wiceminister obecnie jeszcze trudno ocenić, czy pandemia spowodowała ucieczkę podatników do szarej strefy i czy w związku z Covid-19 wzrosła skala nieprawidłowości.

"Na pewno wzrósł nasz potencjał analityczny. Jesteśmy lepiej przygotowani do precyzyjnej kontroli, do punktowych, celowanych działań" - zaznaczyła szefowa KAS.

Autor: Marcin Musiał

mmu/ skr/