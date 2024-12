Fakturowanie w 2025 roku. To jest kluczowe, nie tylko KSeF

W 2025 roku przedsiębiorcy będą coraz częściej sięgać po rozwiązania automatyzujące procesy fakturowania. Zgodnie z raportem “E-Invoicing Market in Europe 2024-2028", opublikowanym przez Research and Markets, rynek e-fakturowania w Europie wzrośnie o 6,13 miliarda USD w latach 2023-2028, przy średniorocznym tempie wzrostu (CAGR) wynoszącym 18,59%. Fakturowanie elektroniczne w coraz większym stopniu bazuje na wykorzystaniu sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, co pozwala na automatyczne generowanie faktur, weryfikację danych czy monitorowanie terminów płatności. Procesy te znacząco redukują ryzyko błędów i oszczędzają czas. Systemy oparte na AI w coraz większym stopniu pozwalać będą ponadto na automatyczne tworzenie faktur na podstawie wcześniejszych transakcji, umów czy zamówień. Dzięki temu przedsiębiorcy będą mogli uniknąć ręcznego wprowadzania danych, co zminimalizuje ryzyko błędów i przyspieszy cały proces.



W kolejnym roku coraz bardziej powszechnym będzie również wdrażanie technologii OCR (Optical Character Recognition), która umożliwi szybkie przetwarzanie faktur papierowych i elektronicznych. Systemy te będą w stanie automatycznie rozpoznać kluczowe dane, takie jak nazwa kontrahenta, kwota czy numer faktury i wprowadzić je do odpowiednich rejestrów.



Ponadto automatyzacja fakturowania będzie coraz częściej integrowana z systemami ERP i CRM. Pozwoli to na pełną synchronizację danych między działami finansowymi, sprzedażowymi i operacyjnymi, co ułatwi zarządzanie płatnościami, monitorowanie należności oraz analizę danych biznesowych.



Dzięki zaawansowanym technologiom coraz bardziej rozpowszechnione stanie się fakturowanie w czasie rzeczywistym, co przyspiesza procesy płatnicze i poprawia płynność finansową firm. Integracja systemów fakturowania z innymi narzędziami biznesowymi umożliwia natychmiastowe przetwarzanie transakcji i bieżące monitorowanie finansów. Podążając za tym trendem ostatnio jedna z polskich spółek wprowadziła aplikację umożliwiającą wystawianie faktur za pomocą promptów głosowych, która przyspiesza ten proces do poziomu prędkości dźwięku.



"Możliwość wystawiania faktur za pomocą poleceń głosowych z poziomu interfejsu aplikacji to zupełnie nowe, niedostępne wcześniej dla polskich przedsiębiorców rozwiązanie, które ma za zadanie maksymalne usprawnianie codziennych czynności związanych z zarządzaniem dokumentami sprzedaży. Zostało ono zaprojektowane m.in. z myślą o mikroprzedsiębiorcach i umożliwia znaczne przyspieszenie procesu wystawienia faktury. Następnie aplikacja jest w stanie równie szybko, w kilka sekund, wysyłać fakturę do odbiorcy" – dodaje Maciej Wawrzyniak.