REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » Podatki » VAT » Faktura » KSeF już za chwilę: ten jeden brakujący dokument odetnie spółkę od systemu e-fakturowania

KSeF już za chwilę: ten jeden brakujący dokument odetnie spółkę od systemu e-fakturowania

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
31 stycznia 2026, 01:35
e-file sp. z o.o.
e-file sp. z o.o.
Producent aplikacji i rozwiązań pomocnych w biznesie oraz w kontaktach z urzędami
komputer, dane, umowa, podpis, bankowość elektroniczna
Startuje KSeF: ten jeden brakujący dokument odetnie spółkę od systemu e-fakturowania
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Zbliżający się termin obowiązkowego korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur to dla wielu przedsiębiorców moment weryfikacji nie tylko wiedzy o przepisach, ale przede wszystkim gotowości organizacyjnej i technicznej. W praktyce najwięcej problemów pojawia się nie na etapie wystawiania faktur, lecz przy dostępie do systemu i podziale ról pomiędzy przedsiębiorcę a biuro rachunkowe.

Już 1 lutego br. zacznie obowiązywać KSeF dla największych podmiotów na rynku. Mimo że wielu z nich deklaruje, iż w dalszym ciągu podatnik będzie otrzymywał fizyczną fakturę, to niektóre podmioty poinformowały podatników, że faktura będzie do odbioru w KSeF. Aby zapewnić m.in. płynność w regulowaniu zobowiązań, należy już od 1 lutego br. zapewnić swojej firmie dostęp do KSeF.

REKLAMA

REKLAMA

Ważne

Ministerstwo Finansów w komunikacie z 30 stycznia 2026 r. poinformowało, że zakończono wszystkie prace związane z przygotowaniem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF 2.0) do uruchomienia w dniu 1 lutego 2026 r. Przeprowadzone testy potwierdziły założone wymagania funkcjonalne oraz techniczne, odporność na obciążenia oraz spełnienie wymogów bezpieczeństwa. System został wdrożony zgodnie z przyjętym harmonogramem i jest gotowy do rozpoczęcia bieżącej obsługi użytkowników.

MF informuje także, że użytkowników KSeF wspiera specjalna Infolinia dostępna całą dobę pod numerami telefonu: 22 330 03 30 (numer dla telefonów komórkowych oraz z zagranicy), 801 055 055 (numer dla telefonów stacjonarnych). Pytania dotyczące KSeF można zadać również w Urzędach Skarbowych.

Ponadto wszystkie podmioty realizujące prace integracyjne oraz korzystające ze środowisk KSeF 2.0, mogą korzystać z dedykowanej pomocy technicznej. Kontakt z zespołem technicznym API KSeF 2.0 jest możliwy za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego KSeF pod adresem: https://ksef.podatki.gov.pl/formularz/.

Twój system „obsługuje KSeF”? To jeszcze nie znaczy, że masz do niego dostęp

Pierwszym obszarem wymagającym weryfikacji jest realna integracja systemu fakturowego lub finansowo-księgowego z Krajowym Systemem e-Faktur. Deklaracja producenta o „obsłudze KSeF” nie powinna być traktowana jako wystarczająca gwarancja pełnej funkcjonalności. W praktyce kluczowe znaczenie ma model technicznej autoryzacji i sposób komunikacji systemu z KSeF.

Podatnik powinien ustalić, czy wykorzystywane oprogramowanie umożliwia:
- wgranie certyfikatu logowania wygenerowanego w Module Certyfikatów i Uprawnień Ministerstwa Finansów,
- wgranie tokenu autoryzacyjnego wygenerowanego w systemie ministerialnym,
- wygenerowanie certyfikatu bezpośrednio w systemie producenta oprogramowania, z którego korzysta przedsiębiorca.

Każdy z powyższych modeli wiąże się z odmiennym poziomem bezpieczeństwa, odpowiedzialności oraz elastyczności w zakresie pracy wieloosobowej i współpracy z biurem rachunkowym. Brak świadomości, z jakiego mechanizmu korzysta system, może skutkować ograniczeniami organizacyjnymi już na etapie wdrożenia.

Należy przy tym podkreślić, że nawet jeśli od 1 lutego dany przedsiębiorca nie będzie jeszcze pobierał faktur z KSeF – ze względu na brak współpracy z podmiotami objętymi obowiązkiem – wcześniejsze dostosowanie infrastruktury informatycznej znacząco ogranicza ryzyko problemów operacyjnych w kolejnych etapach wdrażania systemu. Ma to szczególne znaczenie w kontekście objęcia od 1 kwietnia obowiązkiem fakturowania w KSeF pozostałych podatników, z wyłączeniem podmiotów wykluczonych cyfrowo.

W praktyce im wcześniej przedsiębiorca zweryfikuje możliwości swojego systemu i sposób integracji z KSeF, tym bardziej płynne i kontrolowane będzie przejście na obowiązkowe e-fakturowanie.

REKLAMA

Prowadzisz spółkę? Jeden brakujący dokument może odciąć Cię od KSeF

W przypadku spółek dostęp do Krajowego Systemu e-Faktur nie wynika automatycznie z samego posiadania numeru NIP. Kluczowe znaczenie ma prawidłowe umocowanie osób uprawnionych do działania w KSeF, co w praktyce wymaga złożenia formularza ZAW-FA, jeżeli spółka nie posiada pieczęci firmowej zawierającej NIP.

Brak takiej pieczęci uniemożliwia bowiem techniczne uwierzytelnienie w systemie ministerialnym, a w konsekwencji – nadanie uprawnień do korzystania z KSeF.

Oznacza to, że nawet poprawnie wdrożony system finansowo-księgowy oraz gotowość techniczna nie zapewnią możliwości wystawiania ani odbierania faktur w KSeF. To ryzyko często ujawnia się dopiero na etapie obowiązkowego e-fakturowania, prowadząc do blokad operacyjnych. Weryfikacja statusu pieczęci oraz – w razie jej braku – wcześniejsze złożenie ZAW-FA pozwalają uniknąć paraliżu procesów księgowych w kluczowym momencie wdrożenia KSeF.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Ważne

Należy podkreślić, że złożenie zgłoszenia ZAW-FA nie skutkuje automatycznym nadaniem uprawnień do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur osobie w nim wskazanej. Zgłoszenie to wyłącznie ustanawia tę osobę jako podmiot uprawniony do zarządzania uprawnieniami w KSeF, w tym do dalszego nadawania, modyfikowania lub cofania dostępów innym użytkownikom systemu.
Faktyczne korzystanie z KSeF wymaga zatem przeprowadzenia kolejnych czynności w ramach systemu ministerialnego.

Jednocześnie warto wskazać, że formularz ZAW-FA może zostać złożony w formie elektronicznej, w szczególności za pośrednictwem adresu do e-Doręczeń przypisanego do spółki, co istotnie upraszcza i przyspiesza procedurę formalną.

Faktura może „zniknąć”, a rata nadal biegnie. KSeF zmienia zasady gry z dostawcami

Przedsiębiorcy powinni zweryfikować, którzy dostawcy energii, usług telekomunikacyjnych, leasingodawcy oraz operatorzy stacji paliw będą po wdrożeniu KSeF nadal przekazywać faktury w formie fizycznej lub elektronicznej poza systemem, a którzy ograniczą ich udostępnianie wyłącznie do Krajowego Systemu e-Faktur. Brak takiej wiedzy może prowadzić do sytuacji, w której faktura zostanie prawidłowo wystawiona i doręczona w KSeF, lecz nie zostanie faktycznie odebrana przez przedsiębiorcę z uwagi na brak procedur lub dostępu do systemu.

Ma to szczególne znaczenie w zakresie terminowości płatności, zwłaszcza w przypadku leasingów, gdzie zobowiązanie wobec banku lub instytucji finansowej istnieje niezależnie od fizycznego otrzymania dokumentu. Opóźnienia w regulowaniu rat mogą skutkować naliczeniem odsetek czy sankcjami umownymi. W praktyce oznacza to konieczność dostosowania wewnętrznych procesów obiegu dokumentów oraz bieżącego monitorowania faktur w KSeF, aby uniknąć konsekwencji finansowych wynikających wyłącznie z niedostosowania organizacyjnego.

Checklista gotowości przedsiębiorstwa do KSeF (luty 2026)

- Sprawdzić integrację systemu fakturowego z KSeF (certyfikat, token czy bezpośrednie połączenie).
- Zapewnić dostęp do systemu KSeF w zakresie odbioru faktur od 1 lutego br. (następnie do wysyłania faktur do KSeF od 1 kwietnia br.).
- Zweryfikować posiadanie pieczęci firmowej z NIP lub złożyć formularz ZAW-FA w celu nadania uprawnień i tym samym sprawdzić możliwość elektronicznego złożenia ZAW-FA przez e-Doręczenia (dotyczy podmiotów niebędących osobami fizycznymi).
- Wyznaczyć osobę odpowiedzialną za zarządzanie uprawnieniami w systemie ministerialnym.
- Zweryfikować komunikaty dostawców (energia, telekomunikacja, leasing), czy będą wysyłać faktury tradycyjnie, czy tylko przez KSeF.
- Dostosować wewnętrzne procedury monitorowania płatności, aby uniknąć opóźnień w ratach (np. rat leasingowych).

Zuzanna Kwiatkowska, ekspertka ds. księgowo-podatkowych fillup k24

Zobacz również:

Polecamy: VAT 2026. Komentarz
Polecamy: Biuletyn VAT (miesięcznik) – wersja PREMIUM - abonament
Polecamy: Komplet PODATKI 2026
Polecamy: Wszystko o KSeF 2026 – poradniki, szkolenia, webinary
Polecamy: KSeF krok po kroku – zasady działania i metody wdrożenia

oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
Zasady wyceny aktywów i zobowiązań 2026: ważne zmiany w MSSF i MSR
31 sty 2026

Od 1 stycznia 2026 r. weszły w życie roczne poprawki do MSSF (m.in. zmiana w MSSF 7 Instrumenty finansowe w zakresie ujawniania informacji) oraz nowelizacje MSSF 19 dotycząca spółek zależnych. Kluczowe zmiany obejmują też usprawnienia w ujawnieniach i ulepszenia standardów. Co ważne: MSSF 18 (nowy standard prezentacji) wymaga danych porównawczych już za 2026 roku.
Gdzie tu sens i logika? 23% VAT na wodę w butelkach a 5% VAT na napoje gazowane i dosładzane z 20% dodatkiem soku. Polski system podatkowy preferuje niezdrowe napoje kosztem wody
31 sty 2026

W ocenie ekspertów firmy doradczej EY, polska polityka podatkowa wobec napojów stworzyła paradoks - z jednej strony woda naturalna, rekomendowana przez Ministerstwo Zdrowia jako najzdrowsza, jest objęta 23 proc. VAT, z drugiej - jej substytuty korzystają z preferencji i stawki VAT na poziomie 5 proc.
KSeF już za chwilę: ten jeden brakujący dokument odetnie spółkę od systemu e-fakturowania
31 sty 2026

Zbliżający się termin obowiązkowego korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur to dla wielu przedsiębiorców moment weryfikacji nie tylko wiedzy o przepisach, ale przede wszystkim gotowości organizacyjnej i technicznej. W praktyce najwięcej problemów pojawia się nie na etapie wystawiania faktur, lecz przy dostępie do systemu i podziale ról pomiędzy przedsiębiorcę a biuro rachunkowe.
Kiedy można odliczyć VAT naliczony z faktury otrzymanej w KSeF? Co z odliczeniem gdy faktura zostanie wystawiona poza KSeF?
31 sty 2026

W związku z wejściem w życie przepisów dotyczących funkcjonowania Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) mogą rodzić się pytania, jak zmienione przepisy wpływają na moment powstania prawa do odliczenia podatku VAT z faktur wystawionych i otrzymanych za pośrednictwem KSeF.

REKLAMA

Po co jest KSeF i co zmienia dla przedsiębiorców? [Gość Infor.pl]
30 sty 2026

Krajowy System e-Faktur (KSeF) to jedno z największych wyzwań organizacyjnych, z jakimi mierzą się dziś przedsiębiorcy. Tuż przed jego uruchomieniem wciąż pojawia się wiele pytań. Po co w ogóle powstał KSeF? Jak ma działać w praktyce? I czy firmy są na niego gotowe?
KSeF startuje 1 lutego: Stabilność, ciągłość działania i bezpieczeństwo systemu wciąż budzą wątpliwości. Testy pokazały potencjał systemu ale też obszary ryzyka
30 sty 2026

Czteromiesięczny okres testów interfejsu API KSeF 2.0 dobiega końca – system zacznie obowiązywać w trybie obligatoryjnym dla pierwszych podmiotów już 1 lutego. W naszej ocenie jest on czytelny i funkcjonalny, choć niektóre jego elementy nadal wymagają dopracowania - pisze Anna Puka, VP of Customer Success w firmie WEBCON. Przeprowadzone testy pokazują, że kluczowe wyzwania nie dotyczą samej obsługi narzędzia, lecz kwestii istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa i ciągłości działania – w szczególności mechanizmów uwierzytelniania opartych na certyfikatach czy komunikatów w przypadku awarii.
Rząd zgadza się na ochronę funkcji produkcyjnej wsi. Jest termin
30 sty 2026

Jest zgoda w rządzie na przyjęcie ustawy chroniącej funkcję produkcyjną wsi, a jej uchwalenie ma nastąpić w pierwszej połowie 2026 r. – zapowiedział minister rolnictwa Stefan Krajewski. Szef resortu poinformował również o rozmowach dotyczących odblokowania rynków Mercosuru na polskie jabłka oraz możliwych rekompensatach dla rolników.
Ministerstwo Finansów bagatelizuje problemy z KSeF. Jest odpowiedź na interpelację poselską
30 sty 2026

Resort finansów nie planuje zmian ani w przepisach, ani w funkcjonowaniu Krajowego Systemu e-Faktur. W odpowiedzi na kolejną interpelację poselską MF konsekwentnie umniejsza zgłaszane problemy techniczne i organizacyjne, mimo wątpliwości przedsiębiorców oraz ekspertów.

REKLAMA

Wydatki na pączki dla pracowników, a koszty uzyskania przychodów pracodawcy. Jakie skutki podatkowe ma wspólne świętowanie tłustego czwartku?
30 sty 2026

Czy zjedzenie pączka podniesie motywację pracownika? Na takie pytanie trzeba odpowiedzieć, aby rozstrzygnąć, czy pracodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na zakup pączków z okazji tłustego czwartku.
KSeF w praktyce: na początku będzie bolało ale za dwa lata nikt nie będzie chciał wracać do "PDF-ów na mailu". Ryzyka, wyzwania i szanse nowego systemu e-fakturowania
30 sty 2026

Wokół Krajowego Systemu e-Faktur narosło wiele emocji. Dominują obawy, niepewność, irytacja. Niemała w tym zasługa samej administracji rządowej, która trochę przespała ostatnie dwa lata i nie wykorzystała tego czasu na porządną kampanię edukacyjną. Bez wątpienia KSeF to zmiana fundamentalna. Na pewno na początku będzie trudno, pojawią się problemy, błędy i chaos organizacyjny. Ale moim zdaniem KSeF to również szansa na unowocześnienie procesów związanych z fakturami, które mam wrażenie trochę skostniały i nie nadążają za nowościami technologicznymi. Przyjrzyjmy się więc, co nas czeka w ciągu najbliższych miesięcy.
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA