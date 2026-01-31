KSeF już za chwilę: ten jeden brakujący dokument odetnie spółkę od systemu e-fakturowania

Zbliżający się termin obowiązkowego korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur to dla wielu przedsiębiorców moment weryfikacji nie tylko wiedzy o przepisach, ale przede wszystkim gotowości organizacyjnej i technicznej. W praktyce najwięcej problemów pojawia się nie na etapie wystawiania faktur, lecz przy dostępie do systemu i podziale ról pomiędzy przedsiębiorcę a biuro rachunkowe.

Już 1 lutego br. zacznie obowiązywać KSeF dla największych podmiotów na rynku. Mimo że wielu z nich deklaruje, iż w dalszym ciągu podatnik będzie otrzymywał fizyczną fakturę, to niektóre podmioty poinformowały podatników, że faktura będzie do odbioru w KSeF. Aby zapewnić m.in. płynność w regulowaniu zobowiązań, należy już od 1 lutego br. zapewnić swojej firmie dostęp do KSeF.

Ważne Ministerstwo Finansów w komunikacie z 30 stycznia 2026 r. poinformowało, że zakończono wszystkie prace związane z przygotowaniem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF 2.0) do uruchomienia w dniu 1 lutego 2026 r. Przeprowadzone testy potwierdziły założone wymagania funkcjonalne oraz techniczne, odporność na obciążenia oraz spełnienie wymogów bezpieczeństwa. System został wdrożony zgodnie z przyjętym harmonogramem i jest gotowy do rozpoczęcia bieżącej obsługi użytkowników.



MF informuje także, że użytkowników KSeF wspiera specjalna Infolinia dostępna całą dobę pod numerami telefonu: 22 330 03 30 (numer dla telefonów komórkowych oraz z zagranicy), 801 055 055 (numer dla telefonów stacjonarnych). Pytania dotyczące KSeF można zadać również w Urzędach Skarbowych.



Ponadto wszystkie podmioty realizujące prace integracyjne oraz korzystające ze środowisk KSeF 2.0, mogą korzystać z dedykowanej pomocy technicznej. Kontakt z zespołem technicznym API KSeF 2.0 jest możliwy za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego KSeF pod adresem: https://ksef.podatki.gov.pl/formularz/.

Twój system „obsługuje KSeF”? To jeszcze nie znaczy, że masz do niego dostęp

Pierwszym obszarem wymagającym weryfikacji jest realna integracja systemu fakturowego lub finansowo-księgowego z Krajowym Systemem e-Faktur. Deklaracja producenta o „obsłudze KSeF” nie powinna być traktowana jako wystarczająca gwarancja pełnej funkcjonalności. W praktyce kluczowe znaczenie ma model technicznej autoryzacji i sposób komunikacji systemu z KSeF.



Podatnik powinien ustalić, czy wykorzystywane oprogramowanie umożliwia:

- wgranie certyfikatu logowania wygenerowanego w Module Certyfikatów i Uprawnień Ministerstwa Finansów,

- wgranie tokenu autoryzacyjnego wygenerowanego w systemie ministerialnym,

- wygenerowanie certyfikatu bezpośrednio w systemie producenta oprogramowania, z którego korzysta przedsiębiorca.

Każdy z powyższych modeli wiąże się z odmiennym poziomem bezpieczeństwa, odpowiedzialności oraz elastyczności w zakresie pracy wieloosobowej i współpracy z biurem rachunkowym. Brak świadomości, z jakiego mechanizmu korzysta system, może skutkować ograniczeniami organizacyjnymi już na etapie wdrożenia.

Należy przy tym podkreślić, że nawet jeśli od 1 lutego dany przedsiębiorca nie będzie jeszcze pobierał faktur z KSeF – ze względu na brak współpracy z podmiotami objętymi obowiązkiem – wcześniejsze dostosowanie infrastruktury informatycznej znacząco ogranicza ryzyko problemów operacyjnych w kolejnych etapach wdrażania systemu. Ma to szczególne znaczenie w kontekście objęcia od 1 kwietnia obowiązkiem fakturowania w KSeF pozostałych podatników, z wyłączeniem podmiotów wykluczonych cyfrowo.



W praktyce im wcześniej przedsiębiorca zweryfikuje możliwości swojego systemu i sposób integracji z KSeF, tym bardziej płynne i kontrolowane będzie przejście na obowiązkowe e-fakturowanie.

Prowadzisz spółkę? Jeden brakujący dokument może odciąć Cię od KSeF

W przypadku spółek dostęp do Krajowego Systemu e-Faktur nie wynika automatycznie z samego posiadania numeru NIP. Kluczowe znaczenie ma prawidłowe umocowanie osób uprawnionych do działania w KSeF, co w praktyce wymaga złożenia formularza ZAW-FA, jeżeli spółka nie posiada pieczęci firmowej zawierającej NIP.



Brak takiej pieczęci uniemożliwia bowiem techniczne uwierzytelnienie w systemie ministerialnym, a w konsekwencji – nadanie uprawnień do korzystania z KSeF.



Oznacza to, że nawet poprawnie wdrożony system finansowo-księgowy oraz gotowość techniczna nie zapewnią możliwości wystawiania ani odbierania faktur w KSeF. To ryzyko często ujawnia się dopiero na etapie obowiązkowego e-fakturowania, prowadząc do blokad operacyjnych. Weryfikacja statusu pieczęci oraz – w razie jej braku – wcześniejsze złożenie ZAW-FA pozwalają uniknąć paraliżu procesów księgowych w kluczowym momencie wdrożenia KSeF.

Ważne Należy podkreślić, że złożenie zgłoszenia ZAW-FA nie skutkuje automatycznym nadaniem uprawnień do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur osobie w nim wskazanej. Zgłoszenie to wyłącznie ustanawia tę osobę jako podmiot uprawniony do zarządzania uprawnieniami w KSeF, w tym do dalszego nadawania, modyfikowania lub cofania dostępów innym użytkownikom systemu.

Faktyczne korzystanie z KSeF wymaga zatem przeprowadzenia kolejnych czynności w ramach systemu ministerialnego.

Jednocześnie warto wskazać, że formularz ZAW-FA może zostać złożony w formie elektronicznej, w szczególności za pośrednictwem adresu do e-Doręczeń przypisanego do spółki, co istotnie upraszcza i przyspiesza procedurę formalną.

Faktura może „zniknąć”, a rata nadal biegnie. KSeF zmienia zasady gry z dostawcami

Przedsiębiorcy powinni zweryfikować, którzy dostawcy energii, usług telekomunikacyjnych, leasingodawcy oraz operatorzy stacji paliw będą po wdrożeniu KSeF nadal przekazywać faktury w formie fizycznej lub elektronicznej poza systemem, a którzy ograniczą ich udostępnianie wyłącznie do Krajowego Systemu e-Faktur. Brak takiej wiedzy może prowadzić do sytuacji, w której faktura zostanie prawidłowo wystawiona i doręczona w KSeF, lecz nie zostanie faktycznie odebrana przez przedsiębiorcę z uwagi na brak procedur lub dostępu do systemu.

Ma to szczególne znaczenie w zakresie terminowości płatności, zwłaszcza w przypadku leasingów, gdzie zobowiązanie wobec banku lub instytucji finansowej istnieje niezależnie od fizycznego otrzymania dokumentu. Opóźnienia w regulowaniu rat mogą skutkować naliczeniem odsetek czy sankcjami umownymi. W praktyce oznacza to konieczność dostosowania wewnętrznych procesów obiegu dokumentów oraz bieżącego monitorowania faktur w KSeF, aby uniknąć konsekwencji finansowych wynikających wyłącznie z niedostosowania organizacyjnego.

Checklista gotowości przedsiębiorstwa do KSeF (luty 2026)

- Sprawdzić integrację systemu fakturowego z KSeF (certyfikat, token czy bezpośrednie połączenie).

- Zapewnić dostęp do systemu KSeF w zakresie odbioru faktur od 1 lutego br. (następnie do wysyłania faktur do KSeF od 1 kwietnia br.).

- Zweryfikować posiadanie pieczęci firmowej z NIP lub złożyć formularz ZAW-FA w celu nadania uprawnień i tym samym sprawdzić możliwość elektronicznego złożenia ZAW-FA przez e-Doręczenia (dotyczy podmiotów niebędących osobami fizycznymi).

- Wyznaczyć osobę odpowiedzialną za zarządzanie uprawnieniami w systemie ministerialnym.

- Zweryfikować komunikaty dostawców (energia, telekomunikacja, leasing), czy będą wysyłać faktury tradycyjnie, czy tylko przez KSeF.

- Dostosować wewnętrzne procedury monitorowania płatności, aby uniknąć opóźnień w ratach (np. rat leasingowych).



Zuzanna Kwiatkowska, ekspertka ds. księgowo-podatkowych fillup k24

