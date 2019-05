Deklaracja VAT, plik JPK_VAT a JPK_VDEK

Struktura JPK_VDEK

Wprowadzenie obowiązku przesyłania pliku JPK_VAT sprawiło, że przedsiębiorcy mają jeszcze jeden obowiązek do spełnienia na rzecz fiskusa. Biorąc pod uwagę czynnego podatnika VAT, musi on dostarczać deklarację VAT-7 lub VAT-7K oraz wspomniany plik JPK_VAT. Oprócz tego, podatnicy, którzy rozliczenie podatku VAT wykonują raz na kwartał również mają obowiązek, aby każdego miesiąca dostarczać plik JPK_VAT.

Dodatkowo podmioty wykonujące transakcje wewnątrzwspólnotowe lub wchodzące w skład procedury odwrotnego obciążenia, mają obowiązek na przekazanie właściwej informacji VAT-UE bądź VAT-27 za miesiące, kiedy miało miejsce wykonanie danych transakcji.

Opierając się na niedawno udzielonych informacjach, projekt nowelizacji ustawy odnośnie zmiany ustawy o podatku od towarów i usług, a także ustawy – Ordynacja podatkowa, bierze pod uwagę, iż nowa struktura JPK_VDEK będzie generowana zamiast deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-27, VAT-ZT, VAT-ZZ, VAT-ZD, bierze się również pod uwagę jej dostarczenie zamiast VAT-12. Przedsiębiorcy nie będą już dłużej mieli obowiązku na wzbogacanie uzupełnianego pliku o większą ilość załączników, które dotyczą deklaracji VAT-ZZ, VAT-ZD i VAT-ZT, które w konkretnych przypadkach są obowiązkowe w trakcie dostarczania aktualnych deklaracji.

Ministerstwo Finansów planuje także zaprzestanie używania dodatkowych wniosków pojawiających się w dzisiejszych deklaracjach. Każda z informacji, która musi zostać dostarczona do fiskusa zostanie zawarta w jednym pliku.

Dostarczanie deklaracji VAT jest obowiązkiem o którym mowa w art. 99 ust. 1 i 2 ustawy o VAT. Z kolei obowiązek uzupełniania rejestrów VAT w postaci elektronicznej, a także ich dostarczenie w formie JPK_VAT znajduje swoje wytłumaczenie w art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej. Zastosowanie JPK_VDEK sprawi, że wymienione powyżej ustawy zostaną znowelizowane.

Zwrócono uwagę, iż plik JPK_VAT dostarcza zdecydowanie precyzyjniejszych danych niżeli deklaracje, które zostały wyszczególnione powyżej, w związku z tym, przekazywanie dwa razy tych samych informacji na urzędów mija się z celem i jest zupełnie niepotrzebne. Będzie to również związane z pomniejszeniem kosztów, gdyż urzędy podatkowe nie będą musiały analizować tak ogromnej ilości informacji.

Dlaczego plik JPK_VAT nie może zastąpić deklaracji VAT?

Plik JPK_VAT zawiera informacje odnośnie transakcji występujących w rejestrze VAT, a także kwoty należne oraz zaliczone podatku VAT, jednakże nie istnieje możliwość aby zastąpił deklarację VAT-7.

Zastosowanie pliku JPK_VDEK musi zostać wdrożone, ponieważ w skład deklaracji VAT wchodzi na przykład informacja na temat wnioskowanej wysokości nadwyżki podatku naliczonego do zwrotu oraz odnośnie kwot przeznaczonych do przeniesienia na kolejny miesiąc. Takie informacje nie występują w pliku JPK_VAT. Obecna struktura nie zawiera również pozycji związanych z ulgami na nabycie kasy rejestrującej.

Na dzień dzisiejszy, nie posiadamy jeszcze szczegółów na temat budowy nowego pliku JPK_VDEK, jednakże opierając się na projekcie nowelizacji ustawy, pozycje widniejące na aktualnej deklaracji VAT-7 oraz VAT-7K znajdą się w nowej strukturze JPK_VDEK.

Nowy plik zajmie się rozliczeniem podatku od towarów i usług, chociaż metoda dostarczania będzie taka sama jak aktualnego pliku JPK_VAT. Jest to związane z tym, że przedsiębiorcy nie będą już dłużej musieli generować dwóch osobnych dokumentów, gdyż wystarczający będzie jeden plik, noszący nazwę JPK_VDEK. W jego skład będą wchodzić informacje z rejestrów VAT, a także dane z bieżących deklaracji rozliczeniowych.

Jakie pozytywy będzie miało zastosowanie JPK_VDEK?

Zastosowanie nowego pliku JPK w zdecydowany sposób ułatwi rozliczenia podatkowe, a także skróci czas niezbędny do wywiązania się z wszystkich obowiązków na rzecz urzędu skarbowego. Struktura JPK_VDEK będzie umożliwiała rozliczenie podatku VAT, ale oprócz tego, dzięki niemu zostaną doręczone do fiskusa informacje występujące w rejestrze VAT, które umożliwią kontrolowanie ewentualnych nieprawidłowości.

Za sprawą wprowadzenia JPK_VDEK, będzie tworzona mniejsza ilość danych związanych z podatkiem VAT dostarczanych do organów podatkowych, w związku z tym, że zostaną one generowane w jednym źródle. Jest to ściśle związane z tym, iż monitorowanie dostarczanych danych będzie miało miejsce w szybkim czasie, co będzie jednoznaczne z pomniejszeniem czasu dostarczanych zwrotów nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym, a także nastąpi pomniejszenie kosztów dotyczących analizy danych podatkowych. Kiedy weźmie się pod uwagę podatników, największa korzyść związana ze stosowaniem pliku JPK_VDEK to zaoszczędzenie czasu, a także ułatwienie formalności dotyczących braku konieczności dostarczania deklaracji VAT-7 bądź deklaracji VAT-7K.

Szacuje się, że w trakcie jednego miesiąca Ministerstwo Finansów otrzymuje mniej więcej 2 mln plików JPK.

Comiesięczny obowiązek składania JPK_VAT a JPK_VDEK

Aktualnie, mali podatnicy, których rejestracja do VAT miała miejsce ponad 12 miesięcy temu, mogą skorzystać z rozliczania podatku VAT raz na kwartał. Kim jest mały podatnik? Jest to podmiot, który w trakcie jednego roku podatkowego nie generuje przychodu przekraczającego 1 200 000 euro. Przeliczenie euro na złotówki odbywa się z zastosowaniem średniego kursu NBP, który został opublikowany pierwszego dnia roboczego października roku wcześniejszego. Liczba ta zostaje zaokrąglona do 1 000 zł. W przypadku roku 2019, mowa o limicie 5 135 000 zł.

Na dzień dzisiejszy, decyzja odnośnie kwartalnego rozliczania podatku VAT sprawia, że podatnik mimo wszystko musi dostarczać plik JPK_VAT. W związku z tym, przedsiębiorca ma obowiązek przekazywać do organów podatkowych deklarację VAT-7K raz na kwartał, a także jest zobowiązany aby każdego miesiąca dostarczać strukturę JPK_VAT. Jako, że plik JPK_VAT zostanie wkrótce zastąpiony JPK_VDEK, niezbędne będzie dostarczanie nowej struktury pliku za wszystkie miesiące kwartału oddzielnie. Chociaż w rzeczywistości, plik dostarczony przez przedsiębiorców w trakcie pierwszego oraz drugiego kwartału będzie posiadał informacje występujące w rejestrach VAT za wszystkie miesiące, mimo iż okres rozliczeniowy, występująca w deklaracji VAT nie będzie zawierała żadnych informacji.

Na podstawie tej informacji wiadomo, że podatnicy rozliczający się w sposób kwartalny będą generować plik JPK_VDEK każdego miesiąca oddzielnie. Z kolei tylko i wyłącznie dokument wytworzony za ostatni miesiąc w trakcie kwartału zostanie dostarczony z odcinkiem jednoznacznym z aktualną deklaracją VAT-7K.

JPK_VDEK jest zdecydowanym uproszeniem dla rozliczeń wykonywanych przez podatników oraz pozwoli im na zaoszczędzenie czasu. Kiedy wystąpią jakiekolwiek rozbieżności podatkowe, niezbędne jest wygenerowanie korekty jednego pliku, a nie tak jak ma to miejsce na dzień dzisiejszy, deklaracji VAT oraz JPK_VAT.

JPK_VDEK – od kiedy będzie obowiązywał?

Zastosowanie struktury JPK_VDEK jest związane z obowiązkiem znowelizowania ustawy o VAT oraz o ordynacji podatkowej. Aktualnie, cały czas wykonywane są prace, w związku z tym, cała struktura jest wciąż na etapie projektu. Jest to związane również z określeniem zasad dostarczania JPK_VDEK, a także wygenerowaniem standardów, które służą do zdefiniowania struktury JPK, która będzie posiadać wszystkie konieczne informacje.

Posiłkując się aktualnymi informacjami wiadomo, iż projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, a także ustawy - Ordynacja podatkowa miał zostać wdrożony w dniu 1 lipca 2019 roku. Jest to związane z tym, że do zakończenia czerwca, czyli do zakończenia drugiego kwartału rozliczenia, wszystko będzie się odbywało a oparciu o bieżące zasady. Z nieoficjalnych informacji wiadomo jednak, że termin ten ma zostać przesunięty na początek 2020 roku.

