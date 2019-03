JPK_VDEK zamiast deklaracji VAT-7 i VAT-7K

Już od 1 lipca 2019 r. czynni podatnicy VAT zostaną zwolnieni z obowiązku składania części deklaracji podatkowych. Nowe przepisy wyręczą przedsiębiorców z konieczności dopełniania zbędnych formalności, dzięki czemu zyskają oni więcej czasu na obsługę innych sektorów firmy. Jak w założeniach ma wyglądać nowa rzeczywistość dla podatników VAT?

Obowiązek składania VAT-7, VAT-7K i JPK_VAT

Do składania deklaracji VAT zobowiązani są wszyscy przedsiębiorcy będący podatnikami podatku od towarów i usług. W zależności od terminu składania rozliczeń są to:

reklama reklama

- deklaracja VAT-7, jeśli podatnik składa rozliczenia każdego miesiąca oraz

- deklaracja VAT-7K, dostępna dla podatników rozliczających się co kwartał.

Ponadto podatnicy dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych mają obowiązek przekazywać o nich informacje na formularzu VAT-UE za każdy miesiąc, w którym doszło do takiej transakcji. Dotyczy to także krajowych transakcji objętych systemem odwrotnego obciążenia, o których dane przekazuje się za pośrednictwem formularza VAT-27.

Co więcej, od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy podatku VAT prowadzący ewidencję w formie elektronicznej mają obowiązek składać Jednolity Plik Kontrolny dla rejestru VAT (tzw. JPK_VAT) w miesięcznym cyklu rozliczeniowym. Oznacza to, że nawet podmioty składające do tej pory deklaracje VAT-7K w okresach kwartalnych są zobowiązane do comiesięcznego wysyłania JPK_VAT.

Elektroniczna kontrola podatników VAT

Plik JPK_VAT istotnie rozszerzył zakres udzielanych fiskusowi informacji o działalności podatników. Obecnie przedsiębiorcy informują w nim m.in. o:

- ciągłości numeracji wystawianych faktur,

- szczegółowych danych z transakcji wewnątrzwspólnotowych,

- dokonanych nabyciach z odwrotnym obciążeniem,

- okresach powstania obowiązku podatkowego.

Polecamy: VAT 2019. Komentarz

Należy jednak krytycznie podchodzić do samej idei przekazywania fiskusowi aż tak szczegółowych danych. Jednolity Plik Kontrolny udostępnia Urzędowi Skarbowemu informacje o transakcjach podatników w zaszyfrowany sposób. Problem w tym, że sami zainteresowani zazwyczaj nie zdają sobie z tego sprawy.

Czym różni się JPK_VAT od JPK_VDEK?

Racjonalne wydaje się pytanie, po co wprowadzać nowy plik JPK_VDEK, skoro zaledwie rok temu wszedł w użycie plik JPK_VAT?

Pomimo szerokiego zakresu informacji, jakie podatnik udziela na temat swojej działalności w formularzu JPK_VAT, nie znalazły się w nim wszystkie rubryki z deklaracji VAT-7. Dotyczy to m.in. danych na temat wysokości nadwyżki podatku naliczonego do zwrotu, kwot możliwych do przeniesienia na kolejny miesiąc czy też ulg na zakup kasy rejestrującej.

Projekt nowelizacji ustawy o podatku VAT oraz ordynacji podatkowej zakłada, że rubryki z deklaracji VAT-7 pominięte w pliku JPK_VAT, zostaną przeniesione do nowej struktury, jaką stworzy plik JPK_VDEK. W ten sposób zlikwidowany zostanie dualizm deklaracji. Podatnicy od początku lipca będą składać jedynie plik JPK_VDEK w miejsce deklaracji VAT oraz pliku JPK_VAT.