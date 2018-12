500 zł kary za każdy błąd w JPK_VAT

Nowy, rozbudowany plik JPK_VAT zastąpi deklaracje VAT

Trwają konsultacje publiczne i uzgodnienia międzyresortowe projektu (z 30 listopada 2018 r.) nowelizacji ustawy o VAT (także Ordynacji podatkowej i Kodeksu karnego skarbowego), która ma na celu zastąpienie deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7 i VAT-7K przez przesyłanie nowego przekształconego pliku JPK_VAT.

Podstawowym celem tej nowelizacji jest likwidacja obowiązku składania deklaracji VAT w dotychczasowej formie. Zamiast składać (wysyłać) dwa dokumenty (JPK_VAT i deklarację VAT) podatnik VAT będzie wysyłał jeden – nową wersję JPK_VAT.

Od 1 lipca 2019 r. wystarczy wysłać JPK_VAT w nowej rozbudowanej wersji, która będzie zawierać dane, które dotąd były wysyłane w JPK_VAT i deklaracjach VAT (VAT-7 i VAT-7K). Nowy plik JPK_VAT składać się będzie z części deklaracyjnej oraz części ewidencyjnej.

Wzór nowego pliku JPK_VAT (i ew. kolejne wersje tego pliku) będzie dostępny w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych na platformie ePUAP. Do nowego pliku JPK_VAT ma powstać także instrukcja wypełnienia.

Ponadto zlikwidowane będą co do zasady odrębne załączniki do deklaracji VAT (tj. VAT-ZZ, VAT-ZD i VAT-ZT) oraz dodatkowe wnioski zawarte w obecnych deklaracjach. Załączniki i wnioski zostaną zastąpione polami wyboru (tzw. checkbox-y) zawartymi w strukturze nowego pliku JPK_VAT.

Zniknie także obowiązek oddzielnego składania informacji podsumowującej w obrocie krajowym (VAT-27). Dane znajdujące się w VAT-27 zostaną zawarte w nowym JPK_VAT.

Natomiast zmiany nie będą dotyczyć skróconej deklaracji VAT w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu (VAT-12), a także pozostałych deklaracji VAT, do których będą miały zastosowanie dotychczasowe przepisy (VAT-8, VAT-9M, VAT-10, VAT-11, VAT-13, VAT-21, VAT-23, VAT-26, VAT-UE, VAT-UEK, VAT-R, VAT-Z oraz VIN-R i VIU-R, a także VIN-D i VIU-D).

Nowy plik JPK_VAT (oprócz tego, że będzie zawierał dane przesyłane obecnie w deklaracjach VAT oraz w obecnym pliku JPK_VAT) będzie zawierał także dodatkowe dane, które są potrzebne do analizy rozliczeń VAT i kontroli.

Warto podkreślić, że od 1 lipca 2019 r. podatnicy VAT w formacie JPK_VAT będą przesyłać pełną ewidencję VAT a nie (jak dotąd) tylko informację o prowadzonej ewidencji.

Termin przesyłania JPK_VAT nie ulega zmianie. Nadal będzie to 25. dzień miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym nawet jeśli podatnik rozlicza VAT kwartalnie.

Podatnicy rozliczający się kwartalnie będą obowiązani przesyłać ewidencję VAT za każdy miesiąc kwartału oddzielnie (czyli tak jak dotąd). JPK_VAT przesyłany przez podatników rozliczających się kwartalnie w pierwszych dwóch miesiącach danego kwartału będzie zawierał dane wynikające z ewidencji VAT za każdy miesiąc, natomiast część deklaracyjna nowego pliku JPK_VAT będzie „zerowa”. Za ostatni miesiąc danego kwartału podatnik rozliczający się kwartalnie składać będzie ewidencję łącznie z deklaracją kwartalną (czyli część deklaracyjna powinna być wypełniona danymi za cały kwartał).

Kara pieniężna w wysokości 500 zł za każdą nieprawidłowość w JPK_VAT

Nowością jaką wprowadzi omawiana nowelizacja będzie też nowa sankcja dla podatników VAT, którzy prześlą JPK_VAT z błędami, których nie skorygują mimo wezwania naczelnika urzędu skarbowego.

Zgodnie z proponowanym brzmieniem nowego art. 109 ust. 3f ustawy o VAT w przypadku gdy podatnik prześle (w nowym pliku JPK_VAT) ewidencję VAT zawierającą błędy lub dane niezgodne ze stanem faktycznym naczelnik urzędu skarbowego nakłada, w drodze decyzji, na tego podatnika karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdą stwierdzoną nieprawidłowość.

Jednak przed nałożeniem tej kary naczelnik urzędu skarbowego będzie musiał wezwać podatnika VAT do przesłania (w ciągu 14 dni od doręczenia wezwania) korekty ewidencji (korekty JPK_VAT) na zasadach określonych w art. 99 ust. 11c ustawy o VAT. Naczelnik będzie też oczywiście musiał w tym wezwaniu wskazać błędy lub dane niezgodne ze stanem faktycznym, które wymagają korekty.

Dopiero, gdy podatnik nie skoryguje JPK_VAT w ciągu 14 dni od daty doręczenia ww. wezwania – naczelnik urzędu skarbowego będzie mógł nałożyć karę.