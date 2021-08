Ulga na zakup kasy wirtualnej - objaśnienia podatkowe

Każde stowarzyszenie jest z mocy prawa zobowiązane od prowadzenia księgowości. Do wyboru są dwie opcje: tzw. pełna księgowość i uproszczona ewidencja przychodów i kosztów . Prowadzenie ksiąg rachunkowych dla stowarzyszeń opiera się na ustawie o rachunkowości i było przedmiotem wielu opracowań, dlatego w tym artykule skupimy się na uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów, optymalnej dla mniejszych stowarzyszeń.

