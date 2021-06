Kto musi mieć kasę fiskalną online od 1 lipca 2021 r.?

Kasy fiskalne online. Od 1 lipca 2021 r. kolejna grupa podatników zobowiązana jest do obowiązkowego ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych online. Których podatników dotyczy ten obowiązek?

Kasy fiskalne online - kolejna grupa podatników

Obowiązek wymiany starych kas rejestrujących (z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii) na kasy fiskalne online wprowadzany jest przez ustawodawcę etapami. Od 1 lipca 2021 r. do obowiązkowego ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych za pomocą nowych urządzeń będzie zobowiązana kolejna grupa przedsiębiorców.

Docelowo kasy fiskalne online znajdą się u wszystkich podatników, gdyż od początku 2023 r. w sprzedaży dostępne będą już tylko kasy nowego typu, a dotychczas stosowane kasy z papierowym i elektronicznym zapisem kopii będą stopniowo znikał z rynku.

Obowiązek wymiany kas rejestrujących na kasy online

Wyjaśnijmy, że obowiązek stosowania kas rejestrujących online wprowadziła ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw oraz ustawy – Prawo o miarach (Dz. U. poz. 675). W świetle nowych zapisów, podatnicy, co do zasady, mogą używać kas rejestrujących starego typu, czyli z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, do czasu ich wyeksploatowania lub, w przypadku kas z papierowym zapisem kopii, konieczności wymiany pamięci fiskalnej.

Terminy, po których nie będzie już można kupić kasy z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii zostały określone przez ustawodawcę w sposób następujący, tj. dla kas fiskalnych z elektronicznym zapisem kopii ostateczny termin to 31 grudnia 2022 r., natomiast dla kas fiskalnych z papierowym zapisem kopii termin upłynął w dniu 31 sierpnia 2019 r.

Wobec powyższego, kasy rejestrujące starego typu będą mogły być wprowadzane przez producenta do obrotu na rynek tylko do wyznaczonych terminów. Terminy te nie ograniczają jednak możliwości stosowania tych kas przez podatników. Kasy rejestrujące z elektronicznym i papierowym zapisem kopii będą stopniowo wycofywane z rynku w wyniku naturalnej wymiany starych urządzeń na nowe. Nie ma natomiast obowiązku wymiany kas starego typu od 1 stycznia 2023 r. na kasy online.

Kasy fiskalne online od 1 lipca 2021 r.

Ustawodawca objął niektóre branże obligatoryjną wymianą kas w określonych terminach, o czym mówi art. 145b ustawy o VAT. Chodzi o m.in. sprzedaż paliw, świadczenie usług naprawy pojazdów, usługi gastronomiczne, sprzedaż węgla, usługi fryzjerskie.

Jeżeli chodzi o rok obecny, to obowiązek stosowania kas fiskalnych online m.in. dla branży gastronomicznej i restauracyjnej zaistniał od 1 stycznia 2021 r., przy czym do końca 2020 r. przedsiębiorcy, którzy znaleźli się w wyjątkowo trudnej sytuacji, mogli wnioskować o przedłużenie terminu na ich zakup. Indywidualne decyzje w takiej sytuacji podejmowały urzędy skarbowe.

Natomiast do 1 lipca 2021 r. wymiany tradycyjnych kas fiskalnych na kasy fiskalne online muszą dokonać przedsiębiorcy zajmujący się świadczeniem poniższych usług, tj.:

- fryzjerskich,

- kosmetycznych i kosmetologicznych,

- budowlanych,

- w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,

- prawniczych,

- związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

Przypomnijmy, że pierwotnie przepisy określały termin wprowadzenia kas online dla tych branż na 1 stycznia 2021 r. Ustawodawca przesunął jednak ten termin na dzień 1 lipca 2021 r.

Tabela: Wymiana tradycyjnych kas fiskalnych na kasy fiskalne online w 2021 r.

Kasy fiskalne online Obowiązek dotyczy świadczenia usług: od 1 stycznia 2021 roku - związanych z wyżywieniem – wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo - w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania - sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu od 1 lipca 2021 roku - fryzjerskich - kosmetycznych - budowlanych - w zakresie opieki medycznej przez lekarzy i lekarzy dentystów - prawniczych - związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu

Wymiana kasy fiskalnej na online a ulga

Podatnicy dokonujący wymiany kasy mogą skorzystać z ulgi podatkowej. Zasady korzystania z ulgi na zakup kasy rejestrującej online określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika (Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 820).

Aktualnie ulga na zakup kasy fiskalnej online, czyli zwrot kosztów na zakup kasy fiskalnej online wynosi 90% jej ceny netto, nie więcej jednak niż 700 zł. A w przypadku gdy podatnik kupuje więcej niż jedną kasę fiskalną online, może skorzystać z ulgi na każdą z nich, pod warunkiem jednak, że zacznie używać każdej z tych kas, w każdym punkcie sprzedaży nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia ewidencji sprzedaży.

O zwrot kosztów zakupu kasy fiskalnej online może się ubiegać:

- firma, która została objęta obowiązkiem ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej i rozpoczęła prowadzenie tej ewidencji na kasie online,

- firma, która nie ma obowiązku ewidencjonowania sprzedaży i dotąd w ogóle nie używała kasy fiskalnej, ale zdecydowała, że będzie prowadził taką ewidencję na kasie online.

Ulga na zakup kasy online przysługuje zarówno przedsiębiorcom, którzy rozliczają podatek VAT (czynni podatnicy VAT), jak i przedsiębiorcom, którzy są z tego obowiązku zwolnieni lub wykonują wyłącznie czynności niepodlegające opodatkowaniu i ewidencjonują sprzedaż na kasie fiskalnej (bierni podatnicy VAT).

Odliczenie kwoty wydanej na zakup kasy rejestrującej online lub jej zwrot następuje pod warunkiem:

- rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży przez podatnika przy użyciu kasy rejestrującej zakupionej w okresie obowiązywania potwierdzenia, o którym mowa w art. 111 ust. 6b ustawy o VAT;

- posiadania przez podatnika faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej oraz dowodu zapłaty całej należności za jej zakup.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r., t.j. z dnia 23 stycznia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 106), ostatnia zmiana: Dz.U. z 2020 r., poz. 2419

- ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw oraz ustawy – Prawo o miarach (Dz. U. poz. 675)

- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii (Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 1059)