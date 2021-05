Czy weterynarze muszą stosować kasy fiskalne online od 1 lipca 2021 r.?

Kasy fiskalne online - weterynarze. Czy lekarze weterynarii są obowiązani do wymiany kasy fiskalnej na tzw. kasę online przed 1 lipca 2021 r.?

Ważne!

Nie, lekarze weterynarii nie są obowiązani do wymiany kas online na potrzeby sprzedaży realizowanej od 1 lipca 2021 r. Szczegóły w dalszej części artykułu.

Kasy fiskalne online

Reklama

Od 1 maja 2019 r. obowiązuje art. 111 ust. 6a ustawy o VAT, zgodnie z którym kasa fiskalna wykorzystywana do ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych lub rolników ryczałtowych musi zapewniać połączenie i przesyłanie informacji między kasą rejestrującą a tzw. Centralnym Repozytorium Kas. Tak skonstruowane kasy określane są mianem kas online.

Mimo wejścia w życie przepisów o kasach online podatnicy generalnie nadal mogą używać do ewidencjonowania sprzedaży dotychczas stosowane kasy rejestrujące, tj. kasy z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii. Nie dotyczy to jednak wszystkich podatników.

Należy pamiętać, że podatnicy z branż, które zostały wymienione w art. 145b ust. 1 pkt 1-3 ustawy o VAT, mogą ewidencjonować swoją sprzedaż przy zastosowaniu kas z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii tylko do dnia wskazanego w tym przepisie (z uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Finansów przedłużającego te terminy). Po wskazanych datach podatnicy z wymienionych branż muszą ewidencjonować sprzedaż za pomocą kas online.

Usługi opieki medycznej z kasą fiskalną online od 1 lipca 2021 r.

I tak, na podstawie wskazanych regulacji, do świadczenia usług w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, podatnicy mogą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii w terminie do 30 czerwca 2021 r.

Wobec tego powstała wątpliwość, czy również lekarze weterynarii są obowiązani do używania kas online od 1 lipca 2021 r. Zdaniem autora nie. Istnieją argumenty przemawiające za uznaniem, że usługi weterynaryjne nie są objęte obowiązkiem rejestracji przy użyciu kas online od początku lipca 2021 r.

Ważne!

Lekarze weterynarii nie muszą do końca czerwca 2021 r. wymienić kasy starego typu na kasy online.

Weterynarze działają na innej podstawie prawnej niż pozostali lekarze

Takie podejście wynika z tego, że lekarze weterynarii nie zostali wymienieni wprost w art. 145b ustawy o VAT. W przepisie tym wymieniono wyłącznie lekarzy i lekarzy dentystów, którzy świadczą usługi w zakresie opieki medycznej. Ponadto zasady i warunki wykonywania zawodów lekarza i lekarza dentysty reguluje ustawa z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Natomiast wykonywanie zawodu lekarza weterynarii jest uregulowane w ustawie z 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, zgodnie z którą wykonywanie zawodu lekarza weterynarii polega na ochronie zdrowia zwierząt oraz weterynaryjnej ochronie zdrowia publicznego i środowiska. Można więc stwierdzić, że ustawodawca celowo rozgraniczył zawody lekarzy i lekarzy dentystów od zawodu lekarza weterynarii.

Tym samym w ocenie autora usługi wykonywane przez lekarza weterynarii nie są tożsame z usługami wykonywanymi przez lekarzy i lekarzy dentystów, wymienionymi w art. 145b ust. 1 pkt 3 lit. d ustawy o VAT. W konsekwencji weterynarze nie będą obowiązani do stosowania kas online od 1 lipca 2021 r.,

Podstawa prawna:

art. 111 ust. 6a, art. 145a, art. 145b ust. 1 pkt 3 lit. d ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 685; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 802

§ 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 10 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii - Dz.U. z 2020 r. poz. 1059

Adrian Błaszkiewicz, ekspert w zakresie VAT