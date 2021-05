Sezonowa działalność gastronomiczna a kasa fiskalna online

Sezonowa gastronomia a kasa fiskalna online. Prowadzimy działalność gastronomiczną sezonowo. Od 1 października 2020 r. mamy zawieszoną działalność. Mamy zamiar ją odwiesić w maju. Do końca grudnia nie kupiliśmy kasy online. Czy nas również obowiązywała wymiana? Czy jeśli teraz zakupimy kasę, to możemy wystąpić o ulgę? Czy kasa online będzie musiała być włączona z dostępem do Internetu również wtedy, gdy działalność będzie zawieszona?

Tak, obowiązywała Państwa wymiana kasy starego typu na kasę online. Jeśli dokonacie zakupu przed odwieszeniem działalności, nie stracicie prawa do ulgi. W okresie zawieszenia działalności kasa nie musi być włączona i połączona z Internetem. Szczegóły w dalszej części artykułu.

Ważne!

W przypadku niektórych rodzajów działalności gastronomicznej (również sezonowej) posiadanie kasy fiskalnej jest obowiązkowe niezależnie od przewidywanego obrotu.

Czy działalność gastronomiczna prowadzona sezonowo musi być ewidencjonowana na kasie online?

Kasy fiskalne muszą mieć m.in. podatnicy świadczący usługi związane z wyżywieniem (PKWiU ex 56.10, PKWiU 56.21, PKWiU 56.29, PKWiU ex 56.30), wyłącznie:

świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering).

Reklama

Ta pierwsza grupa usług od 1 stycznia 2021 r. musi być obowiązkowo ewidencjonowana na kasie online. Dlatego gdy Państwa działalność jest prowadzona w stacjonarnej placówce, należy wymienić kasę na kasę online przed rozpoczęciem sprzedaży w 2021 r. Powstaje pytanie, co należy rozumieć przez stacjonarne placówki?

Jak wyjaśnia GUS, są to usługi związane z zapewnianiem pełnego wyżywienia przeznaczonego do bezpośredniej konsumpcji w restauracjach, włączając restauracje samoobsługowe i oferujące posiłki "na wynos", z miejscami do siedzenia lub bez takich miejsc. Nie jest tu istotny rodzaj obiektu serwującego posiłki, ale fakt, że są one przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji.

Ważne!

Do placówek gastronomicznych nie zalicza się ruchomych punktów sprzedaży detalicznej i automatów sprzedażowych.

Jak wyjaśnia MF w wydanych interpretacjach, do placówek gastronomicznych oprócz restauracji, barów, stołówek, kawiarni zaliczamy również:

smażalnie,

pijalnie,

lodziarnie,

bufety w kinie, na stadionie itp.

Reklama

Jeżeli nie prowadzą Państwo działalności gastronomicznej w food trucku, tylko w stacjonarnej placówce, wymiana kasy starego typu na kasę online obowiązywała Was do końca 2020 r. Skoro tego nie zrobiliście w związku z zawieszeniem działalności, powinniście to zrobić przed rozpoczęciem sprzedaży w 2021 r.

Potwierdzają to również organy podatkowe. W piśmie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16 lutego 2021 r. (sygn. 0112-KDIL3.4012.7.2021.1.MS) czytamy:

W świetle powyższego trudno uznać ww. przyczepę za placówkę gastronomiczną o charakterze stacjonarnym, skoro pojazd ten, nie znajduje się na stałe w jednym miejscu, ale zmienia swoje położenie co jakiś czas (w zależności od czasu i miejsca odbywania się poszczególnych wydarzeń, w trakcie których w przyczepie dokonywana jest/będzie sprzedaż kurczaków z rożna). Również z punktu widzenia klientów nie można uznać, że placówka ta jest placówką stacjonarną, nie jest ona bowiem zlokalizowana w jednym konkretnym miejscu (nie ma stałego adresu), do którego klient może się zawsze udać i skorzystać z oferowanych usług gastronomicznych.

Mając na uwadze opis sprawy oraz ww. przepisy prawa podatkowego wskazać należy, że skoro prowadzona sprzedaż kurczaków z rożna będzie z mobilnej placówki gastronomicznej typu "przyczepa" a nie w stacjonarnej placówce gastronomicznej, to Wnioskodawczyni nie będzie miała obowiązku ewidencjonowania przedmiotowej sprzedaży na kasie on-line, w konsekwencji, po dniu 1 stycznia 2021 r. może używać zwykłą kasę.

Ważne!

Podatnicy świadczący usługi gastronomiczne mogą zakupić wirtualną kasę online w postaci oprogramowania zamiast kasy stacjonarnej.

Czy wymiana kas na kasę online dopiero w 2021 r., gdy działalność gastronomiczna jest prowadzona sezonowo, uprawnia do ulgi na jej zakup?

Podatnicy świadczący usługi gastronomiczne stacjonarnie byli zobowiązani do wymiany kas do końca 2020 r. Podatnicy, którzy wymieniali kasy, mogli wystąpić o ulgę na ich zakup, gdy rozpoczęli ewidencjonowanie w obowiązującym ich terminie. Zdaniem MF nie mieli dodatkowych 6 miesięcy, liczonych od 1 stycznia 2021 r. Wyjątek dotyczy podatników, którzy zawiesili oficjalnie działalność. Kasa powinna być gotowa do ewidencjonowania na dzień rozpoczęcia działalności. W piśmie zawierającym odpowiedź MF na pytanie DGP czytamy:

W przypadku gdy działalność gospodarcza została zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami zawieszona, fiskalizacja kasy powinna nastąpić nie później niż pierwszego dnia jej odwieszenia. A zatem podatnik świadczący usługi związane z wyżywieniem wyłącznie świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania powinien być przygotowany do ewidencjonowania sprzedaży w dniu odwieszenia działalności gospodarczej, aby zachować prawo do skorzystania z ulgi na zakup kasy online.

Dlatego żeby nie stracić prawa do ulgi i nie narazić się na sankcje z kodeksu karnego skarbowego, muszą Państwo posiadać kasę online gotową do ewidencjonowania na dzień odwieszenia działalności. Wtedy będzie przysługiwało Wam prawo do ulgi na jej zakup w wysokości 90% ceny netto, jednak nie więcej niż 700 zł.

Jak rozliczyć ulgę na zakup kasy online?

O ulgę możemy wystąpić w miesiącu, w którym rozpoczniemy jej faktyczne użytkowanie, albo w kolejnych miesiącach.

Sposób wykazania ulgi zależy od tego, jak wygląda rozliczenie w części deklaracyjnej nowego JPK. I tak:

1. Wystąpiła nadwyżka podatku należnego nad naliczonym

Jeśli wystąpiła nadwyżka podatku należnego nad naliczonym, to jak wynika z objaśnień do JPK_V7, w pozycji deklaracyjnej P_49 wpisujemy:

- przysługującą kwotę ulgi na zakup kasy; nie możemy jednak wpisać całej kwoty, tylko kwotę do wysokości tej różnicy; pozostałą część wpisujemy w poz. P_52;

- 0 lub pozostawiamy pole puste, jeżeli z deklaracji wynika nadwyżka podatku naliczonego nad należnym lub różnica między podatkiem należnym i naliczonym wynosi 0.

Jeżeli w poz. P_49 wpisaliśmy kwotę ulgi, to następnie w poz. P_51 wpisujemy różnicę między kwotą do wpłaty i kwotą ulgi z poz. P_49.

2. Wystąpiła nadwyżka podatku naliczonego nad należnym

Gdy wystąpiła nadwyżka podatku naliczonego nad należnym lub nie mogliśmy rozliczyć całej kwoty ulgi w poz. P_49, to jak wynika z objaśnień do JPK-V7, należy tę kwotę wpisać w poz. P_52.

Kwotę ulgi z poz. P_52 możemy wykazać do zwrotu lub do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy. Obecnie całą kwotę z poz. P_52 możemy jednorazowo wykazać do zwrotu.

Gdy korzystamy ze zwolnienia z VAT, aby uzyskać ulgę, musimy złożyć wniosek o zwrot.

Czy w okresie zawieszenia działalności kasa online musi być włączona i połączona z Internetem?

Użytkownik kasy online ma zapewnić połączenie umożliwiające przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas (CRK). Przesyłanie danych z kas rejestrujących do CRK ma następować w sposób bezpośredni, ciągły, zautomatyzowany lub na żądanie Szefa KAS - w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej. Dlatego powstaje pytanie, czy można wyłączyć kasę, gdy np. zawieszamy działalność. Odpowiedź na to pytanie jest twierdząca. Gdy punkt gastronomiczny będzie nieczynny, kasa może być wyłączona.

W piśmie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 grudnia 2020 r. (sygn. 0111-KDIB3-2.4012.720.2020.2.MN) czytamy:

Kasa on-line powinna zapewniać połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas w czasie prowadzenia sprzedaży wymagającej zaewidencjonowania na kasie rejestrującej, przez co należy rozumieć także gotowość podatnika do dokonania takiej sprzedaży.

Zatem co do zasady kasa powinna być połączona z Internetem w czasie godzin pracy czyli otwarcia punktu usługowego lub firmy, a nie tylko wtedy gdy dochodzi do transakcji sprzedaży.

Podstawa prawna:

art. 111, art. 145b ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 685; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 802

Powołane interpretacje:

pismo Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 grudnia 2020 r. (sygn. 0111-KDIB3-2.4012.720.2020.2.MN)

pismo Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16 lutego 2021 r. (sygn. 0112-KDIL3.4012.7.2021.1.MS)

Joanna Dmowska, ekspert w zakresie VAT