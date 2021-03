Kiedy przysługuje ulga na zakup kasy fiskalnej online?

Kiedy kasy fiskalne online?

Kas fiskalnych online pojawiły się za sprawą ustawy z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw oraz ustawy – Prawo o miarach (Dz. U. poz. 675).

Kasy rejestrujące online, które ostatecznie zastąpią kasy rejestrujące z elektronicznym i papierowym zapisem kopii, wyposażone są w nowe funkcjonalności umożliwiające, oprócz zapisu w pamięci fiskalnej i chronionej kasy, również przekazywanie w sposób ciągły, zautomatyzowany i bezpośredni danych rejestrowanych przy ich użyciu z prowadzonej ewidencji oraz danych o zdarzeniach mających znaczenie dla pracy kas do systemu teleinformatycznego Centralnego Repozytorium Kas.

reklama reklama



Podatnicy, co do zasady, mogą używać kas rejestrujących starego typu, czyli z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, do czasu ich wyeksploatowania lub, w przypadku kas z papierowym zapisem kopii, konieczności wymiany pamięci fiskalnej. Ustawodawca wprowadził terminy, po których nie będzie już można kupić kasy z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, tj.:

- dla kas z elektronicznym zapisem kopii – 31 grudnia 2022 r.;

- dla kas z papierowym zapisem kopii – 31 sierpnia 2019 r.

Oznacza to, że kasy starego typu będą mogły być wprowadzane przez producenta do obrotu na rynek tylko do wyznaczonych terminów. Terminy te nie jednak ograniczają możliwości stosowania tych kas przez podatników. Kasy rejestrujące z elektronicznym i papierowym zapisem kopii będą stopniowo wycofywane z rynku w wyniku naturalnej wymiany starych urządzeń na nowe. Nie ma natomiast obowiązku wymiany kas starego typu od 1 stycznia 2023 r. na kasy online.

Ustawodawca objął jednak niektóre branże obligatoryjną wymianą kas w terminach określonych ustawą, czyli zgodnie z art. 145b ustawy o VAT. Chodzi o m.in. sprzedaż paliw, świadczenie usług naprawy pojazdów, usługi gastronomiczne, sprzedaż węgla, usługi fryzjerskie.

Ulga na zakup kasy fiskalnej online - kto może skorzystać?

Zasady korzystania z ulgi na zakup kasy rejestrującej online określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika (Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 820).

Aktualnie ulga na zakup kasy fiskalnej online, czyli zwrot kosztów na zakup kasy fiskalnej online wynosi 90% jej ceny netto, nie więcej jednak niż 700 zł. A w przypadku gdy podatnik kupuje więcej niż jedną kasę fiskalną online, może skorzystać z ulgi na każdą z nich, pod warunkiem jednak, że zacznie używać każdej z tych kas, w każdym punkcie sprzedaży nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia ewidencji sprzedaży.

O zwrot kosztów zakupu kasy fiskalnej online może się ubiegać:

- firma, która została objęta obowiązkiem ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej i rozpoczęła prowadzenie tej ewidencji na kasie online,

- firma, która nie ma obowiązku ewidencjonowania sprzedaży i dotąd w ogóle nie używała kasy fiskalnej, ale zdecydowała, że będzie prowadził taką ewidencję na kasie online.

Ulga na zakup kasy online przysługuje zarówno przedsiębiorcom, którzy rozliczają podatek VAT (czynni podatnicy VAT), jak i przedsiębiorcom, którzy są z tego obowiązku zwolnieni lub wykonują wyłącznie czynności niepodlegające opodatkowaniu i ewidencjonują sprzedaż na kasie fiskalnej (bierni podatnicy VAT).

Odliczenie kwoty wydanej na zakup kasy rejestrującej online lub jej zwrot następuje pod warunkiem:

- rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży przez podatnika przy użyciu kasy rejestrującej zakupionej w okresie obowiązywania potwierdzenia, o którym mowa w art. 111 ust. 6b ustawy o VAT;

- posiadania przez podatnika faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej oraz dowodu zapłaty całej należności za jej zakup.

Ulga na zakup kasy fiskalnej online w deklaracji VAT lub urzędzie skarbowym

Czynny podatnik VAT ulgę n zakup kasy online rozlicza w deklaracji VAT.

Obecnie czynni podatnicy VAT rozliczają zwrot kosztów zakupu w deklaracji VAT-7 lub VAT-7K, tj. podatnicy, którzy rozliczają się miesięcznie, powinni rozliczyć zwrot w deklaracji VAT-7, natomiast podatnicy rozliczający się kwartalnie - w deklaracji VAT-7K.

Zwrot można rozliczyć w deklaracji VAT za okres, w którym podatnik rozpoczął używać kasy online lub w dowolnej deklaracji za późniejszy okres, ponieważ prawo do zwrotu jest bezterminowe (nie wygasa).

Jeżeli chodzi o zasady odliczania kwoty wydanej na zakup kasy fiskalnej online, to należy mieć na uwadze następujące warunki:

W przypadku gdy kwota wydana na zakup kasy online wykazana w deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług za dany okres rozliczeniowy jest niższa bądź równa kwocie podatku należnego, podatnik pomniejsza kwotę tego podatku o wysokość kwoty wydanej na zakup.

W przypadku gdy kwota wydana na zakup wykazana w deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług za dany okres rozliczeniowy jest wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik pomniejsza kwotę podatku należnego o wysokość kwoty wydanej na zakup, a pozostałą część kwoty wydanej na zakup może, w tym okresie rozliczeniowym, wykazać do zwrotu na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, zwanych dalej „rachunkiem”, lub powiększyć kwotę podatku naliczonego do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy.

Jeżeli w deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług za dany okres rozliczeniowy nie wystąpił podatek należny, podatnik kwotę wydaną na zakup wykazuje do zwrotu na rachunek lub powiększa kwotę podatku naliczonego do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy.

W przypadku podatników rozliczających się w formie ryczałtu, o którym mowa w art. 114 ustawy o VAT, kwota wydana na zakup za dany okres rozliczeniowy może pomniejszyć kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego. Poza tym, jeżeli kwota wydana na zakup jest wyższa od kwoty podatku podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego wykazanej w deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług za dany okres rozliczeniowy, pozostałą część kwoty wydanej na zakup organ podatkowy zwraca na wniosek podatnika złożony wraz z deklaracją do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Ulga na zakup kasy fiskalnej online - wniosek do urzędu skarbowego

Natomiast bierni podatnicy VAT, którzy chcą skorzystać z ulgi, muszą złożyć wniosek do właściwego urzędu skarbowego, tj.:

- jednoosobowa działalność gospodarcza – wniosek do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania;

- firma jako osoba prawna (np. spółka z o.o.) lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej (np. stowarzyszenie) – wniosek do urzędu skarbowego właściwego dla siedziby podmiotu;

- podatnik nie ma w Polsce siedziby, ale na stałe prowadzi tutaj działalność gospodarczą – wniosek do urzędu skarbowego właściwego dla stałego miejsca prowadzenia działalności;

- podatnik nie ma siedziby, ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce – wniosek do Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

- w przypadku największych podatników – wniosek w jednym z wyspecjalizowanych urzędów skarbowych o zasięgu wojewódzkim (jeśli przychód netto osiąga wysokość minimum 3 mln euro) lub I Mazowieckim Urzędzie Skarbowym w Warszawie (jeśli przychód netto jest powyżej 50 mln euro).

Wniosek o zwrot kwoty wydanej na zakup kasy fiskalnej online

W przypadku gdy zwrot kwoty wydanej na zakup jest dokonywany na wniosek podatnika złożony do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, w miesiącu następującym po miesiącu, w którym rozpoczęto prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, wniosek powinien zawierać:

1) imię i nazwisko lub nazwę podatnika, jego dane adresowe oraz numer identyfikacji podatkowej, a w przypadku podatników świadczących usługi przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami – dodatkowo informację o numerze licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz numerze rejestracyjnym i bocznym taksówki, w której zainstalowano kasę rejestrującą;

2) numer rachunku, na który należy dokonać zwrotu.

Do wniosku należy dołączyć:

1) kopię faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej wraz z kopią dowodu zapłaty całej należności za jej zakup;

2) kopię raportu fiskalnego miesięcznego wystawionego przy użyciu kasy rejestrującej potwierdzającego prowadzenie ewidencji sprzedaży;

3) w przypadku podatników świadczących usługi przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami – kopię świadectwa przeprowadzonej legalizacji ponownej taksometru współpracującego z kasą o zastosowaniu specjalnym służącą do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu tych usług, w tym również zintegrowanego w jednej obudowie z kasą.

Ulga na zakup kasy fiskalnej online dla nievatowca

Czy ulga na zakup kasy fiskalnej online przysługuje dla nievatowca, czyli podatnika zwolnionego z VAT?

W odpowiedzi na to pytanie przytoczmy ostatnią interpretację indywidualną, tj. interpretację z dnia 16 marca 2021 r., nr 0113-KDIPT1-3.4012.951.2020.2.JM.

Od dnia 1 stycznia 2019 r. obowiązują przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U., poz. 2519, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem”.

W kwestii prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej – ustawodawca przewidział zwolnienia podmiotowe (§ 3 rozporządzenia), jak i przedmiotowe (§ 2 rozporządzenia) z tego obowiązku. Należy jednak zauważyć, że wykonywanie przez podatnika czynności wymienionych w § 4 rozporządzenia wyklucza możliwość zastosowania przez niego zwolnień określonych w § 2 i § 3 rozporządzenia. Zatem bezwzględnemu obowiązkowi ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących, niezależnie od przysługującego podatnikowi zwolnienia od tego obowiązku na podstawie § 2 i § 3 powołanego rozporządzenia, podlegają czynności wymienione w § 4 rozporządzenia, dokonywane na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca chce otworzyć firmę budowlaną, zajmującą się składaniem konstrukcji stalowych magazynu czy innych budynków, położeniem blachy, cięciem stali. Wnioskodawca będzie świadczył usługi PKWiU 43.91 Roboty związane z pokryciem dachowym na rzecz osób fizycznych i rolników ryczałtowych. Przy sprzedaży na rzecz osób fizycznych i rolników ryczałtowych Wnioskodawca będzie korzystał z limitu na kasie fiskalnej do 20 tys. zł w roku. Wnioskodawca będzie otrzymywał zapłatę gotówkowo i bezgotówkowo. Wnioskodawca zakłada, że przekroczy limit 20 tys. zł we 09-2021. Wnioskodawca zakłada, że zakupi kasę fiskalną 11-2021 i w tym miesiącu będzie też fiskalizacja. Wnioskodawca zamierza zakupić kasę online. Po wykonaniu usługi, następnego dnia po fiskalizacji Wnioskodawca zamierza zaewidencjonować sprzedaż na kasie fiskalnej w 11-2021. Wnioskodawca będzie posiadał fakturę zakupu kasy fiskalnej i dowód zapłaty.

Przy tak przedstawionym opisie sprawy wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do skorzystania z ulgi na zakup kasy rejestrującej online.

Organ skarbowy stwierdził, że Wnioskodawca będzie miał prawo do skorzystania z ulgi na zakup kasy rejestrującej online, gdyż w przypadku Wnioskodawcy obowiązek ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej powstanie z dniem 1 grudnia 2021 r., a Wnioskodawca zakupi kasę rejestrującą w listopadzie 2021 r. i w tym samym miesiącu nastąpi jej fiskalizacja oraz zaewidencjonowanie sprzedaży przy jej zastosowaniu. Tym samym w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że Wnioskodawca spełni wszystkie warunki i będzie przysługiwać mu prawo do skorzystania z ulgi na zakup kasy rejestrującej, o której mowa w art. 111 ust. 4 ustawy. Zatem stanowisko Wnioskodawcy, który prawo do skorzystania z ulgi na zakup kasy rejestrującej wywodzi z nieprzekroczenia w ciągu roku limitu sprzedaży w kwocie 20 tys. zł, należało uznać za nieprawidłowe.

Podstawa prawna:

- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika (Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 820)

- ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r., t.j. z dnia 23 stycznia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 106), ostatnia zmiana: Dz.U. z 2020 r., poz. 2419

- ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw oraz ustawy – Prawo o miarach (Dz. U. poz. 675)

- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii (Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 1059)