Przedawnienie obowiązku zwrotu ulgi na zakup kasy fiskalnej

Ulga na zakup kasy rejestrującej

Warunki skorzystania z ulgi na zakup kasy rejestrującej są uregulowane w rozporządzeniu w sprawie odliczeń VAT, a dokładnie w art. 11 ust 4 ustawy o VAT. Aby móc skorzystać z odliczenia kwoty wydanej na kasę rejestrującą, podmiot musi spełnić następujące warunki:

musi posiadać fakturę za zakup oraz dowód pełnej zapłaty za kasę rejestrującą online,

rozpocząć ewidencję sprzedaży na zakupionej kasie (w przypadku prowadzenia ewidencji na większej ilości kas, odliczenie lub zwrot za zakup każdej z nich następuje pod warunkiem rozpoczęcia prowadzenia ewidencji na danej kasie nie później niż w okresie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia ewidencji sprzedaży przez podmiot),

nabycie kasy miało miejsce w okresie obowiązywania potwierdzenia wydanego przez Prezesa Urzędu Miar (art. 111 ust. 6b ustawy o VAT).

Odliczenie lub zwrot za zakup kasy rejestrującej online dokonuje się w deklaracji VAT za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto ewidencję sprzedaży z użyciem danej kasy, lub w następnym okresie rozliczeniowym. Odliczenie lub zwrot kosztu wydanej na kasy rejestrujące online podatnik powinien w jednej deklaracji VAT.





Jeżeli kwota ulgi jest niższa niż kwota podatku należnego w danym okresie rozliczeniowym, podatnik pomniejsza kwotę podatku należnego o wysokość przysługującej ulgi. W przypadku, w którym kwota ulgi jest natomiast wyższa od podatku należnego w danym okresie rozliczeniowym, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o wysokość przysługującej ulgi, a jej resztę wykazać do zwrotu (w tym okresie rozliczeniowym – na rachunek bankowy), lub powiększyć kwotę podatku naliczonego do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy (te same opcje przysługują podatnikowi, który nie wykazuje żadnego podatku naliczonego w deklaracji VAT za dany okres rozliczeniowy).

W przypadku podmiotów zwolnionych z VAT lub podmiotów wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku, urząd skarbowy dokonuje należnego podmiotowi zwrotu na zarejestrowany rachunek bankowy.

Obowiązek zwrotu ulgi

Istnieją określone przypadki, w których podatnik może stracić przysługujące mu prawo skorzystania z ulgi lub zwrotu za zakup kasy rejestrującej online i zmuszony jest zwrócić Urzędowi Skarbowemu otrzymaną kwotę. Najczęstszymi powodami zaistnienia takiej sytuacji jest:

zakończenie działalności gospodarczej lub ogłoszenie upadłości w terminie trzech lat od rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży z użyciem wskazanej w deklaracji VAT kasy rejestrującej online, na którą podatnik otrzymał ulgę lub zwrot za zakup,

brak poddania, wskazanej w deklaracji VAT kasy rejestrującej online, na którą podatnik otrzymał ulgę lub zwrot za zakup, obowiązkowym przeglądom technicznym przez właściwy podmiot prowadzący ich serwis (w tej sytuacji może zostać na podatnika nałożona dodatkowa kara w wysokości 300 złotych.) – dotyczy jedynie tych konkretnych urządzeń, których dotyczy opisane zaniedbanie,

trwałe zaprzestanie prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy,

naruszenie obowiązków zapewnienia połączenia kasy online z Centralnym Repozytorium Kas (czasowy lub trwały brak połączenia),

inne przypadki określone art. 111 ust. 6 ustawy o VAT.

W przypadku czynnych podatników VAT zwrotu ulgi należy dokonać w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie takiego zwrotu. W przypadku podatników zwolnionych z VAT – do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie zwrotu. W przypadku obu rodzajów podmiotów gospodarczych, zwrotu należy dokonać na rachunek bankowy właściwego dla danego podmiotu urzędu skarbowego.

Przedawnienie zwrotu ulgi na zakup kasy online

Zwrot ulgi na zakup kasy online może ulec przedawnieniu w myśl art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Ordynacja podatkowa Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.), który stanowi, że przedawnieniu ulega zobowiązanie podatkowe z upływem 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności danego podatku. Zwrot ulgi na zakup kasy rejestrującej można uznać za niepodatkową należność budżetową, a co za tym idzie – podatek, który wg ww. artykułu ulega przedawnieniu.

