Jak wnioskować o odroczenie terminu przeglądu kasy fiskalnej

Odroczenie terminu przeglądu kasy rejestrującej

Podatnik może wnioskować o odroczenie terminu przeglądu kasy rejestrującej, powinien to zrobić przed upływem tego terminu - poinformowało w poniedziałek (8 czerwca) w komunikacie Ministerstwo Finansów.

Jak wskazał resort finansów, pojawiają się sygnały od producentów i podmiotów, które zajmują się serwisem kas rejestrujących, o obawach związanych z przeprowadzaniem okresowych przeglądów kas rejestrujących w czasie zagrożenia koronawirusem.

Ministerstwo Finansów poinformowało ponadto, że podatnicy mogą indywidualnie (również drogą elektroniczną) złożyć wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o odroczenie terminu przeglądu technicznego kasy rejestrującej. Wniosek ten powinien zostać złożony przed upływem terminu przeglądu.

Terminy dokonywania obowiązkowego przeglądu technicznego kas fiskalnych

Przypomnijmy, że w świetle obecnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących, zgodnie z § 54 rozporządzenia, jeżeli chodzi o terminy dokonywania obowiązkowego przeglądu technicznego kasy fiskalnych, to:

"1. Obowiązkowego przeglądu technicznego kasy dokonuje się nie rzadziej niż co 2 lata.

2. W przypadku kas o zastosowaniu specjalnym, przeznaczonych do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu usług przewozu osób i ich bagażu podręcznego taksówkami, obowiązkowego przeglądu technicznego dokonuje się nie rzadziej niż w terminach wymaganych do kolejnej legalizacji określonych w przepisach o prawnej kontroli metrologicznej dla taksometru używanego do współpracy z kasą przez podatnika, jednak nie rzadziej niż co 25 miesięcy.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2, termin pierwszego obowiązkowego przeglądu technicznego jest liczony od dnia dokonania fiskalizacji.

4. Pierwszego obowiązkowego przeglądu technicznego kas oddanych w używanie na podstawie najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze podatnik jest obowiązany dokonać po objęciu kasy w używanie, przed dniem dokonania fiskalizacji.

5. Obowiązkowego przeglądu technicznego, o którym mowa w ust. 1 i 2, podatnik nie dokonuje w okresie zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, pod warunkiem że w tym okresie nie prowadzi ewidencji. Obowiązkowego przeglądu technicznego w przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, podatnik dokonuje po wznowieniu działalności gospodarczej, przed ponownym rozpoczęciem prowadzenia ewidencji.

6. Termin określony w ust. 1 i 2 jest liczony zgodnie z przepisami art. 12 § 3–5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa".

Zakres obowiązkowego przeglądu technicznego kasy

Natomiast, jeżeli chodzi o zakres obowiązkowego przeglądu technicznego kas rejestrujących, to zgodnie z § 55 rozporządzenia, obowiązkowy przegląd techniczny kasy obejmuje sprawdzenie:

1) stanu i liczby plomb kasy oraz zgodności ich z zapisem w książce kasy i dokumentacją związaną z wykonywanym serwisem;

2) stanu obudowy kasy;

3) czytelności dokumentów drukowanych przez kasę;

4) programu pracy kasy i programu do odczytu pamięci, a w przypadku kas z elektronicznym zapisem kopii programu archiwizującego, ich wersji co do zgodności z zapisami w książce kasy i dokumentacją serwisu;

5) poprawności działania kasy, w szczególności w zakresie wystawiania dokumentów fiskalnych, z wyjątkiem przeglądów określonych w § 54 ust. 4 rozporządzenia;

6) poprawności działania wyświetlacza dla nabywcy;

7) stanu technicznego akumulatorów lub baterii wewnętrznego zasilania kasy;

8) poprawności ustawień zegara kasy.

Obowiązkowy przegląd techniczny kasy obejmuje również:

1) wpis do książki kasy jego wyniku;

2) w przypadku kas on-line zapisanie przeglądu technicznego w pamięci fiskalnej;

3) dołączenie do książki kasy zaleceń pokontrolnych oraz kopii dokumentu potwierdzającego wykonanie przeglądu technicznego, w szczególności wydruku raportu z kasy potwierdzającego dokonanie przeglądu.

Podstawa prawna:

- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 816, ostatnia zmiana: Dz.U. z 2020 r., poz. 732).