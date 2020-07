Usługi gastronomiczne od 1 stycznia 2021 r. na kasie fiskalnej online

W piśmie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10 stycznia 2020 r. (sygn.0113-KDIPT1-3401281520191JM) czytamy:

"(…) Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność polegającą na świadczeniu usług gastronomicznych. Działalność ta nie jest prowadzona w stacjonarnej placówce gastronomicznej, a polega na sprzedaży produktów z grilla, produktów typu fast food oraz piwa i napojów w różnych miejscach na terenie kraju podczas różnych imprez i eventów. Sprzedaż produktów odbywa się w poszczególnych miejscach przez czas trwania eventu (zazwyczaj jest to kilka godzin). Wszystkie produkty i potrawy przygotowywane są na miejscu, na stoiskach, które są każdorazowo montowane podczas każdej imprezy (ustawiane stoły, a na nich sprzęt gastronomiczny), a po zakończeniu świadczenia usług takie stoisko jest rozmontowane i zlikwidowane. Sprzedaż produktów jest rejestrowana na kasach rejestrujących z elektronicznym zapisem kopii (…).





Mając na uwadze powołane wyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawca, świadcząc usługi gastronomiczne, które nie są prowadzone w stacjonarnej placówce gastronomicznej, nie będzie miał obowiązku wymiany kasy rejestrującej na kasę online w terminie wskazanym w art. 145b. ust. 1. pkt 2 ustawy, tj. w terminie do 30 czerwca 2020 r. [do 31 grudnia 2020 r. – przyp. red.]. Tym samym Wnioskodawca będzie miał prawo po 30 czerwca 2020 r. [po 31 grudnia 2020 r. – przyp. red.] prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym zapisem kopii".

Problem sprawia samo zdefiniowanie „placówki gastronomicznej”, gdyż takiej definicji nie znajdziemy w przepisach VAT.

Zdaniem organów podatkowych „punktem gastronomicznym” jest placówka prowadząca ograniczoną działalność gastronomiczną, taka jak: smażalnia, pijalnia, lodziarnia, bufet w kinie czy na stadionie itp. Do placówek gastronomicznych nie zalicza się natomiast ruchomych punktów sprzedaży detalicznej i automatów sprzedażowych. Tak zdefiniował „usługi.gastronomiczne” Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w piśmie z 10 grudnia 2019 r. (sygn. 0114-KDIP1-3401243620191 ISK), w którym czytamy:

"(…) Placówki gastronomiczne mogą być prowadzone m.in. w obrębie hoteli, moteli, zajazdów, schronisk, pól campingowych, w pensjonatach, domach wypoczynkowych i innych miejscach krótkotrwałego pobytu, jak też w wagonach kolejowych wchodzących w skład pociągu oraz na statkach pasażerskich. Do placówek gastronomicznych nie zalicza się ruchomych punktów sprzedaży detalicznej i automatów sprzedażowych. Z kolei punktem gastronomicznym jest placówka gastronomiczna prowadząca ograniczoną działalność gastronomiczną, taką jak: smażalnia, pijalnia, lodziarnia, bufet w kinie, na stadionie, itp.

Jednocześnie stała placówka gastronomiczna to placówka czynna w ciągu całego roku kalendarzowe go, ewentualnie pracująca z pewnymi przerwami, wynikającymi z takich przyczyn jak remont, okresowy brak personelu (z powodu urlopu lub choroby), okresowa inwentaryzacja itp. Z kolei sezonowa placówka gastronomiczna to placówka uruchamiana okresowo i działająca nie dłużej niż sześć miesięcy w roku kalendarzowym. Dalej wg Głównego Urzędu Statystycznego, stacjonarne placówki gastronomiczne to m.in. bary, punkty gastronomiczne, restauracje, sezonowe placówki gastronomiczne, stołówki".

