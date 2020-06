Nowa matryca stawek VAT od 1 lipca 2020 r. - zastosowanie stawki 5% VAT do usług

Nowa matryca stawek VAT a usługi

Wyjaśnijmy, że w efekcie zmian usługi będą klasyfikowane według PKWiU 2015 zamiast obowiązującej dotychczas PKWiU 2008. Nową PKWiU określa rozporządzenie Rady Ministrów z 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) - Dz.U. z 2015 r. poz. 1676 ze zm. W większości przypadków numery PKWiU 2015 pozostaną bez zmian w porównaniu do starego PKWiU 2008. Mimo że w nowej PKWiU oprócz usług są nadal wymienione towary, to w ich przypadku dla celów klasyfikacji i ustalania stawek VAT będzie decydował numer CN.

W przeciwieństwie do towarów zmian w zakresie opodatkowania usług jest niewiele. Najważniejsze ze zmian w przypadku usług będą polegać na:

- określeniu stawki 8% dla czynności dokonywanych w ramach szeroko pojętej działalności gastronomicznej,

- przeniesieniu do ustawy o VAT podstawy prawnej stosowania stawki 8% do robót konserwacyjnych, ale zakres stosowania stawki 8% pozostał bez zmian,

- wprowadzeniu obniżonych stawek VAT na świadczenie niektórych usług w postaci dostarczania drogą elektroniczną książek, gazet, dzienników i czasopism,

- wprowadzeniu stawki 8% na świadczenie usług licencjonowania programów komputerowych stanowiących wyroby medyczne w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych,

- objęciu stawką 8% świadczenia usług napraw i konserwacji wszystkich wyrobów medycznych dopuszczonych do obrotu na terytorium Polski (poz. 69 nowego załącznika do ustawy o VAT).

Numer PKWiU decyduje o stawce VAT dla usługi, gdy jest powołany w przepisach VAT.

Możliwość stosowania stawki 5% VAT po zmianach

W obecnym stanie prawnym stawką 5% są opodatkowane wyłącznie towary. Co prawda w poz. 16 zał. nr 10 do ustawy o VAT wymienione są również usługi wspomagające rybactwo, lecz przepisy tego załącznika same w sobie nie stanowią podstawy do stosowania stawki 5%. Podstawę tę stanowi art. 41 ust. 2a ustawy o VAT, z którego jednoznacznie wynika możliwość stosowania stawki 5% wyłącznie do towarów.

Po zmianie z nowego brzmienia art. 41 ust. 2a ustawy o VAT będzie wynikała możliwość stosowania stawki 5% również do usług wymienionych w zał. nr 10 do ustawy o VAT. Usługi są jednak wymienione tylko w jednej pozycji załącznika. Jest to poz. 24, która dotyczy dostarczania drogą elektroniczną publikacji objętych poz. 19 tego załącznika(np. książki), z wyłączeniem:

publikacji, które w całości lub w przeważającej mierze składają się z treści wideo lub możliwej do odsłuchania muzyki,

czasopism regionalnych lub lokalnych ex CN 4902,

czasopism regionalnych lub lokalnych ex CN 4911.

