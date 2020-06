Stosowanie stawki 0% VAT do usług od 1 lipca 2020 r.

Wykaz usług opodatkowanych stawką 0% został wymieniony w:

art. 83 ustawy o VAT oraz

rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych.

O zakresie stosowania stawki 0% nie decyduje numer PKWiU. Może mieć natomiast znaczenie numer CN statku, którego dotyczą usługi.

reklama reklama



Polecamy: Nowa matryca stawek VAT

Nowe brzmienie otrzymały art. 83 ust. 1 pkt 1, 14 i 15 ustawy o VAT oraz uchylony został art. 83 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT. Na mocy przepisów przejściowych zmiany te stosujemy dopiero od 1 lipca 2020 r.

W przypadku art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT zmiany polegają na zastąpieniu odwołań do symboli Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) odwołaniami do Nomenklatury scalonej (CN) oraz na uwzględnieniu w tym przepisie importu. Pozostałe zmiany w art. 83 ustawy mają charakter dostosowujący do nowego brzmienia art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.

Podstawa prawna