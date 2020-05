Nie wszystkie środki dezynfekujące z 8% VAT

Podstawową stawką podatku VAT jest stawka w wysokości 23%. Natomiast dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy o VAT stawka podatku wynosi 8%.

Transakcje do 30 czerwca 2020 r.

W pozycji 83 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług (zwanej dalej ustawą o VAT) w brzmieniu obowiązującym do 30 czerwca 2020 r. zostały wskazane środki odkażające - wyłącznie preparaty odkażające o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych i wirusobójczych, mające zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia, na które zostało wydane pozwolenie tymczasowe albo dokonany wpis do rejestru produktów biobójczych w rozumieniu przepisów ustawy o produktach biobójczych, objęte PKWiU 2008 ex 20.20.14.0.

Jak wskazał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 13.06.2019 r., sygn. 0111-KDIB3-1.4012.350.2019.1.MSO: „Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz wskazany powyżej stan prawny, należy stwierdzić, że dostawa środka „(…)”, zaklasyfikowanego przez Wnioskodawcę do symbolu PKWiU 20.20.14.0, będącego jak wskazał Wnioskodawca środkiem o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym oraz działającym biobójczo na grzyby drożdżopodobne, wykorzystywanym wyłącznie jako środek mający zastosowanie w ochronie zdrowia oraz wpisanego do Rejestru Produktów Biobójczych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, podlega opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 8% na podstawie art. 41 ust. 2 i art. 146a pkt 2 oraz art. 146aa ust. 1 pkt 2 ustawy, w związku z poz. 83 załącznika nr 3 do tej ustawy.”

W związku z powyższym, aby środki dezynfekujące można objąć 8% stawką podatku VAT konieczne jest spełnienie następujących przesłanek:

preparat musi zawierać się w klasyfikacji PKWiU 2008 pod symbolem ex 20.20.14.0 (środki odkażające); preparat musi być środkiem odkażającym o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych i wirusobójczych; preparat musi mieć zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia; do preparatu musi zostać wydane pozwolenie tymczasowe albo dokonany wpis do rejestru produktów biobójczych.

Aby środki dezynfekujące zostały objęte obniżoną stawką podatku VAT, powyższe warunki muszą być spełnione łącznie. Nie spełnienie choćby jednego z nich będzie skutkowało koniecznością zastosowania podstawowej stawki podatku w wysokości 23%.

Transakcje od 1 lipca 2020 r.

Od 1 lipca 2020 r. klasyfikacja PKWiU ma zostać zastąpiona przez Nomenklaturę Scaloną CN. W związku z tym zmieni się również treść załącznika nr 3 do ustawy o VAT. I tak w brzmieniu obowiązującym od 1 lipca 2020 r. w pozycji 15 ww. załącznika wskazane zostały środki odkażające – bez względu na CN - o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych i wirusobójczych, mające zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia, na które zostało wydane pozwolenie tymczasowe albo dokonany wpis do rejestru produktów biobójczych w rozumieniu ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2231).

Aby środki dezynfekujące zostały objęte obniżoną stawką podatku VAT, nadal muszą być spełnione łącznie warunki dotyczące właściwości, przeznaczenia i pozwolenia. Warto jednak zauważyć, że od 1 lipca 2020 r. wszystkie środki odkażające spełniające ww. kryteria zostaną objęte obniżoną stawką podatku w wysokości 8%, bez względu na klasyfikację do Nomenklatury Scalonej CN. Przestaje mieć więc znaczenie klasyfikacja preparatów według PKWiU oraz Nomenklatury Scalonej CN.

