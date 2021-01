Czy można wyłączyć kasę online, gdy nie ma sprzedaży?

Kiedy kasa online musi być połączona z CRK?

Użytkownik kasy online ma zapewnić połączenie umożliwiające przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas (CRK). Przesyłanie danych z kas rejestrujących do CRK ma następować w sposób bezpośredni, ciągły, zautomatyzowany lub na żądanie Szefa KAS, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej.

W przypadku gdy z przyczyn niezależnych od podatnika nie jest możliwe zapewnienie połączenia:





1) czasowo - podatnik jest obowiązany prowadzić ewidencję sprzedaży i zapewnić to połączenie niezwłocznie po ustaniu tych przyczyn, co oznacza, że mimo braku Internetu można dokonywać sprzedaży;

2) trwale - podatnik jest obowiązany prowadzić ewidencję sprzedaży i za zgodą naczelnika urzędu skarbowego zapewnić to połączenie w ustalonych z naczelnikiem urzędu skarbowego odstępach czasowych; podatnik jest obowiązany złożyć do naczelnika urzędu skarbowego wniosek o wyrażenie zgody na przesyłanie danych z kasy do CRK w ustalonych odstępach czasowych; wzór tego wniosku został określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących.

Mimo braku Internetu podatnik może ewidencjonować sprzedaż na kasie online. Nie musi wstrzymywać sprzedaży.



Wyjątkiem są kasy mobilne. Gdy nie pobierzemy w danym dniu tzw. klucza współdzielonego z powodu awarii Internetu nie można dokonywać sprzedaży. Kasa zostanie zablokowana.

Połączenie z CRK odbywa się poprzez sieć telekomunikacyjną (Internet) za pomocą dowolnie wybranego przez podatnika połączenia (GSM, LAN, Wi-Fi). Po stronie podatnika leży zapewnienie stałego i bezpiecznego łącza, za pomocą którego odbywać się będzie transmisja danych.

Kiedy można wyłączyć kasę fiskalną online?

Nie oznacza to, że w przypadku gdy nie ma sprzedaży, podatnik cały czas musi mieć włączoną kasę i zapewnić dostęp do Internetu. Mimo że nie wynika to wprost z przepisów, należy uznać, że w okresie, gdy sprzedaż się nie odbywa, podatnik nie prowadzi działalności, może wyłączyć kasę online.

Podatnik musi jednak zapewnić, aby wszystkie wystawione przez kasę dokumenty zostały przekazane do CRK zgodnie z harmonogramem. Kasa automatycznie przekazuje dane dotyczące:

raportów fiskalnych dobowych,

paragonów fiskalnych,

paragonów fiskalnych anulowanych oraz

faktur i faktur anulowanych,

zapisanych od czasu poprzedniego przekazu danych, według zadanego harmonogramu przekazu danych.

Jest to ważne, gdyż informacje do CRK są przekazywane w odstępach czasowych nie rzadziej niż co 2 godziny według ustalonego harmonogramu. Kasa nie informuje jednak użytkownika o trwającym przekazie danych.

Dlatego gdy upewnimy się, że wystawione dokumenty zostały przekazane, nie powinno być problemów, aby wyłączyć kasę, jeżeli nie dokonujemy żadnej sprzedaży i działalność jest zawieszona.



Gdy firma funkcjonuje (w godzinach pracy), nawet gdy nie ma klientów to nie należy wyłączać kasy.

Marcin Jasiński, ekspert w zakresie VAT