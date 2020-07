Kiedy można odliczyć VAT na podstawie paragonu i biletu?

Co do zasady podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Kwotę podatku naliczonego w stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług lub dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi. Zatem podstawowym dokumentem uprawniającym do odliczenia podatku naliczonego są faktury. W niektórych przypadkach, funkcję faktury może jednak zastąpić paragon lub bilet.