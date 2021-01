Faktura z odwrotnym obciążeniem otrzymana po 1 listopada 2019 r. - rozliczenie VAT

Dla zobrazowania sytuacji przyjmijmy, że podatnik otrzymał od kontrahenta fakturę w listopadzie 2020 r., a przedmiotowa sprzedaż miała miejsce 2 czerwca 2019 r. Załóżmy, że przedmiotem transakcji była sprzedaż złomu zawartego w załączniku nr 11 do ustawy o podatku od towarów i usług (dalej jako: ustawa o VAT).

Na wstępie, warto przypomnieć, że obowiązkowy split payment wszedł w życie 1 listopada 2019 r. Konsekwencją wprowadzenia obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności było uchylenie przepisów regulujących odwrotne obciążenie. W ustawie z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1751), przewidziano okres przejściowy dla wprowadzanych zmian.





Stosownie do art. 10 pkt 1 ww. ustawy, w przypadku dostaw towarów lub świadczenia usług, wymienionych w załączniku nr 11 lub załączniku nr 14, w brzmieniu dotychczasowym, dokonanych przed dniem 1 listopada 2019 r., dla których obowiązek podatkowy powstał lub faktura została wystawiona po dniu 31 października 2019 r.– stosuje się przepisy w brzmieniu dotychczasowym (tj. w brzmieniu sprzed 1 listopada 2019 r., a zatem do takich transakcji stosuje się odwrotne obciążenie).

Powyższy przepis przejściowy zakłada, że odwrotne obciążenie powinno być stosowane w stosunku do dostaw towarów lub świadczenia usług dokonanych przed 1 listopada 2019 r., dla których obowiązek podatkowy powstał lub faktura została wystawiona po dniu 31 października 2019 r.

W niniejszym przykładzie sprzedaż złomu miała miejsce 2.06.2019 r. Zgodnie z ogólną zasadą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów. Wobec czego, obowiązek podatkowy z tytułu dostawy złomu powstał w czerwcu 2019 r.

Dostawa złomu oraz obowiązek podatkowy z tego tytułu powstały przed zmianą przepisów (przed 1.11.2019 r.), natomiast faktura została wystawiona po 31 października 2019 r. Wobec tego, do rozliczenia tej transakcji mają zastosowanie przepisy regulujące odwrotne obciążenie (w brzmieniu sprzed 1 listopada 2019 r.).

Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT, który obowiązywał do 31.10.2019 r., podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające towary wymienione w załączniku nr 11 do ustawy o VAT (o ile zostaną spełnione warunki określone w tym przepisie).

Dostawa złomu powinna być wykazana w deklaracji za czerwiec 2019 r., ponieważ wtedy powstał obowiązek podatkowy z tego tytułu.

Podatnik powinien dokonać korekty deklaracji za czerwiec 2019 r. i wykazać w niej podatek należny. Korekta deklaracji powinna być dokonana przy użyciu deklaracji VAT-7.

Powyższe, zostało potwierdzone w broszurze informacyjnej dot. struktury JPK_VAT z deklaracją, wydanej przez Ministerstwo Finansów: „Do korekt deklaracji i ewidencji składanych za okresy rozliczeniowe poprzedzające rozliczenie na nowych zasadach należy stosować regulacje prawne obowiązujące za okres, za który jest składana korekta deklaracji lub ewidencji (czyli korekty deklaracji i JPK_VAT złożonych pierwotnie na starych zasadach, składane są również według starych zasad).”

Co do zasady, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy (art. 86 ust. 10 ustawy o VAT).

Stosownie do art. 86 ust. 10b pkt 3 ustawy o VAT, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje zgodnie z ust. 10, pod warunkiem że podatnik uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu tych transakcji w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek, nie później niż w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów lub usług powstał obowiązek podatkowy.

Stosownie do art. 86 ust. 10i ustawy o VAT w przypadku uwzględnienia przez podatnika kwoty podatku należnego w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek, w terminie późniejszym niż określony w ust. 10b pkt 2 lit. b i pkt 3, podatnik może odpowiednio zwiększyć kwotę podatku naliczonego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w odniesieniu do którego nie upłynął jeszcze termin do złożenia deklaracji podatkowej.

Z uwagi na to, że minęły ponad 3 miesiące od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy, po wykazaniu podatku należnego podatnik może zwiększyć kwotę podatku naliczonego na bieżąco, tzn. w rozliczeniu za okres, w odniesieniu do którego nie upłynął jeszcze termin do złożenia deklaracji podatkowej. Podatnik powinien wykazać podatek naliczony w nowym JPK.

Agnieszka Budziak, Konsultant podatkowy w ECDP Tax Żuk Komorniczak i Wspólnicy sp. k.

Polecamy: Biuletyn VAT

Ustawa o VAT